Вместо Альп: какие горнолыжные курорты россияне посетят зимой

Сочинские курорты

В Сочи есть сразу несколько вариантов покататься — это и «Роза Хутор», и «Красная Поляна», и Горно-туристический центр «Газпром». Традиционно сюда каждый сезон направляется самое большое количество любителей зимних видов спорта.

Реклама

В этом году, по данным Aviasales, спрос на авиабилеты в Сочи в зимний период вырос на 23%. Средняя цена держится на уровне 7,5 тыс. рублей. По информации сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, самым популярным курортом по количеству забронированных отелей на этот сезон стала Красная Поляна, здесь же самая высокая стоимость одной ночи – в среднем туристы бронируют отели стоимостью 10 тыс. рублей за сутки за номер на двоих. Это на 14% выше, чем годом ранее. Ски-пассы на местных курортах самые дорогие — до 3450 рублей в день.

«Добмай» и «Архыз»

На втором месте по количеству бронирований на Ostrovok.ru и OneTwoTrip идет «Домбай». По данным Aviasales, в этом году спрос на билеты в Минеральные Воды, где находится этот курорт, вырос на 20% год к году. Средняя стоимость авиабилета в этом направлении этой зимой составляет почти 8 тыс. рублей — это на 6% меньше, чем в прошлом году. Однако цены на размещение вблизи этого курорта в этом сезоне выросли: по подсчетам Ostrovok.ru, средняя цена одной ночи составляет 5,2 тыс. рублей — это на 32% больше к прошлому году. Ски-пасс здесь стоит от 1530 до 1800 рублей в сутки.

Неподалеку от Минеральных Вод также находится и курорт «Архыз» — жилье в сутки там обойдется дешевле, в среднем в 2 тыс. рублей за ночь. Разброс цен на ски-пассы в этом месте больше — от 1400 до 2400 рублей.

«Шерегеш»

В этом году особенно много внимания привлекает курорт «Шерегеш». Спрос на перелеты в ближайший к нему аэропорт в Новокузнецке год к году в зимний сезон вырос на 67%, рассказали «Газете.Ru» в Aviasales. По информации сервиса, до Нового года на курорте солд-аут по организованным турам, и «Аэрофлот» даже запустил в Новокузнецк второй рейс из Москвы. Средняя цена на авиабилет в этом направлении в текущий сезон составляет 13 тыс. рублей. Средняя стоимость размещения на одну ночь, по информации OneTwoTrip, держится на уровне 5 тыс. рублей. Цены на ски-пассы варьируются от 1,2 до 2 тыс. рублей в сутки.

Хибины

В Хибины приезжают ради курортов «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр». До них выгоднее всего добираться из Мурманска, билет до которого обойдется в примерно в 8 тыс. рублей. В Aviasales заметили, что интерес к этому направлению этой зимой выше на 30%, чем прошлой. Средняя стоимость ночи в отеле в Кировске 4,4 тыс. рублей, однако в связи с эпидемиологической обстановкой открытие курортов в этом сезоне под вопросом, предупреждают в OneTwoTrip. Если все будет работать, ски-пасс на день здесь обойдется в 935-1600 рублей.

Южный Урал

В OneTwoTrip заметили, что дешевле всего обойдется дорога до курортов Южного Урала — «Белорецка», «Абзаково», «Завьялихи», «Аджигардака» и «Озера Банное». Авиабилет до Уфы и обратно сейчас в среднем стоит 5,3 тыс. рублей. Также до курортов можно добраться, прилетев в Магнитогорск, но стоить поездка будет в два с половиной раза больше — от 13,6 тыс. рублей. Остановиться отелях или гостевых домах Белорецка, ближайшего к курортам крупного населенного пункта, в этом сезоне можно всего за 1,8 тыс. рублей за ночь. В пресс-службе сервиса также отмечают, что большинство курортов Южного Урала подходят для катания новичков и отдыха с детьми: перепад высот на них не слишком большой, есть множество «синих» и «зеленых» трасс.

Сахалин и Камчатка

На Сахалин и Камчатку в этом году авиабилеты ищут на 18% и 27% чаще соответственно, рассказали в Aviasales. Там тоже есть, где покататься на лыжах или сноуборде. Рядом с Южно-Сахалинском расположен курорт «Горный воздух», добраться туда в среднем стоит 17 тыс. рублей. Лететь в Петропавловск-Камчатский еще дороже — в среднем билет стоит 21-25 тыс. рублей.

«На местные горнолыжные базы приезжают в основном опытные лыжники и сноубордисты, а также любители экстрима: считается, что тут лучшие трассы для фрирайда. К тому же многие хотят просто покататься по склонам вулканов», — рассказали в OneTwoTrip.