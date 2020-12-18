Торговали радиоприборами: две компании попали под санкции США

США расширили санкционный «черный список» двумя российскими компаниями – «Космос комплект» и «Совтест комп», а также добавили в перечень одного гражданина РФ — Ильяса Сабирова.

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Как сообщает Бюро промышленности и безопасности, подчиненное Министерству торговли США, российские субъекты обвиняются в «приобретении, попытке приобретения и несанкционированной передаче другим сторонам предметов, требующих получения лицензии», которой у них не оказалось.

В США указывают, что «Космос комплект» и «Совтест комп», вероятно, использовали болгарскую компанию Multi Technology Integration Group EOOD (также попавшую под санкции) в качестве подставной компании для приобретения «радиационных частей и других чувствительных компонентов и реэкспорта этой американской продукции в Россию без требуемой лицензии».

Основанное в 2004 году ООО «Космос Комплект» специализируется на разработке и мелкосерийном выпуске радиоэлектронных модулей и изделий повышенной надежности в микроминиатюрном исполнении для жестких условий эксплуатации, говорится на сайте компании.

Компания разрабатывает микроминиатюрные интегральные узлы и аппаратуру, модернизирует другие радиоэлектронные изделия, а также выполняет работы «по программам импортонезависимости».

Офис предприятия расположен в одном из офисных зданий на северо-западной окраине Москвы, за МКАД. В контактах компании указан электронный адрес: ilias@coscom.ru, который может принадлежать как раз Ильясу Сабирову.

ООО «Совтест Комп» расположено по этому же адресу. Компания занимается продажей резисторов производства британской фирмы Arcol. Учредителем и руководителем «Космос Комплекта» и «Совтест Комп» числится Сабиров.

Судя по данным портала Rusprofile, Сабиров также является учредителем ТСЖ «Дубрава», расположенного в нескольких сотнях метров от офиса его электронных компаний.

В прошлом месяце Вашингтон ввел санкции против трех российских компаний — «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group — по обвинению в нарушении ими американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Как указывалось в сообщении Госдепартамента США, ограничительные меры заключаются в том, что ни один департамент или федеральное американское ведомство не может закупать или заключать какой-либо контракт на закупку товаров, технологий или услуг с этими юридическими лицами.

Также ни одно ведомство США не может оказывать никакую помощь этим компаниям и не может им ничего продавать. Кроме того, все лицензии этих компаний на территории США, если таковые имеются, аннулируются.

Санкции вступили в силу 6 ноября и будут действовать в течение двух лет. Однако они могут быть скорректированы по решению госсекретаря США.

Эти компании оказывают «содействие иранской ракетной программе», заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Основными направлениями деятельности московского АО «Авиазапчасть» являются поставка авиационно-технического имущества и материалов гражданского и двойного назначения, а также ремонт летательных аппаратов, агрегатов и оборудования.

Генеральным директором компании значится Виктор Джерук, окончивший в 1989 году Горьковское высшее военное училище тыла им. маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна и с 1983 по 1996 год служивший в Вооруженных силах СССР и России.

В отчете за 2018 год немецкого фонда Маршалла, базирующегося в США, говорится, что «Авиазапчасть» связана с российской разведкой и «участвует в высокоприоритетных стратегических партнерских проектах российского государства, включая экспорт продукции министерству обороны Сирии».

«Элекон» — созданное в 1939 году и базирующееся в Казани предприятие. Как указано на сайте компании, она занимает ведущие позиции в России в разработке и производстве электрических соединителей и кабельных сборок.

Ведущая деятельность в Белоруссии, Иране и России Nilco Group занимается оптовой торговлей зерном и углеводородами, а также оказывает морские международные транспортные услуги.