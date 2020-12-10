В новом году снова подорожают коммунальные услуги

В среднем по России в 2021 году сумма в ежемесячной платежке россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастет на 4%. Об этом в четверг 10 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на слова замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева. Чиновник сообщил, что новые тарифы вступят в силу с 1 июля.

Реклама

По словам Королева, средний показатель роста цен в 4% вовсе не означает, что так будет в каждом регионе. Местные власти сами установят предельный порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги, уточнил чиновник. Распоряжение правительства относительно калибровки цен под инфляционную динамику

касается стоимости предоставления газа, отопления, электричества, горячей и холодной воды, водоотведения и вывоза мусора.

Для сравнения в Чечне, например, установлен порог повышения цен в 6,5%, в Якутии — 6%, в Новгородской области — 6,4%, в Мурманской — 3,2%, в Магаданской — 3,8%, в Пензенской — 3,4%, сообщается в распоряжении правительства. В среднем получается примерно 4%.

«ФАС на постоянной основе проводит мониторинг соблюдения установленных правительством индексов», — цитирует газета Виталия Королева.

Ранее ФАС подготовила проект постановления правительства, согласно которому максимальный уровень в тарифах на электроэнергию может вырасти сверх разрешенного при установке так называемых «умных» счетчиков. Проблема в том, что россияне по новым правилам обязаны уже с 1 июля этого года устанавливать «умные» счетчики при их замене, а с 1 января 2022 года вообще все счетчики должны стать «умными».

Никаких исключений не предусмотрено в случае роста максимальных ставок по электроэнергии из-за установки таких дорогостоящих приборов,

сообщил «Известиям» замруководителя ФАС. А вопрос о том, откуда брать деньги для установки этих приборов в квартиры россиян и передачу показаний с них сейчас обсуждается в правительстве.

В Минстрое убеждены, что несправедливо перекладывать эти расходы на плечи россиян и так сильно пострадавших экономически в пандемию. Сами новые приборы и оплатят поставщикам услуг их расходы на установку, предложили решение в ведомстве.

«Приборы, интегрированные в «умную» систему, должны существенно сократить коммерческие потери поставщиков электроэнергии, и эта экономия в том числе позволит окупить установку новых счетчиков»,

— заметили в пресс-службе Минстроя.

Эксперт движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) Павел Склянчук напомнил, что для жилищно-коммунального хозяйства оплаченные гражданами платежки — это не единственный источник доходов, еще есть и большие дотации из бюджета. Но повышение цен из-за инфляции неизбежно, считает он. Коммунальщикам необходимо учитывать рост цен на топливо, проводить ремонт инфраструктуры, выплачивать заработную плату работникам, перечислил член ОНФ.

В Минстрое в свою очередь напомнили, что у предприятий ЖКХ почти не осталось денег на модернизацию коммунальной инфраструктуры и виновата в этом якобы строгое государственное тарифное регулирование и задолженность граждан за предоставленные услуги.

Сейчас уровень изношенности коммуникаций в среднем по стране оценивается примерно в 60%.

Даже для поддержания текущего состояния объектов ЖКХ необходимо много денег, пояснили в Минстрое.

Только на реновацию сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения нужно несколько триллионов рублей, такова суммарная оценка, которую приводят региональные комплексы ЖКХ, отметили в министерстве. Ожидаемо в крупных городах ситуация немного лучше, сообщили гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

«Сегодня невозможно выделить регионы с наиболее тяжелой ситуацией, поскольку нужно рассматривать финансово-экономическое состояние каждого отдельного коммунального предприятия, — в свою очередь заявила исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. — В целом по стране сильнее всего недофинансированы водоканалы».

В Минстрое сказали, что для решения всех этих проблем готовятся различные программы и инструменты. Их цель одна — найти инвестиционные деньги, и, судя по всему, без государственных денег эту проблему не решить.