«Хороший результат»: как программа кешбэка спасла туристический рынок

В России завершился второй этап программы туристического кешбэка — акции, которая позволяла вернуть 20% от стоимости тура. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, доля акционных броней совершенных с 15 октября по 3 декабря составила 22% от общего числа бронирований.

В рамках первого этапа программы тур можно было купить всего в течение недели — с 21 по 28 августа. Акция распространялась на поездки до конца года. При этом минимальная стоимость путевки, за которую можно было получить кешбэк, составляла 25 тыс. рублей, а максимальный размер кешбэка — 15 тыс. рублей.

Оплачивать такой тур необходимо было только с карты «Мир», и получить на одну карту можно было не более одного кешбэка. На втором этапе программы стало возможным бронировать туры от двух дней (до продления акции путешествие должно было длиться минимум четыре ночи).

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Аналитики Ostrovok.ru заметили, что чаще всего туристы по программе отправлялись именно в короткие путешествия и резервировали отели на две ночи — на такие поездки пришлось почти 40% от общего числа. На три ночи отели резервировали 26%, на четыре — 15%. Доля бронирований на 5 или 6 ночей составила 13%, а на брони длительностью 7 ночей и более пришлось всего 7%. В среднем туристы бронировали отели на 3 ночи, а средний чек составил 16 700 рублей.

Некоторые россияне воспользовались предложением на новогодние праздники: так, 17% бронирований отелей в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года были совершены по акции. Близкие значения у сервиса OneTwoTrip: 18% от всех бронирований по акции пришлось на новогодний период с 26 декабря по 10 января, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

«Многие желают провести свой отпуск или новогодние выходные не в своем городе, а такая возможность позволила еще и вернуть часть средств, потраченных на отдых», — отметила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Она добавила, что программа, конечно, стимулировала туристов совершать путешествия по стране.

В целом в рамках программы клиенты сервиса чаще всего выбирали отели в Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде и Казани.

Программа оказалась очень своевременной и помогла поддержать туристический спрос на достаточно высоком уровне в непростых условиях – межсезонье традиционно считается низким сезоном в туризме, в этом году к нему добавились сложная эпидемиологическая обстановка и ухудшение экономического положения россиян, говорит CEO Ostrovok.ru Феликс Шпильман.

«Спрос на отели в России на Ostrovok.ru в период действия акции практически достиг уровня прошлого года, что в текущих реалиях я считаю очень высоким результатом. Дальнейшее продление программы могло бы благоприятно сказаться на восстановлении туристической отрасли и помочь продолжить стимулировать спрос на отели в России»,

— уверен Шпильман.

Если эпидемиологическая ситуация в стране будет благоприятной, возможно, государство организует и третий этап для стимулирования спроса на туристические поездки и поддержания отрасли, надеется Елена Шелехова из OneTwoTrip. Кроме того, она отметила, что условия второго этапа программы туристического кешбэка стали более удобны для путешественников. Средняя сумма кешбэка по данным сервиса составила 3 800 рублей.

Об этом же сказал и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«В такой сложный для туризма год второй этап программы показал высокую эффективность, когда сократилось минимальное количество ночей, был снят лимит по минимальной стоимости тура и расширился круг партнеров, в который вошли агрегаторы и сервисы, которыми любят пользоваться самостоятельные путешественники», — пояснил Горин, выразив надежду на то, что такая программа будет действовать и в следующем году.

По словам вице-президента АТОР, программа открыла новые возможности путешествий по России. Он также обратил внимание на тот факт, что туристы получили беспрецедентные по размеру скидки — если в среднем в мире кешбэк по таким программам составляет 5-10%, в России сделали все 20%.

«Да, программа больше помогала туристам, чем туризму, однако могу сказать, что у моих коллег из туроператоров программа дала увеличение спроса до 40%. Она помогла раскрыть новый потенциал путешествий в межсезонье — особенно порадовал Краснодарский край, куда туристы активно ездили после завершения бархатного сезона и до начала горнолыжного»,

— отметил собеседник «Газеты.Ru».

О выгоде акции в сравнении с аналогичными программами в зарубежных странах говорит и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он считает, что из немногочисленных механизмов поддержки отрасли этот оказался самым эффективным, поскольку он интересен как клиенту, так и бизнесу.

Эксперт также указал, что эта программа позволила сгенерировать дополнительные туристические потоки как на популярные направления (к примеру, Краснодарский край и Крым в августе), так и на те, которыми вряд ли бы россияне активно интересовались в другой ситуации — Алтайским краем, Бурятией.

«Важно отладить все механизмы, и тогда программу можно и нужно будет продолжить. Мы от ТПП и РСТ уже направили предложение продлить программу», — заявил Барзыкин. Высокую вероятность продления акции отметил и Дмитрий Горин.