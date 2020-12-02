Таганрогский спорткар для бедных не прижился во Франции

Компания MPM Motors Олега Пармонова, сына основателя российской финансово-промышленной группы «Донинвест» Михаила Парамонова, появилась во Франции четыре года назад, пообещав французам представить «нового национального производителя спортивных автомобилей». Накануне она объявила о завершении своего существования.

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«С огромной грустью и тяжелым сердцем я объявляю об окончательной остановке MPM Motors. После двухлетнего спуска в ад без какой-либо помощи государства или местных политических и административных властей мы, к сожалению, больше не в состоянии выжить», — сообщил на официальной странице компании в Facebook менеджер по коммуникациям MPM Motors Гийом де Берри.

Представитель компании добавил, что вплоть до настоящего дня в пригороде Парижа действовала сборка в практически ручном режиме единственного автомобиля марки — купеобразного седана MPM Erelis. На заводе трудилось 200 рабочих.

Администрация по делам о несостоятельности приступит к исполнению обязанностей уже с 10 декабря.

Для несостоявшейся автокомпании ищут покупателя, но предполагается, что она все же будет ликвидирована.

Седан MPM Erelis — это ничто иное, как российская модель Tagaz Aquila, представленная Михаилом Парамоновым еще в 2012 году на родине. В основе концепции модели лежит трубчатая пространственная рама, которую можно относительно легко, дешево и быстро изготавливать, а также кузов из композитных материалов.

Все агрегаты у автомобиля были заимствованные, в частности устанавливался 106-сильный мотор Mitsubishi, производящийся по лицензии в Китае для ряда местных автокомпаний, навесное оборудование, элементы подвески и прочее — также от китайских лицензионных вариантов японских моделей. В 2019 году MPM сообщала, что договорилась о закупках у концерна PSA Peugeot Citroen более современного по экологическим параметрам («Евро-6») турбодвигателя объемом 1,2 литра.

«Спорткар» для бедных

Российское производство Tagaz Aquila Парамонов старший наладил, когда его российский бизнес уже находился в глубоком финансовом пике из-за долгов. Некогда владелец «Донинвеста» обладал одноименным банком, грузовым и автобусным заводами в Ростове-на-Дону, а также Таганрогским комбайновым заводом, на основе которого и был создан его ключевой бизнес и бренд — «ТагАЗ».

С 1997 по 2013 годы в разное время на заводе в Таганроге собирались китайские автомобили под собственными марками Tagaz и Vortex, а также модели BYD и Hyundai.

Седан Aquila пошел в продажу в России в 2013 году при базовой цене в 415 тыс. рублей. А уже в январе следующего года ростовский арбитраж признал «ТагАЗ» банкротом и открыл конкурсное производство, которое периодически продлевалось. В 2016 году стало известно, что завод взял производственные кредиты в российских банках на общую сумму 18,1 млрд рублей (около $600 млн на тот момент). Поручителем по этим займам выступал сам владелец компании — Михаил Парамонов, которого суд также признал банкротом.

Именно в этом году сын Парамонова Олег, которого судебные разбирательства отца не затронули, объявил о перезапуске проекта Aquila во Франции. В Европе маркетинговая стратегия создателей бренда MPM Motors была аналогична той, что они продвигали на родине.

«Проект очень прост: предлагать спортивные автомобили с бюджетом менее 17 тыс. евро, чтобы удовлетворить аудиторию, которой недоступен дорогой спорткар», — сообщается на сайте MPM.

В России с 2013 по 2014 годы всего было произведено около 100 автомобилей Aquila, с переездом во Францию суммарное число выпущенных машин, по некоторым данным, не превысило 300 штук. Причем на старте европейского производства россияне просили за свою машину около 8,5 тыс. евро.

По словам менеджера по коммуникациям MPM Motors Гийома де Берри,

компания завершила на 95% разработку внедорожника, и сейчас он на стадии создания прототипа.

Также в процессе прототипирования электромобиль, обновленный седан Erelis и его версия в универсальном кузове shooting brake. Представитель компании также отметил, что послепродажное обслуживание реализованных машин перестанет работать очень быстро. В связи с этим те машины, что находятся в автосервисах MPM, клиентам необходимо забрать как можно быстрее.

«Иначе после 10 декабря 2020 года вам нужно будет связаться с ликвидатором и предъявить ему подтверждение права собственности на ваш автомобиль, чтобы приехать и забрать его. Предупреждение! Транспортные средства, которые останутся на месте через 3 месяца, будут проданы ликвидатором, и MPM не сможет ничего с этим поделать, потому что компания больше не будет существовать», — предупредил Гийом де Берри.

Учитывая неудачную операционную деятельность «ТагАЗа» в России провал амбициозного проекта молодежного спортивного автомобиля за рубежом был предсказуем, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. В России «ТагАЗ» выставлял неудобные условия партнерам, завышал цены по сборке, вспоминает эксперт. Потом завод стал набирать кредиты, которые не смог обслуживать.

Aquila — была вынужденным ходом, по идее она могла бы привлечь молодую аудиторию, которая выбирала для бюджетного тюнинга автомобили типа Lada Priora.

«Однако был недооценен и неправильно проанализирован потребитель. Крайне невнимательно и небрежно отнеслись к разработке самой машины. Запуск состоялся уже фактически в отсутствие дилерской сети. Из-за этого машина не пошла в России», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

Во Франции шансов у проектов, по мнению эксперта было еще меньше.

В Европе сумма около 17 тыс. евро позволяет приобрести, к примеру, пятилетние подержанные спортивные хетчбэки Opel Astra OPC (300 л.с.), Golf GTI (250 л.с.) и Renault Megane RS (250 л.с.). В отличие от неизвестной новой марки эти машины имеют хороший имидж, доступные запчасти, надежность и сервис ведущих европейских производителей.

А самое главное — эти модели позволяют быть, а не казаться обладателем спортивного автомобиля, заключил Бургазлиев.

В России тем временем 1-го декабря Арбитражный суд Ростовской области вновь продлил на полгода конкурсное производство в отношении «ТагАЗа». Кредиторы по частям пытаются вернуть хоть что-то из многомиллиардных долгов предприятия. На торги выставлено оборудование производственной линии, стоимость лота — 23,27 млн рублей.