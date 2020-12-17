«Улетают в течение дня»: сколько продлится ажиотажный спрос на авто с пробегом

В прошедшем месяце емкость рынка подержанных легковых автомобилей в России составила более 505 тыс. штук, что на 9% превосходит аналогичный показатель ноября 2019 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». По итогам 11 месяцев этого года вторичный рынок легковых автомобилей в России вышел в плюс, превысив прошлогодние значения на 0,3%. Суммарно россияне уже купили в этом году без малого 5 млн подержанных автомобилей.

Реклама

В продажах среди автокомпаний все еще лидирует продукция российского автогиганта «АвтоВАЗа» с новыми и старыми моделями Lada — на долю марки приходится более 23% от общего объема перепродаж подержанных легковых автомобилей, что в количественном выражении составляет 118,8 тыс. штук. Этот результат на 2,4% выше показателя ноября прошлого года.

Среди иностранных брендов наиболее популярными остаются машины японской компании Toyota.

Объем перепродаж автомобилей этого бренда в прошлом месяце составил 55,4 тыс. единиц (+9,4%). Корейский концерн Hyundai замыкает тройку самых успешных брендов с результатом 28,3 тыс. единиц (рост составил 11,8%). Совсем немного уступает ему японский Nissan (28,2 тыс. шт.; +9,2%), занимающий четвертую строчку рейтинга.

В первую пятерку в ноябре попала корейская марка Kia (27,7 тыс. шт.), которая показывает самую значимую динамику роста продаж в первой десятке (рост на 19%). У всех брендов-лидеров автокомпаний по итогам прошлого месяца зафиксирована положительная динамика продаж, при этом у семи марок она двузначная, отмечают эксперты аналитического агентства.

«Самой популярной моделью на российском вторичном рынке является Ford Focus. В ноябре 2020 года объем ее перепродаж составил 12,3 тыс. экземпляров (12,1%).

На второе место, несмотря на снижение (на 4,4%), поднялся отечественный хетчбэк «Самара» («ВАЗ-2114»;11,1 тыс. шт.).

Далее по популярности идут два корейских бренда со схожими рыночными показателями: Hyundai Solaris (10,9 тыс. шт.; 8,5%) и Kia Rio (10,8 тыс. шт.; 19,5%). Замыкает первую пятерку «Приора» («ВАЗ-2170»; 10 тыс. шт.; 8,5%)», — следует из исследования «Автостата».

Помимо упомянутой вазовской 14-й модели, все меньше клиентов находит и седьмая модель «Жигулей» («ВАЗ-2107»; снижение продаж на 5,4%). Все остальные бестселлеры вторичного рынка показывают рост, при этом у Kia Rio он максимальный (19,5%). Анализируя региональный спрос на рынке автомобилей с пробегом, аналитики «Автостата» указывают на неоднородность статистики.

Так, на Северном Кавказе продажи подержанных машин снизились в ноябре на 4,5%, в Южном федеральном округе — на 3%, Центральном федеральном округе — на 2%, на Урале — на 0,1%. Положительная динамика отмечается в Сибири (0,3%), в Северо-Западном федеральном округе (0,5%), в Поволжье (1,3%) и на Дальнем Востоке (2,3%).

Кредитование банками покупателей подержанных машин пока находится на более низком относительно кредитования новых, но довольно стабильном в течение года уровне, подчеркивается в исследовании. Рост этого сегмента в ноябре составил 4% в штуках и 19% в денежном объеме по отношению к ноябрю прошлого года.

«Такая разница в динамике отражает продолжающийся рост цен на автомобили с пробегом и рост размеров кредитов на подержанные машины.

Банки соответственно продолжают развитие в этом сегменте, и за 11 месяцев на автомобили с пробегом уже было выдано больше кредитов, чем в прошлом году: на 2% — в штуках и на 11% — в рублях»,

— пояснили в «Автостате».

С января по октябрь 2020 года средневзвешенная цена автомобиля с пробегом выросла на 10,4%. В начале года она составляла 514 тыс. рублей, в октябре – уже 567 тыс. рублей. Таким образом, по данным агентства, за это время рост средневзвешенной цены подержанного автомобиля в абсолютном выражении превысил 50 тыс. рублей. При этом, как отмечают в агентстве, в процентном соотношении средневзвешенная цена нового легкового автомобиля выросла не так значительно — на 6,8%.

Вторичный рынок более оперативно реагирует на спрос, чем рынок новых автомобилей, поэтому цены в частных объявлениях могут изменяться в течение месяца несколько раз,

объясняет независимый аналитик по автопрому Сергей Бургазлиев. В последние месяцы в сегменте подержанных машин наблюдается настоящий бум, отмечает он.

«Из-за спада производства в Европе и Китае после коронавирусных ограничений к осени у российских дилеров образовался серьезный дефицит машин. Сразу можно было взять только неходовые комплектации или машины с искусственно завышенной дилерами ценой за счет допопций, установленных в салоне. Поэтому многие люди вынуждены были обратиться именно ко вторичному рынку», — рассказал «Газете.Ru» эксперт.

Ажиотажный спрос на автомобили с пробегом продлится не далее, чем до весны следующего года, ожидает Бургазлиев. Тем не менее сейчас проблемы с покупкой таких автомобилей сохраняются даже у перекупщиков, отмечает эксперт Сергей Ифанов. По его словам, многие россияне, увидев ажиотаж на рынке, выставили свои машины в расчете подзаработать, но по большей части цена неадекватна предложению.

«Могу сказать, что даже у многих «перекупов» сейчас проблема — купить машину по адекватной цене. Ценники завышены даже, с позволения сказать, на откровенный хлам. А ходовые модели улетают в течение дня. К примеру, раньше в среднем навар таких продавцов с машины в среднеценовом сегменте составлял 30-200 тыс. рублей, сейчас — примерно 10-100 тыс. рублей. И это уже хорошо», — поделился наблюдениями Ифанов.