Правый руль снова пробил дорогу в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 3 декабря, распорядился продлить ввоз праворульных автомобилей в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) без «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-служба кабмина.

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«Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд. Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства», – уточняется в сообщении.

Впервые упрощенный импорт подержанных автомобилей без аппаратуры российской системы экстренного реагирования на ДТП был введен в ДФО в 2018 году.

Этому предшествовал коллапс авторынка Приморья годом ранее.

С начала 2017 года в таможенном регламенте о «Колесных транспортных средствах» появился пункт, предписывающий оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС – необходим для таможенной очистки авто) с аппаратурой экстренного реагирования на аварии. Лаборатории, уполномоченные регулирующими органами устанавливать «ЭРА», просто не справлялись с потоком клиентов.

В результате за весну-лето 2017 года на таможенных терминалах Приморья скопились тысячи праворульных автомобилей, которые так и не удалось оформить владельцам. Частники, мелкий и средний автобизнес понесли убытки. В итоге все это вылилось в волну массового недовольства населения ДФО, особенно граждан занятых в перепродаже машин из Японии.

В непростую ситуацию вынужден был вмешаться полпред президента России в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев. Первоначально вице-премьер договорился с таможней, чтобы все машины были оформлены по старым правилам, а позже правительство Дмитрия Медведева временно приостановило требования об установке «ЭРА-ГЛОНАСС».

С тех пор этот режим постоянно продлевается правительством, а Дальний Восток стал единственным регионом страны в котором правительству так и не удается обеспечить обязательную установку блоков «ЭРА» на импортируемые автомобили.

Хотя автобизнес, импортирующий из Японии машины партиями, все же вынужден ее устанавливать.

В начале ноября этого года автомобилисты Приморья столкнулись с еще одной проблемой, которая парализовал импорт японских праворульных иномарок – электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), который оформляет уже не таможня, а сертификационные лаборатории, уполномоченные Росаккредитацией.

Дальневосточное издание «Новости на VL.ru» сообщало со ссылкой на представителей одной из испытательных лабораторий Владивостока, что техническая поддержка оператора АО «Электронный паспорт» не справляется с потоком автомобилей, поскольку отправляемые оператору данные, те загружают вручную.

Проблему признали в «Электронном паспорте», в пресс-службе оператора ЭПТС 19 ноября сообщали «Газете.Ru», что на тот момент на Дальнем Востоке зависли 500 автомобилей, на которые надо оформить электронный документ. Позже оператор уточнил, что обеспечил оформление более 3 тысяч ЭПТС на ввозимые транспортные средства на территорию округа в период с 1 по 19 ноября 2020 года при среднестатистическом еженедельном запросе около 1 тысячи обращений. При этом система обрабатывает 100% поступающих заявок без ограничений.

Правительство давно оградило национальный авторынок от массового ввоза подержанных машин, однако с Дальним Востоком пока эту проблему решить не удается.

«ЭРА-ГЛОНАСС» и электронные ПТС косвенно также должны были снизить ввоз подержанных иномарок из Японии, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Собеседник отмечает, что в Приморье сформировалась и устоялась культура «правого руля» – и силовым методом ее изменить невозможно, поэтому власти различными административными настройками пытаются максимально осложнить этот импорт.

Введение обязательной «ЭРА-ГЛОНАСС» уже привело к росту стоимости подержанных автомобилей, ввозимых из Японии, рассказал «Газете.Ru» пресс-секретарь автомобильного классифайда «Дром» (наиболее востребован в ДФО) Елизавета Олофинская. Если бы кабмин не продлил возможность ввозить автомобили без «ЭРА», то затраты автовладельцев увеличились примерно на 20-40 тысяч рублей, считает собеседница.

«Это вряд ли сказалось бы на объемах ввоза автомобилей из Японии. Исторически так сложилось, что жители на Дальнем Востоке предпочитают привезти для себе подержанную японскую машину, а не купить новую у дилера,

– рассказала пресс-секретарь «Дрома». – И рынок новых авто до сих пор недостаточно развит по сравнению с Западом страны. Кроме того, починить в сервисе условную Lada сложнее, чем Toyota, на которые много лет ориентировался бизнес».

Правительство вынужденно идет на продление льготного режим ввоза праворульных автомобилей, опасаясь протестов на Дальнем Востоке, которые уже неоднократно происходили, напоминает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шпарин.

«Автомобильная тема там крайне живая, поскольку это очень большой бизнес для местных граждан. Кроме того, автомобиль в Приморье – насущная необходимость, поскольку расстояния большие, а с общественным транспортом все очень плохо», – считает Шпарин.

Эксперт убежден, что упрощенный таможенный режим будет и в дальнейшем продлеваться для ДФО пока леворульные автомобили из центральной России не вытеснят японский импорт естественным путем.