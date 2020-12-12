Разорение малого бизнеса: какие ИП убила пандемия

Индустрия сервиса пострадала от пандемии сильнее всего. К такому выводу пришла база «Картотека» в своем исследовании (есть у «Газеты.Ru») отраслей-лидеров по исключению индивидуальных предпринимателей из единого государственного реестра (ЕГРИП) в 2020 году. Так, по данным сервиса, чаще всего закрывались ИП, занятые в области розничной торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках. По ситуации на начало декабря налоговая ликвидировала 14,7 тыс. таких предпринимателей.

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Второе место по числу ликвидаций — такси (12,9 тыс.), на третьей строчке «антирейтинга» деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (10,5 тыс.), четвертое место у розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах (8,9 тыс.).

На пятом позиции по количеству исключения из ЕГРП — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (6,7 тыс.), на шестой — торговля розничной одеждой в специализированных магазинах (5,7 тыс.), седьмой — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (5,2 тыс.). Замыкает «рейтинг» отраслей-лидеров по исключению из ЕГРП сфера строительства строительства жилых и нежилых зданий (4,9 тыс.).

«Статистику довольно сложно обмануть, когда речь заходит о цифрах в масштабе целой страны.

Вот и в данном случае выкладки подтверждают ранее наметившиеся тенденции. По количеству прекративших существование индивидуальных предпринимателей с небольшим отрывом от сферы розничной торговли лидирует транспорт — такси, грузоперевозки и ремонт», — сообщают в своем исследовании аналитики «Картотеки».

С 1-го сентября этого года ФНС может прекращать регистрацию индивидуальных предпринимателей в принудительном порядке. Налоговики признают ИП фактически прекратившим свою деятельность, если одновременно соблюдаются следующие условия: истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента; ИП в течение последних 15 месяцев не представлял в налоговую документы отчетность; ИП имеет недоимку или задолженность по налогам и сборам.

Ситуация стала особенно тяжелой для малого бизнеса с наступлением второй волны пандемии, отмечает бренд-шеф кафе «Миска и Чашка» Александр Мухоротов. По словам собеседника «Газеты.Ru», принудительное выведение властями большого числа офисного персонала компаний на удаленный режим работы сыграло недобрую службу для маленьких кафе, кофеен навынос и баров.

«У нас есть точка в фуд-корте в «Москва-Сити», оформленная на ИП, но мы сейчас вынуждены были ее просто закрыть.

Как началась вторая волна коронавируса, выручка упала вдвое.

Поэтому мы приняли решение просто временно переждать, пока ситуация не придет в норму. Если говорить о помощи от государства, то мы не заметили на себе какой-либо эффект от нее», — рассказывает Александр Мухортов.

Падение доходов вынуждает таксистов отказываться от официальной регистрации и переходить в серую зону, поясняет «Газете.Ru» председатель «Московского профсоюза таксистов» Николай Кодолов. Водители оформляют свою работу с агрегаторами через подставные компании, а доходы обналичивают по «серым» схемам. Аналогичная ситуация с переходом в теневой бизнес и в сегменте грузовых перевозок, только дальнобойщики-предприниматели оказались более уязвимы в пандемию, говорит председатель Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов.

«Из-за ограничения перевозок водителям фактически невозможно было зарабатывать. Это только кажется, что, если машина стоит, она не просит денег. На самом деле за стоянку и обслуживания грузовика нужно все время платить», — сетует Котов.

В уходящем году настроения у микропредпринимателей в сфере ритейла, индустрии развлечений и туризма, общественного питания, автоперевозчиков и сферы культуры были достаточно пессимистичные, констатирует топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Многие из них лишились половины годовой выручки, а в сфере туризма и общественного питания

снижение выручки у бизнесменов в крупных городах доходило до 70%,

указывает эксперт.

В экономически неблагополучных регионах страны индивидуальные предприниматели и сегмент малого бизнеса в этих отраслях и вовсе почти стагнировали, здесь никакие меры федеральной и региональной поддержки не могли их спасти. Но не только они стали жертвами обстоятельств, с российского рынка автоперевозок и туристических услуг были вынуждены уйти крупные игроки, подчеркивает Андрей Лобода.

«Очевидно, что первыми ликвидировались ИП с относительно давней историей убыточности и высокой долговой нагрузкой. На фоне девальвации рубля к концу третьего квартала текущего года почти на 30-35% к ведущим резервным мировым валютам ситуация для предпринимателей казалась уже безвыходной, многие из них и приняли решение о ликвидации бизнеса именно осенью, во время второй волны пандемии в России», — рассуждает Андрей Лобода.

В то же время экономист убежден, что чем меньше в стране убыточных компаний и юрлиц, тем лучше: малому бизнесу легче будет перерегистрироваться и возродиться. В прошлом году доля малого и среднего бизнеса оценивалась в ВВП России в размере 22,9% и была хорошо заметна в экономике, но по итогам этого года она может просесть на 2-3%, полагают в «Альпари».