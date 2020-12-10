Вся надежда на «Фортуну»: кто достроит «Северный поток — 2»

Трубоукладочная крановая баржа «Фортуна» с 12-точечной системой позиционирования, способная достроить экспортный газопровод из России в Европу «Северный поток – 2», находится в Балтийском море уже примерно в 50 км от места работ – северного немецкого городка Грайфсвальд, указывают данные навигационного портала Marine Traffic.

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Идущее под российским флагом 170-метровое судно вышло из порта города Росток 6 декабря и направилось к трубопроводу. По информации Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии, «Фортуна» будет укладывать трубы до 31 декабря в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер, передает РИА «Новости».

Кроме того, примерно в 30 км от места достройки газопровода находится вышедшее из Калининграда морское судно снабжения «Иван Сидоренко», которое будет использоваться для подачи труб при укладке СП-2.

Также российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» по-прежнему находится у берегов Куршской косы. Кроме того, у берегов Калининградской области стоит судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега, и судно многоцелевого назначения «Финвал», передает ТАСС.

Как рассказал председатель правления австрийской компании OMV – одного из участников проекта — Райнер Зеле, все работы по СП-2 в немецкой акватории должны быть закончены к Новому году.

«В декабре 2020 года работы в немецких водах должны быть завершены. В январе, соответственно, начинается другой сезон, который неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод», — пояснил европейский топ-менеджер, являющийся также президентом Российско-германской внешнеторговой палаты.

Изначально прокладыванием СП-2 занимался — швейцарский морской подрядчик Allseas Group SA, специализирующийся на укладке подводных трубопроводов, монтаже и демонтаже морских платформ, и подводном строительстве.

В 2016 году дочерняя структура «Газпрома», занимающаяся оперативным управлением СП-2 — компания Nord Stream 2 AG, сообщила, что Allseas выиграла тендер на укладку первой морской нитки трубопровода.

В феврале следующего года между Nord Stream 2 AG и Allseas было заключено соглашение по обеспечению мощностей для морской трубоукладки СП-2.

Согласно соглашению, Allseas в течение 2018 и 2019 годов должна была закончить укладку труб обеих ниток газопровода с использованием трех трубоукладочных судов: Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

Однако, 23 декабря 2019 года из-за угрозы санкций со стороны США швейцарский партнер проекта СП-2 вывел из Балтийского моря все суда, которые занимались прокладкой газопровода.

Ввод в строй обеих ниток СП-2 реально осуществить к концу первого полугодия следующего года – приводит «Общественная служба новостей» слова замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова.

«Достройка может быть возобновлена в декабре текущего года и в конце января, если будет позволять погода, почему бы не завершить прокладку хотя бы первой нитки.

И постепенно вводить ее в эксплуатацию, пока будет достраиваться вторая нитка. Если укладка начнется в ближайшее время, то в эксплуатацию ее возможно ввести к концу первого квартала 2021 года», — указал эксперт.

В сентябре нынешнего года премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг сообщила, что СП-2 достроен на 97%.

Совокупная мощность двух ниток СП-2 составляет 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, совокупная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» достигает 110 млрд куб. м газа в год.

СП-2 проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Германии, Дании. Каждая из стран разрешила строительство газопровода и его эксплуатацию на своей территории.

Против завершения проекта выступают США, Польша, Украина, страны Балтии, Чехия, Эстония, Венгрия, Словакия, Румыния и Хорватия.

К настоящему моменту уже обе палаты конгресса США согласовали проект оборонного бюджета, в который включены новые санкции против СП-2. Рестрикции будут обращены на страховые фирмы и компании в сфере сертификации, без которых невозможно получить разрешение на строительство в ЕС.

Под натиском американских властей оказались также компании, занятые в области модернизации судов и инфраструктуры проекта или монтажа сварочного оборудования на кораблях, работающих на укладке труб.