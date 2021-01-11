Ценам на бензин предсказали резкий рост

Вместе с ростом цен на нефть в конце прошлого и начале этого года (с 1 декабря баррель Brent подорожал с $47,4 до $56 за баррель) довольно заметно подскочили и оптовые цены на бензин в России. По данным биржи СПбМТСБ, 95-й бензин за тот же период подорожал на 7,7%, а 92-й — на 8,4% (до 49,1 тыс. и 47,6 тыс. за тонну соответственно).

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Однако на розничных ценах это может практически никак не сказаться, уверены некоторые эксперты. В частности, президент Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что волатильность топливных цен на оптовом рынке может составлять 30-40%, что и наблюдалось весной и летом прошлого года. Но из-за высокой конкуренции между продавцами именно в рознице цены растут не так быстро, приводит его мнение «News.ru».

Это подтверждается и официальной статистикой — за весь прошлый год, по данным Росстата, цены на бензин в стране выросли на 2,6%, что почти в два раза ниже инфляции, составившей 4,9% по итогам 2020-го.

Впрочем, это не отменяет того факта, что производителям бензина все более выгодно становится продавать его за пределами России. «Коммерсантъ» со ссылкой на мнение представителей исследовательской группы «Петромаркет» пишет, что цены на оптовом рынке растут из-за снижения предложения. В пользу этого предположения говорят и данные ЦДУ ТЭК –

с 16 по 22 декабря выпуск бензина в России вырос на 2,6% в сравнении с предыдущей неделей, хотя поставки на внутренний рынок в том же периоде сократились на 2,2% при снижении запасов на НПЗ и нефтебазах на 3,6%.

Схожее мнение в беседе с изданием выразил и Евгений Тыртов из Vygon Consulting. Эксперт заметил, что котировки на дизель и бензин в Европе в сравнении со средними показателями декабря подскочили на 9% и 15% соответственно. Вместе с тем в январе из-за налогового маневра снизилась пошлина на нефть и нефтепродукты, а курс рубля по отношению к доллару и евро почти не изменился.

Демпфер отстает

Демпферный механизм, введенный в России для стабилизации топливных цен, в реальности не сильно помогает поменять ситуацию на рынке, уверены несколько экспертов. Евгений Тыртов объясняет это тем, что цены сейчас сдерживаются преимущественно за счет нефтяников, чьи убытки от поставок на внутренний рынок при более выгодных ценах за рубежом в соответствии с этим механизмом должны компенсироваться из бюджета РФ.

Но в этом году суммы компенсаций может оказаться недостаточно из-за того, что условные цены, заложенные в формулу расчета демпфера, каждый год повышаются на 5%, что не соответствует фактическому росту цен в рознице. То есть «отставание» демпфера от реальных цен приводит к тому, что нефтяники сами вынуждены платить компенсации в бюджет.

Работу демпферного механизма раскритиковал и президент Независимого топливного союза Павел Баженов. В беседе с «News.ru» эксперт сказал, что

в прошлом году при временной отмене демпферного механизма цены на бензин в России могли бы снизиться на 5-8%. Но в результате демпфер фактически работал в качестве налога и НПЗ весной были вынуждены платить вплоть до 20 тыс. рублей за тонну топлива в бюджет.

«Каждая тонна, отгруженная на внутренний рынок, была убыточной, и был риск, что заводы просто остановят производство топлива, — цитирует Павла Баженова издание. — Для корректировки ситуации регуляторы вместо того, чтобы хотя бы временно отменить демпфер, запретили импорт топлива и резко снизили обязательные объемы его реализации на бирже».

Не едем, не летим

В этом году заметный рост цен может коснуться и авиабилетов, рассказал РИА «Новости» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. В разговоре с агентством эксперт уточнил, что в данный момент цены на авиабилеты настолько низкие, что падать им уже некуда. А самой отрасли необходимо как-то компенсировать нанесенные пандемией коронавируса убытки.

«Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло, — приводит агентство слова Олега Пантелеева. — Конечно, до тех пор, пока не начнутся банкротства российских авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале-марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост, и, полагаю, рост стремительный».