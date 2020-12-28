«Новогодние вопросы»: что Лукашенко хочет от России по нефти

Москва и Минск согласовали условия поставок российской нефти на 2021 год. Об этом местным СМИ заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

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«Это традиционные новогодние вопросы, в этом году какого-то накала или напряженности нет, абсолютно планово они решаются. Мы договорились с правительством Российской Федерации о том, что не надо складывать все «под елочку». По поставкам нефти в Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками», — сказал Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он уточнил, что c некоторыми крупными поставщиками соглашения о поставках трубопроводным транспортом уже подписаны, а с некоторыми согласования «отдельных мелких условий» продолжаются.

«До конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Беларусь будут подписаны», — выразил уверенность премьер.

По его словам, Россия готова поставлять в следующем году «максимальный объем» нефти для переработки ее в Белоруссии.

Белорусская сторона переработает на своих НПЗ «столько, сколько будет нам выгодно», объем нефтепродуктов будет зависеть от ситуации на рынке, считает Головченко. Он назвал и цифры — 18 млн тонн – столько нефти, как предполагает премьер, даст Россия.

Пригрозили дружбой с США

18 млн тонн — это не максимальный объем. По соглашению между странами Россия обязалась поставлять Белоруссии по 24 млн тонн нефти ежегодно. Но срок действия этого контракта, заключенного в 2017 году, истек 1 января этого года. А продлевать его автоматически российская сторона не захотела.

В результате поставки российской нефти прекратились, а позднее возобновились в усеченном объеме. В январе, например, было поставлено только 500 тыс. тонн вместо 2 млн тонн в соответствии с прежним контрактом. Официальный Минск в ответ пригрозил, что будет вынужден искать альтернативные источники поставок где угодно — в США, Арабских эмиратах, Турции, Казахстане. А также в Польше — по одной из ниток нефтепровода «Дружба» в реверсном режиме.

Для загрузки своих перерабатывающих мощностей нефть Минску удалось взять у Норвегии и у Саудовской Аравии, но в символическом объеме.

Одна из основных причин для разногласий — стоимость поставок. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении. Он неоднократно заявлял, что Россия специально ввела налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы повысить цену барреля. До проведения изменений в налоговой сфере Россия, как уточнял Лукашенко, «получала нефть с половиной таможенной пошлины».

Но с 2019 года эта схема прекратила действовать и была предложена новая. В течение шести лет поэтапно в России снижается экспортная пошлина на нефть, но поднимается налог на НДПИ. «Совершили маневр — ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины», — возмущался глава Белоруссии.

Не менее важная причина сворачивания партнерских отношений – компенсация белорусским НПЗ за поставки загрязненной в результате аварии российской нефти.

Для того, чтобы компенсировать потери бюджета от сокращенного объема нефти, Белоруссия с 1 февраля подняла тарифы на прокачку российской нефти в Европу (через территорию Белоруссии) на 6,6%. Минск планировал еще больше увеличить тариф, чтобы компенсировать недостающие доходы от налогового маневра в России и в качестве компенсации за поставки грязной нефти.

Больше политики, чем экономики

Лукашенко подвел политическую базу под разногласия с Россией. Он дал понять, что российские партнеры задумали подорвать финансовую основу института президентства суверенной республики. «Я не хочу быть последним президентом Белоруссии. Почетно быть первым, но последним быть я не хочу», — заявлял Лукашенко.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что формула расчета цены на сырье и объем поставок останутся прежними. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев еще в апреле говорил, что Россия приняла практически весь пакет предложений Минска по нефтяным поставкам — 2 млн тонн ежемесячно.

Эксперты оценивают шансы заключения нового соглашения между Россией и Белоруссией как высокие. Но на каких условиях – вопрос открытый.

В конечном счете стратегическое партнерство двух братских стран в части поставок сырья станет главным приоритетом, от которого выиграет как Россия, так и Белоруссия. При этом достижение соглашений по поставке полного объема сырья станет значительным достижением для обеих сторон после сложностей 2019 года, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Но премия нефтяных компаний из России, поставляющих нефть в РБ, будет снижена. Если раньше нефтяники получали премию в размере 6% от объемов, то сейчас размер премии будет сокращен, скорее всего, на 2%, о чем, по крайней мере этой осенью, заявляли в правительстве РФ», — прогнозирует Тузов.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк считает, что возможно Белоруссия ничего не проиграла в споре с Россией за углеводороды. Тот объем нефти, который практически согласовали стороны, около 18 миллионов тонн, «вполне достаточен для загрузки белорусских НПЗ, обеспечения внутренних и экспортных потребностей Белоруссии.

Белоруссия сейчас не будет обострять взаимоотношения с Россией, уверен главный экономист «Арикапитал» Сергей Суверов. Москва, по сути, осталась одним из немногих мировых партнеров Лукашенко и демонстративно повернуться в сторону Запада ему сейчас не удастся. Минск в нынешних условиях не будет повышать тариф на транзит нефти в ЕС, провоцируя ссору с Москвой, так как режим во многом держится на российских кредитах.

Эксперт не исключает, что сокращение поставок нефти в Белоруссию связано с ограничением добычи углеводородов в России из-за сделки ОПЕК+, возможности поставок вследствие этого могут быть лимитированы.