Смена эталонов: как измерить стоимость нефти

Пандемия коронавируса ударила по спросу на нефть, на рынке углеводородов появился избыток предложения и стоимость барреля резко менялась в течение года. Эта ситуация послужила поводом для возвращения к давнему спору о том, какой бенчмарк (ориентир) является лучшим для определения цен на нефть, пишет The Wall Street Journal во вторник, 29 декабря.

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Издание напоминает о пике ценового кризиса в апреле, когда фьючерсы на американскую нефть впервые в истории упали ниже $0 за баррель. Некоторые трейдеры тогда были вынуждены компенсировать разницу покупателям сырья.

«2020 год стал годом проверки для эталонных сортов и методологий», — цитирует The Wall Street Journal директора по рынкам нефти и газа в Platts Веру Блей.

Главный исполнительный директор Onyx Capital Group Грег Ньюман также заявляет о необходимости выявить бенчмарки, которые будут более актуально отражать ситуацию с мировыми ценами на нефть.

Действующая система ценообразования в нефтяной сфере основана на трех бенчмарках — WTI в США, Brent в Европе и Dubai на Ближнем Востоке. Эти бенчмарки являются основой для заключения контрактов. WTI торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, Brent — на Лондонской бирже. Но тот же Brent — это тоже условная корзина из нескольких сортов нефти. В нее изначально входили марки Brent, Osoberg, Ekofisk и Fortis. Эти четыре сорта в сумме дают примерно 1 млн баррелей в сутки.

Из этого примера видно, насколько сложно бывает вывести стоимость нефти, состоящей из разных сортов, разного качества, плотности и наличия в них различных примесей, в первую очередь серы.

Об актуализации бенчмарков ранее в июне заявили два агентства по ценообразованию на нефть — Platts и Argus. Как отмечало Reuters, оба агентства запускают новые бенчмарки для нефти, добываемой в США.

Россия опоздала с бенчмарком?

России также следует создать собственные экспортные бенчмарки на нефть марок Urals и ВСТО, предупреждал еще в 2018 году замглавы ФАС РФ Анатолий Голомолзин в интервью специализированному изданию «Нефть и капитал». «Мы традиционно играем значимую роль в мире как страна с развитым топливно-энергетическим сектором, но наши базовые активы используются не в полной мере. Основные обороты финансовых рынков, генерируемых в ТЭК, осуществляются сегодня не на наших площадках», — отмечал чиновник.

У сорта нефти Urals был шанс стать бенчмарком до кризиса 2014 года, на фоне «дружественного» отношения Евросоюза к расширению объема поставок российских ресурсов и отсутствия санкционного давления на российский нефтегазовый сектор, считает доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

«В настоящее время, на фоне резко падающих объемов экспорта из портов Балтики в Европу, реализации Евросоюзом программы энергоперехода на «зеленую» энергетику, вопрос «назначения» Urals европейским бенчмарком вместо или наравне с корзиной Brent становится сложнодостижимым», — говорит эксперт РАНХиГС.

В России, помимо сорта Urals, который обычно торгуется с дисконтом в $1-2 к эталонному сорту Brent, есть еще один известный сорт – ESPO (ВСТО), уточняет аналитик ГК «ФИНАМ» Иван Семченков. Его химические характеристики довольно сильно отличаются от нефти Urals. ESPO поставляется на азиатские торговые площадки.

«Но для того, чтобы нефтью активно торговали, необходим объем хотя бы в 20-30 тыс. тонн в год, иначе бирже невыгодно выводить бенчмарк, платить маркетмейкерам и т.д.», — говорит Семченков.

Тем не менее обвал нефтяных котировок в апреле-мае, когда выстроенная рыночным образом система ценообразования дала абсолютно нерыночный, экономически не обоснованный результат, подтверждает необходимость формирования «собственных национальных ценовых индикаторов на нефть», уверена Сафонова.

Для России дискуссия о бенчмарке действительно важна, так как цена на нефть влияет не только на контракты между компаниями, но и на валютные поступления в страну, а соответственно на платежный баланс и курс рубля, уточняет ведущий аналитик «Арикапитал» Сергей Суверов.

Он также считает, что цены на нефть, несмотря на понимание аналитиками факторов, на них влияющих, остаются слабопрогнозируемыми. Brent представляет собой эталонную марку нефти, добываемой в Северном море, добыча в бассейне которого неуклонно сокращается, поэтому репрезентативность Brent под вопросом.

«Актуализация бенчмарков состоит в обеспечении их меньшей зависимости от ситуации на финансовых рынках и ориентации на реальный спрос», — считает Суверов, добавляя, что сделать это будет непросто.

Старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит пояснил «Газете.Ru», что у России есть собственный бенчмарк (Urals), и он «честно говоря, не видит большой проблемы» в актуализации этого бенчмарка. «Urals представляет собой большое количество сырой нефти, поступающей на один из крупнейших мировых рынков (Европа), поэтому ликвидность рынка также не является проблемой», — говорит Смит.