Впервые с 2016 года: реальная ставка в России упала ниже нуля

Реальная ставка (номинальная ставка минус ожидаемая инфляция) в России по итогам ноября впервые с начала 2016 года пробила нулевую отметку, составив -0,17%. В беседе с «Газетой.Ru» председатель правления КБ «ФинТех» Татьяна Федорцова отметила, что главным фактором, который привел к такой ситуации, стала динамика инфляции.

В последний месяц осени рост потребительских цен составил 0,71% месяц к месяцу и 4,42% год к году, тем самым превысив прогноз Банка России. Свой вклад в рост цен внесли как продовольственные, так и непродовольственные товары: в первой категории больше всего подорожали подсолнечное масло, сахар, яйца и плодоовощная продукция, а во второй – медикаменты, автомобили и ювелирные изделия.

Мнения опрошенных «Газетой.Ru» экспертов по поводу того, как долго Россия будет жить при отрицательной ставке, разделились. Эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что рост инфляционных ожиданий при неизменной ставке фондирования может продлиться до конца первого квартала 2021 года.

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Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что исходя из средне- и долгосрочной статистики монетарной политики ЦБ, текущая реальная ставка уже очень существенно отклонилась вниз от потенциальных уровней и прироста ВВП и прироста потребительских цен.

«Поэтому, принимая также во внимание исторические аналогии, полагаю, что отрицательной реальная ставка ЦБ продержится в РФ сравнительно недолго, приблизительно до второй половины 2021 года или первой половины 2022 года», – говорит эксперт.

В теории, чем ниже реальная ставка в экономике (по сути – стоимость заемных средств), тем быстрее экономика может расти. А при отрицательной ставке, если говорить упрощенно,

заемщик по сути получает «доплату» за то, что он берет кредит, то есть, стимулов для дополнительного наращивания кредитных обязательств у бизнеса становится еще больше. Вместе с тем, отрицательные ставки приводят к ослаблению нацвалюты, что, в свою очередь, играет на руку экспортерам.

Но у такой ситуации есть и определенные риски. В беседе с «Газетой.Ru» экс-замглавы департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минфина, экономист банка Центрокредит и автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов отметил, что отрицательные ставки в первую очередь несут негативный эффект для банковской системы, серьезно понижая ее маржу.

«Для поиска прибыли денежные потоки могут направляться – и уже направляются – в смежные сегменты – на финансовые рынки, на рынок недвижимости и так далее, где в таких условиях вполне вероятно надувание пузырей», – объясняет экономист.

С другой стороны у российской экономики есть свои собственные «болячки», которые, скорее всего, не позволят ей воспользоваться положительными сторонами отрицательных ставок. Александр Осин из «Фридом Финанс» отметил, что

возможности экономики России по «перерастанию» большинства ее основных проблем (технологическое и финансовое отставание от лидеров рынка и низкие темпы роста доходов) связаны с двумя ключевыми факторами.

Первая проблема – в несколько раз более низкая, чем в развитых странах монетизация экономики при отсутствии механизмов государственного регулирования спроса и цен как в КНР и, в существенной мере, в Японии.

«Ставки банков по кредитам в последние годы меняются крайне мало, несмотря на снижение ставки ЦБ. Банки, как представляется, оценивают риски по уровню «справедливой» инфляции в 11-12% определенной как скорость обращения денежной массы», – говорит Александр Осин.

Кроме того, по словам эксперта, экономическому росту страны в целом мешают высокие налоги на производство. При сравнимом уровне налоговой нагрузки в РФ и странах-конкурентах в технологическом сегменте в России эта нагрузка смещена с потребительского сектора (где действует единая ставка в 13%) на сегмент производства.

«Помимо этого, дополнительное существенное, прямое и косвенное, негативное давление на бизнес высокого передела оказывают последние новации властей по повышению НДС и пенсионного возраста»,

– подытожил он.

Ниже не будет

По мнению Александра Осина, в сложившейся ситуации потенциал для снижения ключевой ставки ЦБ остается, и это должно произойти в ближайшие кварталы. С учетом динамики инфляции и существующих рисков, справедливый уровень ключевой ставки к началу октября уже составлял 4%, отметил эксперт, уточнив, что такое снижение может случиться в конце года или первой половине 2021-го.

Но не все эксперты согласились с такой оценкой. Евгений Суворов из банка Центрокредит предположил, что ЦБ, если и предпримет какие-либо шаги в направлении дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики, то сделает это уже в следующем году.

«На данный момент снижать ставку особого смысла нет – инфляция в моменте превышает таргет ЦБ, бюджетная консолидация правительства начнется с начала года, да и госрасходы традиционно подскакивают в последние недели уходящего года»,

– сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Татьяна Федорцова из КБ «ФинТех» и вовсе считает, что наблюдаемый разгон инфляции приведет к тому, что на ближайшем заседании (18 декабря) регулятор повысит ключевую ставку до 4,5-4,75%, чтобы ограничить влияние роста цен.