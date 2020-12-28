Индекс «Селедки под шубой»: как подорожал Новый год

Традиционное новогоднее блюдо салат «Селедка под шубой» в этом году обойдется гражданам России на 8% дороже, чем годом ранее. Такие данные приводит проанализировавший в своем исследовании чековые операции за период 15 по 20 декабря этого года оператор фискальных данных «Первый ОФД».

«В среднем по стране минимальная цена традиционной «Селедки под шубой», приготовленной в домашних условиях по классическому рецепту на шесть человек (весом 2 кг), выросла на 8% и составила 201 рубль.

Так, 500 г картофеля обойдутся покупателю в 18,9 рубля, 500 г моркови — 8,5 рубля, 500 г свеклы — 8,1 рубля, четыре куриных яйца — 46,1 рубля, 100 г репчатого лука — 1,9 рубля, 250 г майонеза — 49,3 рубля, 500 г сельди соленой — 68,1 рубля», — говорится в отчете.

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Аналитики пришли к выводу, что самая высокая стоимость набора продуктов для приготовления блюда в Евпатории — 354 рубля, а наиболее доступная — в Бийске — 122 рубля. Средняя стоимость в магазинах на развес составляет 388,5 рубля за килограмм, дешевле всего оно продается в Челябинске — 188,3 рубля, дороже всего жителям Санкт-Петербурга — 1857 рублей за кг.

Подорожал в 2020 году и салат «Оливье» — практически на 7%. Об этом в интервью телеканалу RTVI накануне рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам главы ЦБ, цена ингредиентов для двух килограммов блюда за этот год выросла с 326 до 348 рублей.

В тоже время Набиуллина подчеркнула, что рост цен был неоднородным, по ее словам, менее ощутимо подорожал картофель, а стоимость моркови выросла более чем на 20%.

Таким образом, уровень повышения цен на «Оливье» даже опередил декларируемый правительством уровень инфляции в этом году.

По прогнозам регулятора, инфляция по итогу 2020 года ожидается на уровне 4,6-4,9%. По информации Росстата, с 15 по 21 декабря недельная инфляция три недели кряду оставалась на отметке в 0,2%, а с начала года потребительские цены выросли на 4,7%.

Ранее Росстат приводил данные, согласно которым, среднестатистический новогодний стол обойдется россиянину в 6431 рубль, за год цена выросла на 2,7%. Сильнее всего подорожали сыры — на 11,2%, сливочное масло — на 10,4% и апельсины — на 11%.

По оценкам статистического ведомства, дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки — в 9530 рублей, что примерно в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. Дешевле всего — в Ингушетии, всего 3500 тыс. рублей. Жителям столицы в среднем потребуется потратить на праздник 7933 рубля, что на 2,3% больше, чем в прошлом году, петербуржцам придется потратить 7061 рубль (на 1,7% больше), крымчанам стол обойдется в 6822 рубля.

Рост цен на алкоголь снизил спрос россиян на шампанское. По данным платформы «Первый ОФД», в декабре потребители приобрели игристые вина на общую сумму 214 млн рублей, что на 38% ниже показателя аналогичного периода годом ранее. В целом за этот год россияне сократили потребление шампанского на 10%.

Покупать алкоголь на праздники лучше до наступления Нового года: с 1 января 2021 года по указу Минфина повысится минимальная розничная цена (МРЦ) на водку, коньяк и игристые вина. Так, МРЦ на водку увеличится до 243 рублей за 0,5 л готовой продукции (с текущих 230 рублей), на коньяк — до 446 рублей за 0,5 литра (с 433 рублей). Шампанское подорожает со 164 рублей до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 л.

«Цены растут, но в первую очередь это происходит из-за девальвации национальной валюты. Средний курс в течение года вырос на 12% по сравнению с прошлым годом, конечно, это отражается на себестоимости работ производителей, причем даже если речь идет о локальной продукции», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

В тоже время некоторые позиции имеют иные причины ценообразования в 2020 году, к примеру, красная икра подорожала из-за невысоких показателей вылова лососевых в эту путину, отметил эксперт. В тоже время такие продукты, как мясо кур и свинина показывают стабильность цен, что во многом обусловлено высокой конкуренцией на внутреннем рынке, подчеркивает Березнюк. После Нового года, очевидно, стоит ожидать рост стоимости сезонной продукции. В первую очередь это будет касаться привозных овощей и фруктов.