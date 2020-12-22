Пенсии, налоги и материнский капитал: что изменится с 1 января

С началом нового года владельцам банковских вкладов придется платить НДФЛ на полученные проценты. Ставка по налогу составит 13%, но облагаться им будет только сумма, превышающая «необлагаемый минимум», который высчитывается как произведение одного миллиона рублей на ключевую ставку Банка России на первое число налогового периода.

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Таким образом, этот минимум в 2021 году составит 42,5 тыс. руб., а впервые заплатить соответствующий налог нужно будет уже в 2022 году. Под налог подпадает сумма всех вкладов во всех банках, включая валютные депозиты в долларах и евро.

Налог на богатых

С 1 января вводится повышенный НДФЛ, который коснется россиян, зарабатывающих в течение налогового периода больше 5 млн руб. Новый налог будет распространяться не на весь доход, а только на его часть, превышающую установленную сумму. Правило будет действовать даже для тех, кто не является российскими налоговыми резидентами.

Пенсии вырастут

С первого дня нового года в России будут проиндексированы страховые пенсии на 6,4%, а средний размер индексации пенсий в новом году составит 1 тыс. руб.

Индексация не коснется работающих пенсионеров, а также тех, кто получает социальные пенсии (для этой категории индексацию проведут 1 апреля), инвалидов всех категорий и ветеранов боевых действий, пенсии которых будут пересчитаны 1 февраля.

Материнский капитал

В новом году размер материнского капитала будет увеличен на 3,7%, а это значит, что выплата за рождение первого ребенка составит чуть больше 483,8 тыс. руб. Если же семья не получала материнский капитал за своего первенца, размер выплаты на второго ребенка составит немногим более 639,4 тыс. руб.

С 1 января 2021 года ежемесячная денежная выплата из материнского капитала будет зачисляться только на банковские карты национальной платежной системы «Мир».

Алкоголь и табак

С первого дня нового года вырастут цены на водку, шампанское и коньяк. Минимальная розничная цена на водку вырастет на 13 руб., до 243 руб. за бутылку 0,5 литра, на ту же сумму подорожает и коньяк – до 446 руб. Игристое вино подорожает на 5 руб. за бутылку 0,75 литра, до 169 руб.

Тогда же вырастут ставки акцизов на сигареты – как электронные, так и обычные. Начиная с 1 января

акциз на сигареты и папиросы составит 2359 руб. за тысячу единиц, а на электронные сигареты и вейпы – 60 руб. за единицу. На табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, акциз теперь составляет 7248 руб. за килограмм. То есть, косвенный налог на эти виды продукции в сравнении с 2020 годом вырастет на 20%.

Автомобильные аптечки

1 января заработает новый стандарт, касающийся комплектации автомобильных аптечек первой помощи. Среди новинок – в них должны появиться две одноразовые медицинские маски, а количество медицинских перчаток увеличено до двух пар.

Бинтов в аптечке иметь нужно будет меньше: четыре штуки размером не менее 5 метров на 10 сантиметров, три штуки размером не менее 7 метров на 14 сантиметров. А

марлевых медицинских стерильных салфеток размером не менее 16 на 10 сантиметров теперь нужно будет иметь не меньше двух упаковок по 10 штук в каждой.

Вместе с тем, из нового стандарта исключили бактерицидные лейкопластыри.

Маркировка украшений

C 1 января в России начнет действовать обязательная маркировка ювелирных изделий, а уже с 1 июля к обороту будут допущены только такие украшения. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, маркировку вводят для того, чтобы защитить покупателей от подделок и повысить уровень их доверия к отрасли в целом.

«В целом внедрение элементов цифровизации в сфере оборота драгметаллов обеспечит оперативный доступ к полной информации о приобретенном ювелирном изделии как для покупателей, так и для представителей надзорных органов, – говорил чиновник в сентябре прошлого года. – При этом можно будет ознакомиться с данными о происхождении изделия и его физико-химическими характеристиками».

Передачи и посылки заключенным

С 17 января в соответствии с новым федеральным законом максимальный вес одной передачи или посылки, направленной в адрес заключенного, осужденного к лишению свободы, не должен превышать 20 килограммов. Вес бандероли будет ограничен пятью килограммами, причем впредь через бандероли нельзя будет отправлять заключенным лекарства и предметы медицинского назначения.