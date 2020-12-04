Кредит на кредит: четверть россиян думают брать заем на первый взнос по ипотеке

Среди россиян, планирующих взять ипотеку, четверть рассматривает оформление потребительского кредита на первоначальный взнос, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником24» (имеется в распоряжении «Газеты.Ru).

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«Оформление потребительского кредита для внесения первоначального платежа допускают порядка 25% респондентов, и еще 10% предположили, что этот вариант имеет право на существование», — отмечается в материале.

В исследовании также говорится о том, что при снижении ипотечной ставки россияне стали чаще рассматривать вопрос приобретения жилья, однако порядка 50% граждан отметили, что не имеют средств даже для внесения первоначального взноса. Из них половина способна закрыть такую потребность только за счет продажи текущего жилья или выплат (например, материнского капитала).

При этом, по данным «Юником24», реальный показатель оформления потребительского кредита для покрытия первоначального взноса находится в пределах 6% — это в 1,5 раза больше, чем 5 лет назад.

«﻿Безусловно есть риск, что цифра эта [доля потребительских кредитов на первый взнос] выше — например, если люди живут в гражданском браке: один из супругов оформил потребительский кредит, другой — ипотеку. Формально это разные люди, однако семейный бюджет у них общий, поэтому платёжная нагрузка увеличивается равно пропорционально кредитам и отражается на всех членах семьи», — пояснил «Газете.Ru» генеральный директор «Юником24» Юрий Кудряков.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) не считают очень распространенной практику получения кредита на первоначальный взнос. Во-первых, сами заемщики в большинстве своем не склонны к авантюрным решениям. Во-вторых, ипотечный банк всегда может видеть в кредитной истории потенциального заемщика источник первоначального взноса, объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Банки заинтересованы в том, чтобы их заемщик справился со взятыми на себя обязательствами. Поэтому при принятии решения о выдаче ипотеки или любого другого кредита в обязательном порядке изучают и анализируют кредитную историю потенциального клиента», — подчеркивает эксперт.

Тем клиентам, чьим доходам банк и так не доверяет, банк всё равно никогда не одобрит ипотеку и при наличии денег на первый взнос, отмечает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Однако что касается платежеспособных клиентов, банки часто охотно идут навстречу таким схемам, потому что регуляторы не разрешают выдать ипотеку без первоначального взноса, рассказывает эксперт.

«Если банк не видит ничего, что может помешать клиенту регулярно вносить ипотечные взносы, зачем ограничивать и «заставлять» клиента копить ещё год-два деньги ради первого взноса?», — задается вопросом Пушкарёв.

В случае, если заемщик накапливает средства на первоначальный взнос за тот или иной промежуток времени, это может считаться определённой «репетицией» погашения ипотеки, то есть проверки экономики заемщика – выдержит или нет она определённую долговую нагрузку, объясняет Алексей Волков.

«Если этого не происходит, и первоначальный взнос сформирован из заёмных средств, экономика заемщика резко сталкивается с необходимостью обслуживания не только ипотеки, но и долга по кредиту на этот взнос. То есть риски невозможности обслуживать два долга одновременно возрастают», — предупреждает эксперт.

Если мы говорим о ситуации, когда клиент, не имея первоначального взноса, берет на него кредит и потом оформляет ипотеку, то это уже риск, так как платёжная нагрузка возрастает в 2 раза, а сами кредиты являются долгосрочными — в среднем 5-15 лет, обращает внимание генеральный директор Национальной службы Взыскания (НСВ) Роман Волосников. По его подсчетам, если ситуация в стране ухудшится, то до четверти таких клиентов могут выйти на просрочку.

Однако, если пандемия COVID-19 не приведет к карантинным мероприятиям по аналогии с весной текущего года, в ближайшие 2 месяца в НСВ не ожидают резких скачков просроченной задолженности в данном сегменте. «Ипотека традиционно является наиболее качественным сегментом, так как в залоге находится жилье, которое в большинстве случаев является единственным», — объясняет эксперт.

Если кредит оформляется с целью успеть пока есть низкие ставки, то это крайне рискованное решение, подчеркивает Юрий Кудряков. Однако многие ориентируются именно на выгодную ставку и стремятся оформить ипотеку побыстрее, опасаясь, что ставки пойдут вверх с одновременным ростом цен на недвижимость, отмечается в исследовании «Юником24».

При этом эксперты считают, что даже если ставки упадут до 4-5%, к чему накануне предложил стремиться Марат Хуснуллин, это не усугубит ситуацию.

«В условиях пониженных ставок и повышенного спроса банки могут позволить себе выбирать более качественных заемщиков, поэтому сама по себе программа льготной ипотеки не должна провести к ухудшению качества портфелей банков. Банки проводят полноценный андеррайтинг, который должен определить риски невозврата ссуды»,

— объясняет младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

В любом случае при выдаче ипотеки банки будут ориентироваться на кредитное качество потенциального заемщика, соглашается Алексей Волков. По его словам, снижение ставки — скорее положительный фактор для заемщиков, так как это уменьшает размер ежемесячных платежей. Однако данный фактор будет применим к гражданам уже доказавшим свои возможности по обслуживанию долга и способность вести взвешенную, не авантюрную политику в отношении собственных обязательств, отмечает эксперт.

Пётр Пушкарёв из TeleTrade обращает внимание на то, что банки хорошо знают свой бизнес, и не станут раздавать кредиты по кругу себе в убыток, а люди рассчитывают свои возможности как могут. По его мнению, количество неплатежей может вырасти совсем не из-за льготной ипотеки, а из-за негибкости системы — когда государство, совершая одной рукой благо (снижая проценты по ипотеке), другой рукой излишне влезает в отношения между клиентом и банком, например, требуя обязательно делать первоначальный взнос.