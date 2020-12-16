«Конфликт во власти»: в чему приведет продление программы льготной ипотеки

Председатель правления крупнейшего банка Крыма РНКБ Михаил Якунин выступил за продление программы льготной ипотеки под 6,5%. По его мнению, ее стоило бы завершить на полгода-год позже установленного срока.

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«Здесь надо просто оценивать ситуацию. Как только рынок более-менее стабилизируется, мы увидим те темпы роста, которые приведут к выполнению национальных целей по жилью, то можно к этому времени поэтапно программу сворачивать. Сказать, что это наступит в середине следующего года, на мой взгляд, вряд ли (можно). На мой взгляд, надо продлевать <…> как минимум еще на полгода, лучше — на год», — цитирует его слова ТАСС. Якунин также отметил, что нужно анализировать ситуацию и в зависимости от нее каждые полгода принимать решение.

О том, что льготная программа должна быть продлена, ранее говорил и вице-премьер Марат Хуснуллин:

«Я, как отвечающий за отрасль, буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше, что без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны»,

— отмечал чиновник. Он также говорил о том, что средняя ставка по ипотеке должна снизиться до 4-5%. «Если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран, которые достигли больших показателей по жилищному строительству», — утверждал Хуснуллин.

В то же время председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призвала «своевременно» завершить антикризисную программу, чтобы не допустить формирования «пузыря» на рынке, чтобы удержать баланс спроса и предложения.

Что будет происходить с ипотекой в следующем году, прогнозировать сложно, соглашаются опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По мнению руководителя департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Сергея Коврова, угроза и риски появления такого «ипотечного пузыря», безусловно, существуют, но только в долгосрочной перспективе. В настоящий момент по всем финансовым показателям (процент долга к ВВП, процент необеспеченных кредитов) страна слишком далека от критической ситуации, уверяет эксперт.

Ковров считает, что середина 2021 года — достаточный срок, чтобы успеть оценить эффективность программы и решить вопрос о ее продлении. Он отмечает, что окончательное решение будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране по итогам первого полугодия следующего года.

По данным «Сравни.ру Ипотека», в начале года интерес к ипотечным кредитам снижался, но в апреле, когда была запущена государственная программа льготной ипотеки под 6,5%, он резко вырос. По итогам 2020 года спрос на ипотечные кредиты увеличился на 212%.

Но начиная с августа спрос на ипотеку снова пошел на спад и к декабрю показатели практически достигли прошлогодних. Отсюда можно сделать вывод, что те россияне, которые готовы были взять ипотеку, уже взяли ее в этом году,

говорит директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни.ру» Александра Краснова.

«Программа льготной ипотеки стимулировала тех, кто собирался взять ипотеку, поэтому дальнейшего повышения спроса пока ждать не стоит. Даже если эту программу продлят, вероятно, она уже не будет пользоваться такой популярностью», — считает эксперт. Она добавляет, что ее продление, в первую очередь, выгодно застройщикам, потому что таким образом поддерживается спрос на квартиры. Населению данная программа также выгодна, ведь чем ниже ставка по ипотеке, тем лучше, но из-за роста спроса выросли цены, поэтому эффект экономии оказался не таким сильным, обращает внимание Краснова.

Продлевать программу не просто бесполезно, ее необходимо завершить, уверен эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. И дело не в угрозе «пузыря».

«По сути, ее [программу] стоило свернуть ровно тогда, когда кончился ее первый срок, потому что создавалась она для поддержки застройщиков. Как результат — девелоперы покажут рекордные цифры по доходности за 2020 год, а банкам придется разбираться с большим количеством квартир, по которым выплаты в срок производиться не будут. Уже ни для кого не секрет, что как минимум 5% первоначальных взносов — это потребительские кредиты. Это раздутое искусственное выполнение госпрограммы по застройке страны жильем», — подчеркивает эксперт. Он предупреждает, что одним из последствий программы может быть то, что в построенных домах будет банально некому жить — слишком сильно возросла стоимость квартир не только в столице, но и по всей стране, в отличие от зарплат.

Алексей Кричевский считает, что «сворачивание» антикризисной программы не должно быть предметом обсуждения, это фактически необходимость. Он утверждает, что ее цели уже выполнены. Снижение ипотечных ставок — это прямое следствие снижения ключевой ставки ЦБ. Если в планах ЦБ такое есть, то в льготной ипотеке нет особого смысла — по сути, ставки и так будут примерно равны 6-6,5% годовых, указывает эксперт.

«Людей банально провоцировали вкладываться в недвижимость для наращивания налогооблагаемой базы и вывода средств из тени или подушек населения. Рост цен и так уничтожил всю выгоду от льготной программы кредитования, так для чего ее продлевать, кроме как не в интересах строительной отрасли?»,

— задается вопросом Кричевский. При этом он отмечает, что повышение ставки на 1-1,5% и снижение стоимости на 7-10% было бы выгодно именно заемщику и банкам, но никак не девелоперам. Отсюда и разноплановые мнения, продлевать программу или останавливать. Поэтому «конфликт в верхних эшелонах власти» из-за этой программы будет продолжаться еще очень долго, резюмирует эксперт.