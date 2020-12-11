Положиться на «Фортуну»: когда достроят «Северный поток – 2»

В Балтийском море у берегов Германии днем 11 декабря возобновилось строительство экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток – 2».

Реклама

Укладку трубы в исключительной экономической зоне ФРГ будет проводить трубоукладочная крановая баржа «Фортуна» с 12-точечной системой позиционирования, которую накануне к месту работ привело обслуживающее судно «Катунь».

«Трубоукладчик «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями», — приводит ТАСС комментарий оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, учитывая скорость прокладки трубы «Фортуной» – 1 км в сутки – в немецкой зоне работы будут завершены через неделю, передают «Известия».

Обе нитки СП-2, в том числе — датский участок трубопровода, потребуют от одного до полутора месяцев при одновременной работе «Фортуны» и краново-монтажного трубоукладочного судна «Академик Черский». При этом, последний не может начать работу из-за то, что ни одна европейская компания не берется страховать судно, опасаясь американских санкций.

Работы же над СП-2 одной «Фортуны» продлятся около трех месяцев.

170-метровая «Фортуна» под российским флагом вышла из порта Ростока 6 декабря и направилась к трубопроводу. По информации Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии, «Фортуна» будет укладывать трубы до 31 декабря в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.

По словам председателя правления австрийской компании OMV – одного из участников проекта — Райнера Зеле, все работы по СП-2 в немецкой акватории должны быть закончены к Новому году.

Изначально прокладыванием СП-2 занимался — швейцарский морской подрядчик Allseas Group SA, специализирующийся на укладке подводных трубопроводов, монтаже и демонтаже морских платформ, и подводном строительстве.

Allseas в течение 2018 и 2019 годов должна была закончить укладку труб обеих ниток газопровода с использованием трех трубоукладочных судов: Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

Однако, 23 декабря 2019 года из-за угрозы санкций со стороны США швейцарский партнер проекта СП-2 вывел из Балтийского моря все суда, которые занимались прокладкой газопровода.

В сентябре нынешнего года премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг сообщила, что СП-2 достроен на 97%.

Совокупная мощность двух ниток СП-2 составляет 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, совокупная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» достигает 110 млрд куб. м газа в год.

СП-2 проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Германии, Дании. Каждая из стран разрешила строительство газопровода и его эксплуатацию на своей территории.

Против завершения проекта выступают США, Польша, Украина, страны Балтии, Чехия, Эстония, Венгрия, Словакия, Румыния и Хорватия.

Стоит отметить, что суда, участвующие в проекте ждут американские санкции, внесенные в оборонный бюджет США, согласованные обеими палатами конгресса. В целом рестрикции будут направлены на страховые фирмы и компании в сфере сертификации, без которых невозможно получить разрешение на строительство в ЕС.

Под угрозой американских ограничительных меры могут оказаться также компании, занятые в области модернизации судов и инфраструктуры СП-2 или монтажа сварочного оборудования на кораблях, работающих на укладке труб.