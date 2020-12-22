Американцы обложили санкциями оборонку России

Во вторник Министерство торговли США опубликовало на своем сайте список из 103 компаний — 45 российских и 58 китайских, — против которых вводятся санкции.

В список попали и ведомства — Администрация президента России, Служба внешней разведки, Минобороны, Специальный летный отряд «Россия», судмедцентр главного управления МВД по Нижегородской области,

а также компании «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Ростех», «Гражданские самолеты Сухого», «Иркут», «МиГ», «Туполев», «Казанский вертолетный завод», «Каменск-Уральский металлургический завод», РКЦ «Прогресс», НПО «Сплав», НПО «Высокоточные системы», «Промтех-Дубна», судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и другие.

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В документе бюро промышленности и безопасности американского Минторга отмечается, что правительство США присвоило этим организациям статус поставщиков «конечной продукции для военных» (MEU). Для таких структур создаются особые правила экспортного администрирования по определенным товарам для экспорта, реэкспорта или передачи американских товаров.

«Этот акт устанавливает новый процесс маркировки военных пользователей, чтобы помочь экспортерам в проверке своих контрагентов,

— сказал по этому поводу министр торговли США Уилбур Росс. — Министерство признает важность использования своих партнерских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы с попытками Китая и России привлечь американские технологии для своих дестабилизирующих военных программ».

В документе также сообщается, что для сотрудничества с включенным в список MEU организаций экспортерам, реэкспортерам и любым компаниям, осуществляющим трансферт товаров, потребуется лицензия Минобороны. Правительство США определило, что эти организации создают «неприемлемый риск» использования американских технологий.

«Важно отметить, что этот перечень не является исчерпывающим и не подразумевает, что другие стороны, не включенные в него, освобождаются от нормативных запретов», — подчеркнули в в американском торговом ведомстве.

Минторг США уточнил, что новые организации могут быть как добавлены, так и удалены из этого списка, но решение об этом будут приниматься исключительно межведомственным комитетом MEU, состоящим из Минторговли, Минобороны, Департамента энергетики и Минфина США.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев счел наложение подобных запретов со стороны смехотворным действием.

«В то время, как наложение аналогичных санкций на Минобороны, СВР и иные правительственные структуры — просто смехотворно или, точнее, из серии «это было бы очень смешно, если бы не было так грустно»,

— цитирует заявление сенатора «Интерфакс».

Новые американские санкции против РФ говорят о нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Парламентарий полагает, что новые ограничительные меры американского правительства против России говорят об усиливающейся неспособности американцев соперничать на равных с геополитическим конкурентом. Сенатор также уверен, что основная логика, которая прослеживается в действиях противника,

«это косвенное признание того, что российские технологии двойного назначения — в высшей степени передовые и прорывные, дееспособные и конкурентоспособные».

«И потому американцам ничего не остается, как пытаться сдерживать их развитие. Уверен, что попытками дело и ограничится», — заметил глава комитета Совфеда.

Не менее критично о новых санкциях отозвался посол России в США Анатолий Антонов. По словам дипломата ограничительные меры против более чем 40 российских компаний и промпредприятий носят деструктивный характер.

«Такие действия подрывают не только экономическое взаимодействие между двумя странами, но и любую положительную перспективу. Утверждения о том, что российские ведущие организации якобы «подрывают» нацбезопасность США, ничем не обоснованы и являются неприемлемыми», — приводится завлечение Антонова на официальной странице в Facebook российского посольства в США.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что санкции вынудили Россию отказаться от использовании в контрактных расчетах американской валюты и системы платежей SWIFT. Для того, чтобы продать российское оружие, по словам руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, приходится использовать национальную валюту или бартерные схемы.