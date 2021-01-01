В Сербии снизят цены на газ после запуска «Балканского потока»

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 1 января, запустил газопровод «Балканский поток», являющийся продолжением «Турецкого потока» — трубопровода из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря.

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Церемония состоялась в селе Господжинцы Южно-Бачского округа в автономном крае Воеводина на севере Сербии, передает портал Tanjug.

Глава государства отметил, что Сербия обеспечила свою энергетическую стабильность и безопасность с помощью газопровода «Балканский поток», что важно для привлечения новых инвесторов.

«Это имеет решающее значение для дальнейшего развития Сербии. Это очень важно для нас, для промышленности и прогресса сербской экономики, а также для всех жителей нашей страны», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в ближайшие две недели властями республики будут внесены предложения о значительном снижении цен на газ для домашних хозяйств по всей Сербии.

Политик указал, что органы местного самоуправления, взимающие плату за подключение, будут проинформированы о том, что эти цены слишком высоки.

Он уточнил, что Сербия будет получать газ по этому газопроводу по цене до $155 за кубометр, при гораздо меньших транспортных расходах, чем по другому трубопроводу, по которому он до сих пор подавался.

Вучич напомнил, что дополнительные $30 взимается за доставку газа через Украину и Венгрию в Сербию, плюс $18 — за транспортировку по стране.

«Мы тратили на это в целом $48 долларов, а теперь это будет стоить от $12 до $14», — отметил президент Сербии, добавив, что это значительная экономия.

Он также назвал благоприятным обстоятельством то, что Сербия будет взимать транзитный налог, который поможет оплачивать расходы на строительство газопровода.

«Я не знаю, как будут складываться отношения между Россией и Украиной по поводу торгового соглашения, но Сербия с помощью российских партнеров смогла обеспечить поставки на свою территорию», — сказал Вучич.

Директор Srbijagas («Сербиягаз») Душан Баятович заявил, что все газотранспортные мощности находятся на территории Болгарии, Сербии и Венгрии.

«Это большой день», — сказал топ-менеджер, напомнив, что объем транзита энергоносителя через Украину сокращается.

Он отметил, что специалисты уже работают над планами по ускоренной газификации Сербии, а также прорабатывают проект межсетевого соединения Нис – Димитровград — София и прокладку газопровода Белград — Баня-Лука.

На церемонии запуска газопровода также присутствовали посол России в Сербии Александр Аркадьевич Боцан-Харченко, министр строительства Сербии Томислав Момирович, премьер-министр Воеводины Игорь Мирович и другие.

«Важнейшая часть одного из глобальных проектов нашего совместного сотрудничества завершена. Этот газопровод обеспечит стабильность самой Сербии.

Это даст возможность для дальнейшего развития внутренней инфраструктуры, при этом будет полностью обеспечена безопасность и стабильность энергоснабжения», — детализировал дипломат.

Он добавил, что газопровод также обеспечит энергетическую безопасность для всего региона — Центральной Европы, передает сербский информационный портал N1.

Директор отдела по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова в беседе с «Газетой.Ru» ранее напоминала, что европейское продолжение «Турецкого потока» является альтернативой украинскому транзиту и использованию Трансбалканского газопровода для поставок газа в Турцию, Грецию, Болгарию, Республику Северная Македония, а также в Молдавию, Румынию, Венгрию и Сербию.

Работы на участке газопровода через Сербию начались в мае 2019 года, он стал заменой «Южному потоку», работы по которому были заморожены в 2014 году из-за политического давления со стороны Евросоюза.

Ранее, комментируя возможные санкции США в связи с покупкой российского газа, Вучич высказался против «рэкета во внешней политике» и отметил, что никто не может запретить Сербии прокладывать газопровод на своей территории и покупать более дешевое топливо.

Длина магистрального газопровода «Балканский поток» стоимостью $1,102 млрд составляет около 474 км, диаметр — 1200 мм. Пропускная способность — около 15,75 млрд кубометров газа в год. Этого количества достаточно для удовлетворения потребностей 15 млн домохозяйств среднего размера.