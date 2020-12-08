Новые правила: какие запреты ждут жильцов многоквартирных домов с 2021 года

С 1 января 2021 года в силу вступает постановление правительства «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», которое содержит более 450 пунктов и несколько приложений. Жильцов многоквартирных домов ждет как минимум 10 нововведений, рассказал агентству «Прайм» эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

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По его словам, с нового года жильцам нельзя будет хранить личные вещи на чердаках многоквартирных домов, а также на цокольных этажах, где россияне привыкли хранить соленья, банки и прочие дачные атрибуты.

Без прохождения технического обслуживания и в случае неисправности будет запрещено эксплуатировать газовые приборы — теоретически, так можно запретить использование любой газовой плиты до ее диагностики за счет жильца, поясняет эксперт.

В Правилах противопожарного режима также говорится о запрете оставлять свечи и непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Еще одно изменение касается решеток на окнах подвалов — они обязательно должны открываться. Кричевский также предупреждает, что пожарные службы могут заинтересоваться и решетками на первых этажах, особенно в том случае, если окна или двери указаны как эвакуационный выход. А все аварийные и эвакуационные выходы, в свою очередь, должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

«За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тыс. рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ. Если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдут ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности»,

— указал эксперт. При этом он подчеркнул, что по большому счету каких-то принципиальных изменений для жильцов в этих нововведениях нет, и отдельных массовых проверок не планируется.

«Люди, живущие в домах, которым не более 20 лет с момента ввода в эксплуатацию, точно могут спать спокойно», — резюмировал Кричевский.

В прошлом месяце председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева выступила с инициативой ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Она обратилась к главе Минстроя с просьбой не только проверять проводку в квартирах, но и привлекать к персональной ответственности тех, кто будет эти проверки осуществлять. Свою обеспокоенность проблемой Разворотнева объяснила тем, что несоблюдение определенных требований при ремонте электрооборудования и неисправности электропроводки зачастую приводят к пожарам.

Проблемы с электропроводкой, вызывающие короткие замыкания, становятся причиной до 80–90% пожаров в жилом фонде,

подчеркнул главный инженер компании по строительству и монтажу линий электропередачи «Олармик» Михаил Аристов. По его словам, средний срок службы проводки составляет около 30 лет, однако из-за высоких нагрузок от современных электроприборов проводка может выйти из строя быстрее, поэтому ее состояние необходимо периодически проверять.

В общественном совете при Минстрое идею проводить такие проверки в квартирах поддержали. В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ согласились с тем, что инициатива достойна внимания.

«Заставить человека заменить проводку невозможно, но предупредить о ее состоянии нужно», — отметил в беседе с «Известиями» член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Он также сказал о том, что граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах, и контроль должны осуществлять специализированные организации.

Впрочем, в осуществлении этой идеи могут быть проблемы из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе электросети и оборудование. По мнению директора ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» (ассоциация УК) Татьяны Вепрецкой, по этой причине ввод плановых проверок практически невозможен. Она предположила, что более целесообразным вариантом будет ужесточить ответственность людей за проблемы с проводкой, в особенности после перепланировок.