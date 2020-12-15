Правительство позвало мигрантов в Россию

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подготовило предложения по облегченному въезду в страну иностранных рабочих, острая потребность в которых возникла на стройплощадках. Одобрение от МВД, Минтруда и Роспотребнадзора уже получено, а сам документ направлен на рассмотрение в правительство, сообщает пресс-служба Минстроя.

«В настоящее время Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ.

При этом въезд на территорию РФ предлагается разрешить только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Реклама

В Минстрое подчеркнули, что предлагается ввести норму, по которой претенденты на работу в стране обязаны будут предоставить тест с отрицательным результатом на коронавирус не ранее чем за три дня до пересечения российской границы. Компании, привлекающие мигрантов, обязаны будут предоставить им временное жилище, поставить на миграционный учет и заключить трудовой договор. Для работы в Москве иностранцам потребуется получить патенты.

По данным министерства на начало декабря этого года, 50 из 77 регионов страны испытывают недостаток в иностранной рабочей силе на стройках. В целом ведомство оценивает потребность в гастарбайтерах в сфере строительства примерно в 190 тыс. человек. Наиболее востребованы на стройках рабочие из стран ближнего зарубежья: Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Действующий запрет на въезд мигрантов, по мнению чиновников Минстроя, влияет на дефицит рабочей силы.

Из-за приостановленных строек в начале этого года часть мигрантов со строительных работ перешла в сферу производства, благодаря чему в период самоизоляции там удавалось быстрее закрывать рабочие вакансии. В ведомстве уверяют, что отток мигрантов не способен улучшить положение российских граждан, потерявших свои места в пандемию, и на общую безработицу в стране не повлияет.

«При этом, несмотря на рост безработицы и сокращения, граждане России не соглашаются на те позиции, которые ранее занимали мигранты, поскольку зачастую предпочитают более престижную работу», — сообщили в министерстве.

Сейчас запрет на въезд в Россию не распространяется на высококвалифицированных специалистов, а также на граждан Белоруссии, работающих в местных фирмах, поддерживающих беспрерывное производство на промобъектах России.

О дефиците строителей в сентябре заявлял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве стройкомплекс. В то же время чиновник подчеркивал, что проблема решаема за счет переквалификации российских граждан

«У нас в ближайшие годы рост объемов строительства безусловен, поэтому мы с министерством образования готовим программу по переобучению людей под строительные специальности»,

— говорил журналистам Хуснуллин.

В октябре уже мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что городу не хватает рабочей силы. По его оценкам, из-за пандемии число гастарбайтеров в столице сократилось на 40%. Наиболее сложная ситуация в сфере ЖКХ — там наблюдается острая нехватка работников, а москвичи занимать эти должности не готовы, сетовал градоначальник.

В 2020 году строительные рабочие, оставшись во время заморозки строек без заработка, стали массово переквалифицироваться в курьеры, отмечает основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. Во многом этом способствовал и мощный спрос на всевозможные услуги доставки, спровоцированный режимом самоизоляции.

«Выяснилось, что плюс-минус заработок такой же, а разносить еду людям — это легче, чем таскать кирпичи и цемент», — делится мнением в беседе с «Газетой.Ru» Захаров.

Однако эксперт подчеркивает, что нехватка рабочей силы в тех или иных областях и спровоцирована тем, что рынок труда в России заточен чиновниками не под граждан страны, а под гастарбайтеров.

«На мой взгляд, это в принципе ошибка. У нас около 15 млн гастарбайтеров в стране и 15 млн безработных (по данным SuperJob — «Газета.Ru»), ищущих работу россиян. И иностранцы проще находят работу, потому что они уже на месте большого трудового спроса — в столице», — считает глава SuperJob.

У России нет потребности в массовой застройке крупных городов, соответственно, необязательно приглашать для этого мигрантов, полагает доктор экономических наук НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Смирнов.

Страна в состоянии справиться с текущими потребностями в рабочей силе для стройкомплекса своими силами, уверен ученый.

«Пандемия — хороший повод пересмотреть всю отечественную программу строительства, посмотреть, как дальше развиваться стройкомплексу. Потому что, к примеру то, что происходит в Москве — эти бесконечные человейники — это уничтожение нормальной среды обитания. И потом, у нас отсутствует внятная региональная политика — ну, нельзя все тянуть в столицу, когда обезлюдели огромные территории», — замечает в разговоре с «Газетой.Ru» Смирнов.

По данным аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, во II квартале этого года в России числилось 4,5 млн официальных безработных граждан и около 4,9 млн человек — скрытых безработных, которых официальная статистика не учитывала. В результате общее число нетрудоустроенных граждан составил 12% от экономически активного населения.

В некоторых регионах, по данным компании, показатель реальной безработицы приблизился к катастрофическим 40%.

«В России в разы выросло число безработных, состоящих на учете в службе занятости населения. Может быть, заняться ими? Посмотреть, переучить, если они в нормальном для этого возрасте. Как мне кажется, потребность в привозе гастарбайтеров — это чисто узковедомственные интересы», — резюмирует Сергей Смирнов из НИУ ВШЭ.