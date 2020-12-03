«Отменить» Трампа: Байден может вернуться к Транстихоокеанскому партнерству

Возвращение США к переговорам о формировании улучшенного торгового соглашения со странами АТР поможет Америке решить сразу две проблемы: восстановить свое лидерство в регионе и более эффективно противостоять планам экономической экспансии Китая, пишет CNBC со ссылкой на мнение Джеффри Шотта из Института международной экономики Петерсона.

«Внутренняя политика приходящей администрации Байдена по увеличению производства и занятости в США и поддержке наиболее уязвимых слоев общества не должна удерживать ее от внимания к драматическим изменениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе»,

– сказал ученый, уточнив, что решать эту проблему Байден должен «чем раньше, тем лучше».

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В этом смысле Джо Байдену практически придется вернуться к политике президента Барака Обамы, начавшего переговоры об участии в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) еще в 2008 году. Но как только Дональд Трамп стал президентом, выход из этого регионального объединения фактически стал его первым указом, подписанным 23 января 2017 года.

Сейчас это объединение существует как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. На данный момент в него входят 11 стран, в том числе – Австралия, Чили, Япония, Перу, Сингапур, Вьетнам и Канада.

По сути американский ученый говорит о том, что США должны теперь присоединиться к этому соглашению в противовес Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП), в которое в том числе входит и Китай (соглашение о создании этого союза в рамках видеоконференции было подписано 15 ноября этого года).

В беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев напомнил, что Джо Байден уже сделал заявление о том, что его администрация не станет снимать трамповские тарифы против Китая, как только вступит в должность. Тем не менее, политика в отношении АТР после его вступления в должность явно будет другой, и возврат к идее ТТП более чем возможен.

«Сегодня совершенно очевидно, что эта идея будет реализовываться по политическим причинам. Не стоит забывать, что выход из соглашения ТТП был первым указом, который подписал Трамп, вступив в должность президента.

И дело в том, что другой альтернативной внешнеэкономической стратегии у Байдена просто нет, потому что вся альтернатива – это Трамп с его торговыми войнами», – говорит Владимир Васильев.

Ученый добавил, что на сегодняшний вся экономическая и внешнеполитическая команда Байдена, которую он уже объявил, является сторонником неолиберальной глобализации, и она хотела бы ее продолжить в том числе и в сфере экономики.

Идея возвращения в ТТП очень проста. В первую очередь – это создание большого рынка для свободного перемещения факторов капитала, товаров, труда и свободной зоны для взаимных инвестиций. И, по мнению Владимира Васильева,

администрация Байдена, по всей видимости, будет возвращаться к этой идее с учетом всего того, что произошло в течение последних нескольких лет, а именно – перехвата Китаем инициативы США в этом регионе и установки его собственных правил игры. Вашингтон, в свою очередь, хочет сам сидеть во главе стола.

«Но пока администрация, насколько я понимаю, еще не определилась, как это все провернуть, поскольку еще не названы ни будущий министр торговли, ни торговый представитель в регионе – вопрос возвращения США в условный ТТП будет зависеть именно от них», – делает оговорку собеседник «Газеты.Ru».

В ТТП – ни ногой

Впрочем, на этот счет есть и альтернативное мнение. В разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Дмитрий Суслов категорически не согласился с тем, что администрация Джо Байдена будет возвращаться к проекту ТТП, и на то есть несколько причин.

Главная, по словам ученого, состоит в том, что мир, как и сами США, значительно изменился за последние несколько лет, и внутри страны заметно выросли протекционистские настроения, так что во многом торговая и внешнеэкономическая политика администрации Джо Байдена будет носить именно такой меркантилистский характер.

«Да, администрация Байдена произведет переоценку тех мер, которые против Китая вводил Трамп. И я не исключаю, что некоторые тарифные ограничения будут отменены, поскольку торговый дефицит США не уменьшился в результате политики Трампа, он даже увеличился,

– отмечает ученый. – При этом пострадали многие американские компании и потребители».

Но максимум к чему приведет такая переоценка – это снятие некоторых ограничений, введенных Дональдом Трампом, и ни о каком возвращении к проекту ТТП речи идти не может. Собеседник «Газеты.Ru» напомнил, что идея правил свободной торговли в США становится все менее популярной, и сами демократы зачастую выступали против них. Даже Хиллари Клинтон, участвуя в прошлой президентской гонке, неоднократно критиковала проект ТТП.

«В принципе говорить о том, что Байден попытается вернуться к политике Обамы некорректно. Американо-китайские отношения перешли в фазу полноценной конфронтации, и это нельзя отменить.

Байден тоже рассматривает Китай как внешнеполитического конкурента, а при Обаме эти отношения совмещали сотрудничество и соперничество», – объясняет Дмитрий Суслов.

Тем не менее, некоторые точки соприкосновения между США и Китаем все же найдутся, считает ученый. В первую очередь это касается возврата к Парижскому соглашению по климату, и Вашингтон с Пекином наверняка будут сотрудничать по вопросам ограничения вредных промышленных выбросов в атмосферу. Но в целом, подчеркнул эксперт, политика Байдена будет гораздо более жесткой и конфронтационной, чем при Обаме.