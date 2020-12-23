От гитары до «Мерседеса»: что украли у безработных в Москве за год

Точно подсчитать, сколько всего украли у безработных москвичей нельзя — в ГУ МВД по Москве «Газете.Ru» на соответствующий запрос ответили, что собрать такую статистику не могут. Примерно понять масштабы хищений у столичных безработных можно только по информации из СМИ — и там она появляется довольно часто.

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АГН «Москва» за прошедший год зафиксировало 66 случаев в столице, когда преступления с целью наживы совершались в отношении столичных безработных. Суммарно, по данным МВД, которые приводит агентство, за прошедший год общая сумма ущерба составила 226,9 млн рублей —

если считать в банковских корешках (100 банкнот) купюрами по 5 тыс. рублей, то получим 45,3 корешка общим весом 4,6 килограмма. Уложив их короткими гранями друг к другу, получим денежную дорожку длиной 71,1 метра.

Наличные правят миром

Несмотря на глобальный тренд на цифровизацию, в том числе и денежных потоков, большинство преступников, как и сами безработные москвичи, предпочитают иметь дело с наличными. Поэтому самой большой статьей по отъему имущества у этой категории граждан стали уличные грабежи, часто — с применением насилия.

Одну из самых крупных сумм украли 31 мая у 44-летнего безработного москвича в Левобережном районе на Ленинградском шоссе. Двое грабителей брызнули мужчине в лицо струей из газового баллончика и отобрали у него рюкзак, в котором лежали 12 млн рублей, документы и ключи от квартиры.

Но самую крупную сумму по имеющимся в открытых источниках данным похитили у безработного из Лосина-Петровского городского округа Московской области 21 ноября, причем злоумышленники обошлись без применения насилия, а пошли более цивилизованным и современным путем.

Все случилось в бизнес-центре «Ямская центр» на Бутырском валу. Безработный договорился встретиться с мужчиной и купить через него криптовалюту. С собой он принес почти 15 млн рублей, но во время сделки покупатель ненадолго вышел из переговорной, а когда вернулся, выяснилось, что вторая сторона обмена покинула помещение через другой вход.

Нашлись в столице и воры, которые, несмотря на свою криминальную деятельность, все же с пониманием относятся к необходимости сдерживать распространение коронавируса. В конце июля двое в медицинских масках открыто украли у столичного безработного сумку с 200 тыс. рублей, 5,4 тыс. долларов с переднего сиденья его автомобиля Smart, припаркованного у одного из домов на Ленинградском проспекте.

К сожалению, если вор задумал украсть наличные у столичного безработного, его в некоторых случаях не могут остановить даже закрытые на глухой засов банковские хранилища. 20 января неизвестный похитил из банковской ячейки, принадлежащей неработающему москвичу 100 тыс. долларов.

Сын маминой подруги

Значительный рост числа мошеннических случаев с использованием социальной инженерии — когда лжесотрудники банков по телефону выманивают у людей данные их банковских карт и воруют деньги — ударил по москвичам в этом году наряду со всеми остальными россиянами.

Эта статья украденного у безработных оказалась на втором месте по популярности —

всего по имеющимся в открытых источниках данным с банковских счетов жителей столицы мошенники обманом вывели 58 млн рублей. Причем самую крупную сумму украли у пенсионерки 1939 года рождения (24,6 млн рублей) и ее безработного сына (6,7 млн рублей).

За семью печатями

Немногим меньше воры вынесли денег из квартир столичных безработных — суммарно на 54 млн рублей. Причем если бы часть из тех москвичей, чьи деньги вынесли из дома, ответственно соблюдали режим самоизоляции, возможно, они бы избежали такой участи.

Например, 8 апреля из квартиры безработного на Мичуринском проспекте вынесли 300 тыс. рублей, ювелирные изделия, пять мобильных телефонов и другое имущество на сумму 3 млн рублей. Квартиру другого безработного в Хамовниках ограбили 10 апреля — вор вынес из нее 4,1 млн рублей.

Не всегда безработным москвичам везет и с гостями. Так, в конце апреля из жилища 53-летнего мужчины в районе Ново-Переделкино неизвестная женщина в период с 5 утра до 7:30 вечера вынесла 1,2 млн рублей, обнаружив их в сейфе в ванной комнате.

У другого 41-летнего безработного, проживающего в районе Измайлово, вор забрал из квартиры 1 млн рублей и документы на автомобиль Cadillac.

Машины и драгоценности

Если объединить в одну две категории — авто и украшения — то суммарно по ним у безработных москвичей украли 39,2 млн рублей. Чаще всего автоугонщики присваивали автомобили Lexus — таких было угнано три штуки. Но

самым дорогим в этом списке стал Mercedes-Benz AMG GLS 63, который угнали у 29-летней безработной москвички на улице Декабристов. По данным auto.ru, такой же новый автомобиль у дилера можно купить за 15 млн рублей. Бывший в употреблении обойдется в три раза дешевле — 5 млн рублей.

Самым дорогим украшением стал кулон с драгоценным камнем стоимостью около 8 млн рублей. Его украли у безработной 27-летней девушки еще в октябре 2019 года, но уголовное дело по этому факту возбудили только в июне этого года.

Другой девушке не повезло по доброте душевной. Правда, эта история доказывает, что добро к людям все же возвращается, и иногда – довольно быстро. В январе 20-летняя временно безработная девушка обратилась в полицию и рассказала, что приютила своего знакомого, который накануне Нового года попросился пожить у нее в квартире, так как сам был вынужден съехать со съемного жилья.

Причем

знакомый уехал из ее квартиры 2 января, когда девушка вернулась домой после празднования Нового года, и только после этого сообщил ей, что из-за проблем с деньгами был вынужден заложить в ломбард ее украшения на сумму более 1 млн рублей, а ее гитару продал знакомому за 43 тысячи.

Деньги молодой человек обещал вернуть, но так этого и не сделал. Уже через 2 дня после обращения девушки в полицию молодого человека задержали в подмосковном Королеве.