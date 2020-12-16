Зима разочарования: промышленность России не верит в рост

Эксперты Института Гайдара в ходе очередного опроса российских предприятий выяснили, что из-за заметного падения продаж в декабре общий индекс промышленного оптимизма вновь устремился вниз.

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В целом, по данным Росстата, ноябрьская статистика оказалась лучше, чем месяцем ранее — индекс промышленного производства снизился на 2,6% год к году, в то время как в октябре падение достигало 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обрабатывающая промышленность и вовсе оказалась в плюсе на 1,1% против сокращения на 3,7% в октябре. Причем лучшую динамику показали производители кокса и нефтепродуктов, готовых металлических изделий, машин и оборудования, а также лекарств.

В Институте Гайдара признали, что изменение объема производства в декабре в сравнении с ноябрем действительно оказалось заметным, но сохранения такой же динамики в начале следующего года российские предприятия не ждут — декабрьские прогнозы выпуска рухнули на 14 пунктов, обнулив все «завоевания» последних шести месяцев.

Прогнозы по продажам показали еще более драматичное падение: их оценка рухнула на 31 п.п. — с роста на 18 пунктов (один из лучших результатов для многих предыдущих застойных лет) до сокращения на 13 пунктов (худший показатель во втором полугодии 2020-го, хотя и не дотягивающий до апрельского провала).

В беседе с «Газетой.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что эксперты его института, основываясь на данных Росстата, пришли почти к такому же выводу. То есть заметили падение ожиданий промышленности как по спросу на их продукцию, так и по выпуску. И в целом, учитывая методику построения соответствующего прогноза, такие же настроения будут преобладать и в первом квартале 2021-го.

Остапкович объясняет такую ситуацию в первую очередь тем, что

к падению совокупного спроса привело резкое снижение реальных доходов населения, которые в этом году упадут примерно на 4-4,5%. А это порядка 2,5 трлн рублей, которые недополучат люди и, соответственно, не потратят на покупку продукции российских промышленников.

Тем, в свою очередь, придется урезать объемы выпуска, ведь смысла производить товары, которые никто не будет покупать, нет.

Но вместе с тем ученый подчеркнул, что сейчас больше всего руководителей предприятий волнует именно неопределенность с тем, как будет развиваться ситуация на фоне пандемии коронавируса. И если раньше фактор неопределенности стоял у них в списке намного ниже недостаточного спроса, высоких налогов или недостатка оборудования, то теперь неопределенность уверенно занимает первое место.

«Сейчас все предприятия сокращают горизонты стратегического планирования и уходят от длинных бизнес-планов к краткосрочному — максимум на год-полтора. Они сбрасывают инвестиции, инновации, пытаются минимизировать свои затраты через сокращение численности занятых», — объяснил Георгий Остапкович.

Все вернется, но не сразу

Потенциал развития промышленности все-равно остается, даже несмотря на вызванный пандемией экономический кризис, считает ученый. Ведь коронавирус — это не стихийное бедствие, способное физически уничтожить основные фонды, транспортные средства, промышленные сооружения и так далее. И в целом

даже в нынешней ситуации можно судить о том, что промышленность переживает пандемию гораздо лучше того же сектора услуг, где отдельные компании попросту встали колом.

«Промышленность, по данным Росстата, находится в числе лидеров — снижение темпов ее роста составило порядка 2,8-3%, притом что в общем экономика в этом году упадет на 4,2-4,5%. Причем некоторые отрасли вроде сельского хозяйства и вовсе окажутся в плюсе», — указал Остапкович.

С его мнением частично не согласился руководитель комитета по промышленности «Опоры России» Николай Дунаев. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт сказал, что говорить об общих прогнозах российской промышленности в принципе неправильно, поскольку в ней есть отрасли вроде той же оборонки, данные по которой засекречены и не могут попасть в общую статистику.

Вместе с тем Николай Дунаев заметил, что

для некоторых производств в пищевой отрасли сейчас настали очень тяжелые времена, и в ближайшее время многие предприятия будут вынуждены закрыться. Эксперт связал это с решением правительства о введении ограничения цен на некоторые продукты.

«По зерновым, кормовым, масличным и ряду других категорий нас ждет очень значительное падение объема выпуска. Производители просто вешают замки на свои производства и говорят: «Мы закрываемся!» Вот я сейчас нахожусь в Новосибирске — тут шесть заводов уже остановили производство», — обратил внимание Николай Дунаев.

Надежда на экспорт

В любом случае восстановление объемов выпуска на российских предприятиях сильно зависит от того, как будет проходить борьба с коронавирусом не только в России, но и в остальном мире, преимущественно в Европе.

Остапкович из Центра конъюнктурных исследований ВШЭ подытожил, что страны Евросоюза являются ключевым направлением российского экспорта, поэтому чем быстрее ЕС победит пандемию, тем быстрее восстановится спрос на некоторые импортные продукты из РФ, а значит — производство на предприятиях тоже вернется в нормальное состояние.