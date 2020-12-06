«Незаконное противодействие»: Захарова ответила США по «Севпотоку-2»

Америка должна играть по правилам, а не требовать от Евросоюза и Германии запретить строительство «Северного потока — 2» под угрозой санкций. Об этом в своем Facebook заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Весной 2014 года, напомнила дипломат, газета The Washington Times опубликовала статью с запиской рейгановской администрации от 1981 года о необходимости противодействия строительству советских газопроводов в Европу.

Эта позиция была обоснована тем, что нефть и газ из СССР ослабят позиции Запада.

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По словам Захаровой, куда бы ни шла российская труба, она неизменно вызывает у Штатов «одну реакцию – политическую агрессию и незаконное противодействие».

Представитель МИДа напомнила также о словах бывшей госсекретаря США Кондолизы Райс в 2006 году: «Россия должна играть по правилам в международной экономике». По мнению Захаровой, настало время вернуть США этот призыв.

Напомним, врио посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала Берлин и Брюссель — в интервью немецкой газете Handelsblatt — наложить мораторий на завершение строительства СП-2.

По ее словам, такое решение четко обозначило бы, что Европа больше не будет мириться с «постоянным злонамеренным поведением Москвы». Куинвилл также назвала СП-2 «политическим инструментом», нацеленным на обход Украины и разделение Европы.

Одновременно с этим в Еврокомиссии заявили, что выступают против санкций третьих стран – в данном случае США – в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес. Экстерриториальные санкции же противоречат международному праву.

Брюссель вновь подчеркнул, что готов защищать интересы европейских предпринимателей. Кроме того, там намерены обсудить вопросы санкций с новой администрацией США.

В конце ноября глава Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ) Оливер Хермес обратился к Соединенным Штатам, призвав уважать европейский суверенитет. «Такой подход совершенно исключен среди союзников», — заявил он об угрозах американских властей ввести санкции против участников строительства СП-2.

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер ранее сообщил, что в Брюсселе готовят единый ответ на санкции против «Северного потока — 2». «Европейская комиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС». Оно <...> заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС», — подчеркнул дипломат.

Как пояснил Эдерер, единая позиция Евросоюза была сформулирована главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Тот назвал санкции США против СП-2 нарушением международного права.

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении СП-2, заявлял ранее глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.

Он назвал недопустимой ситуацию, в которой одна страна, к примеру США, предписывала другой суверенной стране, каким образом решать вопрос собственного энергообеспечения. Эрнст подчеркнул, что это «противоречит любым разумным отношениям».

Москва и европейские партнеры «Северного потока — 2» неоднократно заявляли, что этот проект носит сугубо экономический характер. США же сами заинтересованы в газовом рынке Европы и хотят наполнить его своим сжиженным природным газом.