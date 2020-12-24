Иллюзия свободы: в России растет количество фрилансеров

Число новых фрилансеров в России за год выросло на 76%. Те, кто пришел во фриланс в 2020 году, заработали на своих услугах уже более 110 миллионов рублей, подсчитали аналитики фриланс-биржи FL.ru и IT-холдинга TalentTech. Вместе с тем, на услуги фрилансеров вырос и спрос — количество новых заказчиков на платформе увеличилось на 38% год к году.

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Наиболее востребованы в этом году традиционно были разработчики сайтов, дизайнеры и специалисты по работе с текстами. Однако примечательно то, что запросов на разработку игр стало почти вдвое больше. Самый высокий средний чек заказов оказался в категории «Мобильные приложения» — почти 14 тыс. рублей. Услуги из категории «Оптимизация (SEO)» в среднем обходились в 10 тыс. рублей, а на третьем месте «Архитектура/Интерьер» со средним чеков в 8 тыс. рублей.

Рост числа фрилансеров обусловлен рядом объективных причин, говорит профессор кафедры корпоративного управления ВШКУ РАНХиГС Елена Яхонтова.

В качестве первой она указывает экономический кризис, банкротство компаний, и, как следствие, потерю работы частью профессионалов. В сложившихся условиях у многих появилось стремление найти какие-то способы подработать. Кроме того, пандемия и вынужденная самоизоляция заставили бизнес массово уйти в онлайн-формат. В качестве другой причины Яхонтова также указывает ограниченность возможностей самореализации, а фриланс называет одним из способов раскрытия нереализованных талантов.

Формат фриланса позволяет работать на результат, а не «от звонка до звонка», самостоятельно контролировать график, сохранять баланс между работой и личной жизнью, а также избегать офисных стрессов, пояснила руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая. Работодатели же все чаще предпочитают привлекать на фрилансе тех специалистов, которые выполняют разовые или проектные задачи (дизайнеров, фотографов, курьеров и так далее), поскольку такой формат позволяет снизить издержки на аренду офиса, оборудование и так далее.

Непростая экономическая ситуация вынуждает компании всё тщательнее считать маржинальность и оптимизировать расходы, соглашается управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

«Весь мир движется в сторону гиг-экономики — найма работников под конкретные задачи в периоды особой загрузки и снижения количества сотрудников в штате. И количество «свободных работников» ощутимо растет. Это происходит не только за счет самих работников, но и из-за запроса компаний, которые активно оптимизируют бизнес процессы»,

— объясняет эксперт.

Тема быстрой подработки сейчас особенно востребована по всей стране и стала трендом уходящего года, говорит Кумпель. По данным «Авито Работы», к концу 2020 года количество вакансий на неполный день увеличилось на 39%, а количество откликов соискателей – на 38%. В свою очередь, свободный график тоже стал значительно более востребованным как со стороны работодателей, так и кандидатов: 89% составил прирост вакансий в годовом выражении и 61% – откликов кандидатов. За год частота поисковых запросов «подработка» и ежедневная оплата увеличились на 20% и 47% соответственно.

При этом, по словам Артема Кумпеля, не стоит бояться, что люди начнут массово покидать производства и становиться дизайнерами и программистами. Фриланс – это в первую очередь более гибкий рабочий график, поясняет он. Поэтому не стоит его воспринимать как некую угрозу производственной или строительной сферам, например.

«Фриланс не про смену трудовой области, это про возможный переход на другой рабочий режим: вместо или помимо основной работы, люди ищут дополнительный или альтернативный заработок на неполный день или со сменным графиком», — поясняет собеседник «Газеты.Ru».

В целом, фриланс — часть современного рынка труда, и сам по себе он не плохое и не хорошее явление, соглашается Елена Яхонтова.

Другое дело – сами фрилансеры. Их уровень профессионализма и приверженности профессиональной этике различный. К сожалению, на рынке труда много низкоквалифицированных фрилансеров, которые дискредитируют профессии. В частности, рынок труда заполонили так называемые коучи, которые больше похожи на шарлатанов, отмечает профессор.

Другая проблема рынка фриланс-услуг — демпинг. Часто фрилансеры в борьбе за клиента занижают цены на свои услуги, отчего потенциально могут отбирать клиентов у профессиональных компаний — дизайнерских и переводческих бюро, компаний по разработке сайтов и игр и прочих предприятий. Впрочем, по мнению Яхонтовой, проблемой скорее можно считать то, что для большинства компаний-клиентов при выборе поставщика услуги приоритетом является не качество, а низкая цена.

«Как только менеджмент большинства компаний приоритетом выберет качество и профессионализм, а не копеечную экономию, ситуация на рынке труда изменится, с него вынуждено уйдут бракоделы и имитаторы. Но это касается не только недобросовестных фрилансеров, но и компаний», — говорит профессор «Газете.Ru».

О фрилансе грезят многие, ведь, казалось бы, столько плюсов: экономия времени на дорогу (так считают 74% опрошенных граждан), удобный график работы (74%), работа без привязки к определенному городу или стране (67%), приводит данные исследований hh.ru Ирина Святицкая. Однако не стоит забывать про минусы, которые не каждый сможет принять: нет гарантий в процессе работы (так ответили 63% опрошенных), самостоятельный поиск заказчиков (63%), ограниченный карьерный и профессиональный рост (35%).

При этом фриланс часто является не основным местом работы, а подработкой, из-за чего доход от этой занятости может быть небольшой. 24% фрилансеров имеют доход до 15 тыс. рублей в месяц, приводит данные Святицкая. Она также говорит о том, что основное отличие фриланса от офиса — это график. Часы работы каждый составляет себе сам, но есть и те, кто продолжает соблюдать рабочее время с 9.00 до 18.00, а кому-то приходится работать 24/7 без выходных и праздников.