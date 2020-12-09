Электрическое безумие: Tesla теперь стоит как дюжина «Газпромов»

Котировки акций Tesla продолжили рост несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса: компания показывает значительные успехи на фондовом рынке. Сейчас предприятие Илона Маска стоит $608 млрд – это примерно как 13 «Лукойлов», 61 X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», 71 МТС, 87 «Магнитов» или 28 «Яндексов». В общем капитализация Tesla почти на треть превышает общую стоимость российских «голубых фишек», к которым относятся 15 крупнейших и самых ликвидных компаний, чьи акции торгуются на бирже.

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В беседе с «Газетой.Ru» начальник отдела экспертов БКС «Мир инвестиций» Альберт Короев отметил, что главным драйвером роста котировок Tesla сейчас остается включение ценных бумаг компании в состав индекса S&P 500.

В отличие множества других компаний, в плане роста капитализации в этом году мало кто может похвастаться такими же успехами, как Tesla. Замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, что

с начала текущего года капитализация Tesla выросла в 7,6 раза – на фоне пандемии и ограничений для бизнеса это безусловный рекорд.

«Основными причинами роста можно назвать ее успешные проекты разработки новых электромобилей Tesla, – говорит Наталья Мильчакова. – При этом значительную часть спроса на электромобили — почти треть — обеспечивает Китай, экономика которого достаточно быстро восстановилась после пандемии».

Альбер Короев из БКС «Мир инвестиций» добавил, что от части успехи Tesla можно объяснить повышенным интересом со стороны инвесторов, так как компания по сути является пионером в области создания электромобилей. В рамках явного тренда на «экологичность» транспорта это и является ее основным козырем.

«Рост Tesla вызван осознанием успеха «рукотворной» истории продвижения электромобилей и чистой энергетики правительствами разных стран. Прибыль компании в последних кварталах во многом обусловлена вынужденными отчислениями традиционных автопроизводителей в пользу Tesla, согласно нормативам принятым в отдельных штатах,

– подчеркивает эксперт. – Необходимость в снижении выбросов в связи с глобальным потеплением вызывает тренд перехода к чистой энергетике, который на протяжении года неоднократно поддерживали в своих планах крупнейшие корпорации».

Всему есть предел

Генеральный директор Gamesup42 Игорь Ивченко отметил, что на деле рост акций Tesla вызван не столько коммерческими успехами компании, сколько биржевым «хайпом» вокруг нее. И в нынешней ситуации получается, что реальная стоимость компании в разы ниже, чем тот объем средств, которые ей удалось собрать на рынке.

«Может быть прозвучит радикально, но в итоге может получится классический пузырь, который рано или поздно должен лопнуть или привлечь следующий раунд инвестиций, потому что рост стоимости компании и акций Tesla основан только на надеждах инвесторов, что компания будет лидером в производстве электромобилей», – говорит Игорь Ивченко.

При этом эксперт подчеркивает, что

перспективы лидерства Tesla на рынке электромобилей – довольно условные, и не факт, что так и будет в дальнейшем. Дело в том, что и конкуренция на этом рынке растет, и электрокары не настолько дешевы, чтобы их раскупали во всем мире темпами, которые ожидают инвесторы.

Наталья Мильчакова тоже говорит о подобных рисках. По ее словам, компания уже выглядит переоцененной, и коррекция на рынке возможна, однако в среднесрочной перспективе рост может возобновиться, особенно с учетом победы на выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена. Она может способствовать поощрению инвестиций в «зелёную энергетику», в том числе производства электромобилей.

«Мы полагаем, что к 2025 году объемы продаж электромобилей Tesla могут вырасти в 2-3 раза благодаря быстрорастущему интересу в мире к экологически чистому транспорту, а также благодаря инновационности самой компании и изобретательности ее гениального основателя Илона Маска», – предположила Наталья Мильчакова.

В свою очередь Альберт Короев заметил, что

на данный момент самый смелый прогноз по акциям Tesla принадлежит компании Refiniti – ее аналитики полагают, что на горизонте 12 месяцев ценные бумаги Tesla могут подорожать еще на 20%. Тем не менее, консенсус-прогноз находится гораздо ниже текущих уровней – почти на 40%.

При этом новые масштабные локдауны, задев весь остальной рынок, могут сильно ударить и по капитализации самой Tesla. Альберт Короев напомнил, что весной, когда рынок потерял в среднем 30% в цене, акции Tesla упали на все 60%.

С Россией не сравнивать

Крупнейшие российские компании пока не могут сравниться с такими инвестиционными показателями, и в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Альберт Короев отметил, что крупные американские компании или уже имеют статус транснациональных или такой потенциал.

«Только по этому критерию российские очевидно проигрывают, и это важный момент. В целом, у нас по-прежнему сырьевая экономика, и соответствующий рынок акций», – сказал эксперт, уточнив, что

в некоторой степени сравнительно низкий интерес к акциям российских компаний мешает им наращивать капитализацию и развиваться более быстрыми темпами. Но если говорить именно о влиянии на сам бизнес российских компаний, переоценивать фактор рыночной капитализации в общем не стоит.

Но в целом сравнивать российские компании с той же Tesla некорректно, поскольку они работают в абсолютно разных секторах экономики, считает Наталья Мильчакова.

«Tesla занимается совсем другим бизнесом, чем «КамАЗ» и «Соллерс», это высокотехнологическое производство, – говорит эксперт. – А капитализация российского фондового рынка в целом ниже, чем американского, просто потому, что на нем денег крупных инвесторов меньше, чем на рынке США и стран Западной Европы».

Схожее мнение привел и Игорь Ивченко из Gamesup42. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что капитализация российских компаний больше основывается на финансовых показателях их деятельности и потому скорее ближе к реальности. Кроме того, на приход инвесторов в бумаги той или иной компании влияют общий экономический фон страны, перспективы определенной отрасли и так далее.

«Самые крупные российские организации на бирже – это сырьевые компании, и потому рост их акций сейчас сильно зависит от уровня спроса на мировых рынках. Пока бушует пандемия и перспективы восстановления глобальной экономики под вопросом, инвесторы будут не очень активно вкладываться в российский сырьевой сектор», – подытожил эксперт.