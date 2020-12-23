Работы возобновляются: когда достроят «Северный поток — 2»

Морское управление Дании предупредило мореплавателей о скором возобновлении работ по «Северному потоку — 2». Об этом сообщается на сайте ведомства. Специализированное судно «Фортуна» начиная с 15 января 2021 года планирует начать укладку труб сразу по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

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Трубоукладочной барже будут помогать два судна — «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России, а также еще несколько судов обеспечения, говорится в уведомлении управления.

По 200 метров с каждой стороны

Отмечается, что в связи с укладочными работами вокруг судов будет создана временная запрещенная для мореплавания зона — по 200 метров с каждой стороны рабочей полосы. «Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах», — сообщает датское морское ведомство.

«Мурман» впервые фигурирует в качестве судна, которое примет участие в строительстве газопровода. А вот о том, что другое судно — «Балтийский исследователь» — ранее сопровождало «Фортуну», сообщалось неоднократно.

Российским трубоукладчикам предстоит достроить еще 147 км газопровода. Участок пролегает к югу от острова Борнхольм (Дания) и должен быть соединен с другой секцией – со стороны Германии. Баржа «Фортуна» уложит в исключительной экономической зоне Германии 2,6 км трубопровода до конца 2020 года. Затем начнется строительство последнего участка «Северного потока — 2» в водах Дании.

1 октября правительство Дании выдало разрешение на достройку и эксплуатацию газопровода в ее исключительной экономической зоне. До этой даты Дания смягчила требования к газопроводу, разрешив судам с якорным позиционированием (не динамическим) участвовать в укладочных работах.

Но при этом было выставлены несколько условий. «Сдача в эксплуатацию может произойти только после того, как хотя бы одна из двух ниток трубопровода будет протестирована, и когда релевантные условия из разрешения на строительство и разрешения на эксплуатацию будут выполнены», — сообщало Датское энергетическое агентство.

Одно из релевантных условий — наличие страховки по возмещению возможного ущерба от эксплуатации газопровода.

Тем временем у трубоукладчика «Фортуна» сменился владелец. Новым собственником судна стала компания «КВТ-Рус». Ранее владельцем трубоукладчика значилось ООО «Универсальная транспортная группа». Судно было куплено у гонконгской компании Strategic Mileage.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность трубы 55 млрд куб. м в год. Работы на газопроводе были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки из-за угрозы экономических санкций со стороны США. Позднее претензии к газопроводу возникли у Дании. Сейчас газопровод построен на 93%.

Если шторм не навредит

По оценкам экспертов, на оставшуюся укладку труб может уйти три-пять месяцев. Еще один-два месяца понадобится на пусконаладочные работы. Сдерживать работы могут зимние шторма на Балтике.

Против «Северного потока — 2» выступают Украина. Эта страна опасается потерять доходы от транзита российского газа европейским потребителям. В числе противников газопровода также Польша, Латвия и Литва. Они называют этот проект политическим.

Но самый яростный противник строительства трубопровода — это, конечно, США. В Госдепе на днях заявили, что Вашингтон продолжит вводить санкции против «Северного потока — 2» до полной остановки проекта.

11 декабря конгресс США одобрил проект американского военного бюджета на следующий финансовый год. В документе предусматриваются санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что в Кремле считают санкции США против этого проекта проявлением недобросовестной конкуренции.

Правительство Германии называет «Северный поток — 2» экономическим проектом и планирует завершить его. Германский бизнес продолжает поддерживать проект, Об этом 17 декабря заявлял исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, выступая на российско-германской онлайн-конференции «Наводим мосты в трудные времена». В ФРГ при этом отмечают, что роль транзитера газа должна сохранить и Украина.