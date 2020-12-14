Россияне превратили хобби в работу

Творческие увлечения и хобби стали побочным источником доходов для 60% россиян, выяснили в ходе совместного исследования сервисы Boosty.to и ResearchMe. По данным опроса, проводившегося весной и осенью этого года, почти половина респондентов (47%) пытались найти дополнительный заработок с помощью творческих занятий. При этом 25% опрошенных граждан начали зарабатывать на хобби именно после введения в России карантинных ограничений и это стало для них основным доходом, уверяют аналитики сервисов.

Проще всего было найти дополнительную работу райтерам (подготовка текста), фотографам и видеомонтажерам.

«Более трети респондентов при этом отметили, что творчество стало приносить во время пандемии больше денег, чем раньше. С другой стороны, большинство респондентов, которые еще не пробовали сделать хобби источником дохода, отозвались о такой идее позитивно. Наибольшую уверенность в том, что у них это получится (более половины опрошенных), показывает молодежь в возрасте до 24 лет», — говорится в исследовании.

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Значительная часть принявших участие в опросе граждан ранее никогда не пробовала зарабатывать на своем хобби — многие готовы показывать результат творческого труда только близким людям, говорится в исследовании. Женщины чаще всего готовы делиться результатами своего творчества с окружающими.

«При этом некоторые хобби оказались среди них (женщин — «Газета.Ru») значительно более востребованы, например изготовление украшений и аксессуаров, создание одежды. Однако есть увлечения, которые более востребованы у мужчин: создание видео, песен, компьютерных игр», — отмечают сервисы.

Хобби может стать лишь небольшой компенсацией при утрате основного заработка в период пандемии, убежден москвич Максим Сергеев, который в этом году временно переквалифицировался из банковского служащего в автослесаря.

«Всю жизнь свой автомобиль я ремонтировал сам, потому что не доверяю другим мастерам. И да, это для меня увлечение. С июня я не работаю и чиню машины знакомым и не очень людям в нашем гаражно-строительном кооперативе. Для себя развития в этом деле не вижу.

Прежде всего потому, что хобби должно приносить удовольствие, а чинить чужие машины в ограниченном лимите времени — не мое.

Да и заработок все же ниже, чем в банке», — рассказал «Газете.Ru» Сергеев.

Большинство опрошенных сервисами респондентов также признают, что хобби — не панацея в сложившейся в этому году сложной экономической ситуации. При этом больше половины опрошенных намерены тратить на увлечения больше времени, если правительством будут введены новые карантинные ограничения.

Основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров сомневается в утверждении, что четверть россиян на самом деле стала зарабатывать на хобби в период пандемии. Увлечения людей, как правило, относятся к такой категории деятельности, которую очень сложно монетизировать (пение, кулинария, спорт, живопись, коллекционирование и прочее), немного людей заводят хобби, востребованные в быту, рассуждает эксперт. Очевидно, россияне стали чаще предлагать фриланс-услуги в рамках собственной профессии, чтобы получить дополнительный источник дохода, полагает Захаров.

В ноябрьском исследовании консалтинговая компании Pricewaterhouse Coopers (PwC) прогнозировала, что в 2020 году российский рынок фриланса достигнет объема в $48 млрд. Для сравнения в 2018 году (данные за 2019 год не предоставлены) емкость рынка фриланса составила $33 млрд.

Эксперты PwC подчеркнули, что на стремительное увеличение спроса на внештатных сотрудников влияет глобальный тренд — применение гибких операционных моделей, которое стало особенно актуально в пандемию.

Для компаний это существенная экономия на издержках (ФОТ, налоги, аренда, оснащение рабочего места, ДМС, премии), отмечается в исследовании PwC.

Эпидемия коронавируса также стимулировала тренды, которые в России протекали медленно — такие как удаленная работа, онлайн-конференции и электронная отчетность, напоминает Алексей Захаров из SuperJob.

«Была тенденция на удаленную работу, но стереотипно все содержали офисы. Теперь удаленная работа — это данность, и по-другому уже не будет никогда. Конечно, тут есть определенное расслоение, поскольку часть людей хотят работать только в офисе, они будут кучковаться в компаниях, которые готовые обеспечить такое присутствие. А другая часть, которая раскусила все прелести работы вне офиса, уже не захочет туда возвращаться», — заключает эксперт.