Инфляция мешает: почему ЦБ не снизит ключевую ставку

В пятницу по итогам заседания ЦБ ключевая ставка останется на уровне 4,25%, считают опрошенные «Газетой.Ru» экономические аналитики. Такой же прогноз привели и эксперты по России, с которыми на днях беседовало агентство Reuters: всего 3 из 31 собеседника издания сказали, что ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в стране.

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В разговоре с «Газетой.Ru» экономист банка «ЦентроКредит» и автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов отмечает, что даже несмотря на заявления регулятора о том, что небольшое пространство для снижения ключевой ставки еще осталось, делать это в уходящем году преждевременно, и на то есть сразу несколько причин.

«Ожидаемое вскоре сокращение бюджетных расходов, укрепившийся рубль и выросшая нефть в моменте — все это нивелируется хоть и краткосрочным, но всплеском инфляции, которая, по нашим оценкам, ориентировочно достигнет уровня 4,6-4,7% на конец года»,

— поясняет аналитик.

Схожее мнение привел аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Эксперт говорит, что если бы не текущее осеннее ускорение индекса потребительских цен, регулятор вполне мог бы рассмотреть снижение ставки еще на заседании, прошедшем в октябре. Но

дефляционное давление на рубль и эффект низкой базы инфляции в конце прошлого года привели к достижению значения индекса потребительских цен в 4,42% год к году по итогам ноября, что превышает таргет ЦБ. Более того, в первой декаде декабря Минэкономразвития России прогнозировало, что в целом в этом году инфляция составит 4,6–4,8%.

По сути Банк России сейчас находится в той ситуации, когда любое движение ключевой ставки приведет к негативным последствиям, считает директор одного из представительств ИФК «Солид» Дмитрий Пономарев. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт указывает, что повышать ставку не позволяет необходимость стимулирования экономического роста, а понижать — те же данные по инфляции.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин добавляет, что реальные процентные ставки (ставка минус ожидаемая инфляция) уже опустились ниже нуля, чего в России не наблюдалось в последние годы. Поэтому регулятор с большой долей вероятности дождется стабилизации ситуации в I-II кварталах следующего года и уже тогда будет принимать решение по движению ключевой ставки.

А вот необходимости снижать ключевую ставку сейчас эксперт не видит. «Это бы негативно сказалось на стабильности курса рубля. Избыточное снижение ставок провоцирует ослабление национальной валюты, что в свою очередь способствует разгону инфляции в странах, у которых высокая доля импорта в потреблении», — рассуждает Василий Карпунин.

Все впереди

И все же дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики вполне возможно, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Дмитрий Пономарев из ИФК «Солид» отмечает, что

при отсутствии внешних шоков (падение цен на нефть и усиление санкционной риторики) инфляция в следующем году вполне может уложиться в таргет Банка России в 4%. И если такой показатель окажется достижимым, ЦБ снизит ключевую ставку еще на 25 б.п. — до 4%. Но на этом движение ключевой ставки вниз закончится.

Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций» в целом согласился с таким утверждением. По словам аналитика, снижение ставки произойдет только после того, как проявятся дезинфекционные факторы, и ранее II квартала этого года такой сценарий вряд ли реализуется. А уже в 2022-м году Банк России будет возвращаться к нейтральной ДКП, то есть повышать ключевую ставку.

«Очевидно, что девальвация рубля будет иметь отложенный и пролонгированный эффект на инфляцию. Считаем, что он может проявиться в наибольшей степени в начале следующего года, — говорит Евгений Миронюк из «Фридом Финанс». — Таким образом, потенциал снижения ключевой ставки навряд ли реализуется на заседании ЦБ 18 декабря. При благоприятной экономической конъюнктуре это произойдет не ранее второго квартала 2021 года».

Евгений Суворов из банка «ЦентроКредит» уточняет, что укрепление рубля в декабре позволит сгладить давление мировых цен на российские, вдобавок правительство России принимает меры по защите внутреннего рынка. Поэтому

инфляция, скорее всего, будет замедляться, но главным риском для нее остается потенциальный рост цен на зерновые, ведь их удорожание тянет за собой и мясо-молочную продукцию.

В целом смягчение ДКП, наблюдавшееся в последние годы, заметно поддержало российскую экономику в крайне тяжелом 2020-м, подытоживает Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций».

«Снижение стоимости кредита в условиях замедляющейся инфляции с 2019 года — очевидный позитив, — объясняет собеседник «Газеты.Ru». — Если бы ставки оставались высокими, то мы бы видели мощный приток кэритрейда (получение прибыли на валютном рынке за счет разницы в процентных ставках) и рубль бы был существенно сильнее, что негативно сказалось бы на пополняемости бюджета, во многом ориентированного на доходы от экспорта».