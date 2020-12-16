«Позиция неизменна»: Меркель поддержала «Северный поток — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не поменял своего отношения к экспортному газопроводу из России в Европу «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

Реклама

Так глава правительства Германии ответила на вопрос депутата бундестага от фракции AfD (Альтернатива для Германии) о том, какие шаги планируют сделать немецкие власти для завершения проекта.

«Позиция федерального правительства остается неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы», — заверила федеральный канцлер.

Пять дней назад оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик «Фортуна» начал работу на участке «Северного потока — 2» в водах Германии.

Баржа будет достраивать участок в 2,6 км в исключительной экономической зоне ФРГ в водах на глубине менее 30 м. Компания уточнила, что о дальнейших действиях по работе на недостроенном участке будет сообщено дополнительно.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, трубоукладчику «Фортуне» понадобится не больше недели, чтобы уложить этот участок, так как скорость работы баржи составляет километр в сутки.

При этом сенатом конгресса США уже был одобрен проект военного бюджета на следующий год, в котором прописаны санкции против «Северного потока — 2». Для повторной остановки проекта американские власти намерены ввести санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.

Газопровод дает России слишком большие рычаги воздействия на Европу и потенциально лишает американских поставщиков сжиженного природного газа рынков, пишет Bloomberg.

Кроме того, завершению проекта противятся некоторые европейские политики, которые хотят «наказать» Москву за инцидент с блогером Алексеем Навальным, в отравлении которого нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом «Новичок» немецкое следствие обвиняет российскую сторону (хотя и не приводит никаких доказательств, как указывает МИД РФ).

По этой причине в сентябре нынешнего года оппозиционная партия Союз 90 / Зеленые представила в Бундестаге предложение, призывающее правительство остановить проект трубопровода. Лидер Зеленых Анналена Баербок заявила, что «Северный поток — 2» «раскалывает Европу», сообщает Financial Times.

На эту инициативу был подготовлен коллективный ответ партий CDU/CSU (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз в Баварии), SPD (Социал-демократическая партия), Die Linke (Левая партия) и AfD, который предполагал отказ от предложения Зеленых.

Мануэла Швезиг, член SPD, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания, указала на важность природного газа как «переходного топлива» для Германии, поскольку она отказывается от традиционных источников энергии.

«Мы откажемся от атомной энергетики в 2022 году и от угля в 2038 году, и все еще не ясно, могут ли ветер и водородные технологии заменить все это», — сказала она.

Йенс Кеппен, депутат CDU, заявил, что на «Северный поток — 2» было потрачено уже €10 млрд и он завершен на 97%.

«Должно ли все это теперь гнить на дне Балтийского моря?» — спросил политик.

Глава фракции SPD Рольф Мютзених заявил, что Берлин должен подготовиться к «жесткой конфронтации» с противниками СП-2 в юридическом поле, чтобы защитить интересы Германии.

Дитмар Барч из Die Linke и вовсе спросил Зеленых, почему они не потребовали прекратить импорт саудовской нефти после скандального нашумевшего убийства журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле — ряд западных политиков считает, что к этому преступлению причастны власти королевства.

Меркель также подчеркивает, что эти два вопроса — СП-2 и инцидент с Навальным — следует «отделить» друг от друга.

«Северный поток — 2» должен быть завершен, поскольку это проект экономических субъектов как в России, так и в Европе», — указывала немецкий канцлер.