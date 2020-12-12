Без шансов: в США не верят в завершение «Северного потока — 2»

В американском правительстве уверены, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» не имеет никаких шансов на завершение, сообщает DPA со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве США.

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Собеседник агентства отмечает, что если бы оператор газопровода действительно мог завершить проект, он бы «давно это сделал».

Накануне оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик «Фортуна» начал работу на участке «Северного потока — 2» в водах Германии. Баржа будет достраивать участок в 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Компания заверила, что о дальнейших действиях по работе на недостроенном участке будет сообщено дополнительно.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, трубоукладчику «Фортуне» понадобится не больше недели, чтобы уложить этот участок, так как скорость работы баржи составляет километр в сутки.

«Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток «Северного потока — 2», включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — «Фортуна» и «Академик Черский», — сказал эксперт в комментарии «Известиям».

При этом, если будет задействована только «Фортуна», то понадобится в три раза больше времени — до трех месяцев.

В том, что «Северный поток — 2» будет достроен, у российской стороны, в отличие от американской, сомнений нет.

«В любом случае, у меня нет сомнений, что «Северный поток — 2» будет достроен и это станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня в отношениях между Россией и государствами-членами ЕС. Такой конструктивной повестки на сегодня очень не хватает», — говорил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Таким образом он ответил на одобрение сенатом конгресса США проекта американского военного бюджета на следующий год, в котором прописаны санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Для приостановки первого американские власти намерены ввести санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.

Но пока законопроект о бюджете не вступил в силу, а американский президент Дональд Трамп пообещал заблокировать его. Главу Белого дома не устроило, что в документе не прописан пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года. Он защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Законопроект может преодолеть президентское вето, если наберет в нижней палате две трети голосов. Повторное голосование в конгрессе может быть проведено после того, как Трамп заблокирует документ.

Германия в свою очередь отвергает экономические ограничения США. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр ранее подтвердил позицию немецкой стороны относительно неприемлемости американских санкций против «Северного потока — 2», а также указал на то, что Германия рассчитывает на «успешное завершение проекта».

«Северный поток — 2» — это российский проект двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день строительство завершено более чем на 93%.