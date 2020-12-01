Россия потеряла 1 млн занятых граждан в 2020 году

Численность занятого населения (все работающие граждане, включая военных и официально оформленных безработных) в стране снизилась в октябре (ноябрьские данные еще недоступны) 2020 года по сравнению с мартом этого же года на 1 млн человек, составив 70,3 млн человек, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Минэкономразвития. По данным Росстата, в I квартале этого года (до введения режима повышенной готовности) число занятых россиян составляло 71,3 млн человек.

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«Безусловно, на текущие тренды на рынке труда оказывают влияние последствия распространения новой коронавирусной инфекции», – уточнили в пресс-службе.

Снижение численности занятого населения обусловлено падением количества населения в границах трудоспособного возраста, смертностью и миграционными показателями. Восстановление российского рынка труда от последствий пандемии произойдет в конце следующего года, ожидают в Минэке. Численность занятых по методологии МОТ (Международная организация труда учитывает не только зарегистрированных безработных, но и всех фактически незанятых) достигнет уровня 2019 года

и в среднем за 2021 год составит 71,7 млн человек.

Согласно прогнозу министерства, в будущем году уровень безработицы снизится до 5,2%, по данным Росстата на октябрь 2020 года, доля безработных в стране составляет 6,3% (4,69 млн человек).

«Необходимо отметить, что принятые правительством масштабные меры поддержки граждан и бизнеса были нацелены прежде всего на сохранение рабочих мест и позволили предотвратить более резкий рост безработицы», – сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Безработица существенно выше

Минтруд не смог оперативно предоставить «Газете.Ru» актуальные данные по безработице и ее динамике, но в октябре министерство отчитывалось о том, что среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных (не общая доля) граждан по итогу месяца составит 3,4 млн человек, а по завершении года – 3 млн человек. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на данные из подготовленного Минтрудом проекта распоряжения правительства. В тоже время в начале июля ведомство сообщало, что за время пандемии российские организации уволили 3,5 млн работников.

По данным сервиса объявлений о поиске работы SuperJob, официально на учет по безработице встает не более трети от общего массива соискателей труда. Причем это соотношение выросло в 2020 году на 10% в связи с недавним упрощением процедуры оформления статуса безработного, отмечают в компании.

«По нашим данным, как минимум 15 млн россиян сейчас не имеют работы и находятся в ее поиске. При этом есть еще те, кто не трудится, но и не ищет для себя занятость»,

– рассказал «Газете.Ru» основатель проекта SuperJob Алексей Захаров.

Точное число потерявших работу узнать довольно сложно, считает управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель. Согласно опросам, проведенным классифайдом, уже в апреле 44% россиян вынужденно не работали, при этом под сокращение попали только 5%. Больше всего потерявших работу проживали в Москве, а примерно треть сотрудников, которые продолжили трудиться удалённо, столкнулись с сокращением зарплат, говорит собеседник.

В октябре «Авито Работа» и Kelly Services опросили 92 тысячи респондентов по всей стране с целью выяснить, как на них повлияла пандемия. Почти 40% на тот момент были без работы (около 37 тыс.), и половина из них сообщили, что не могут ее найти в регионе проживания, четверть респондентов не могли подобрать работу по специальности, еще 26% – не моли или не хотели работать.

Кто пострадал

Среди наиболее пострадавших сфер бизнеса Артём Кумпель выделяет банковский сектор, в котором, по данным классифайда, количество предложений снизилось на 18%, а также сферу искусств и развлечений – здесь число вакансий сократилось на 17%. В зоне риска оказались работник сферы услуг, бытового и административного обслуживания, туристический и гостиничный бизнесы, также отмечает Алексей Захаров из SuperJob.

«Опять же, те кто работал хорошо – они и сейчас нормально себя чувствуют, а те, кто что называется, трудились «ни шатко, ни валко» – они позакрывались»,

– объясняет собеседник.

В наиболее пострадавших областях предпринимательства со снижением числа вакансий снизилась и медианная зарплата, говорят в «Авито»: в объявлениях компаний она уже указывается на 5-10% ниже, чем до пандемии. Интерес же работников к вакансиям в пострадавших сферах незначительно уменьшился, и постепенно адаптируется к сниженным зарплатам.

«В некоторых сегментах ситуация кардинально иная. Так, число вакансий в государственных и некоммерческих организациях увеличилось на 74%. В группе профессий «Производство, сырьё, сельское хозяйство» вакансий стало больше на 62%, а количество объявлений о работе в группе профессий «Медицина, фармацевтика» увеличилось на 45%», – рассказал Кумпель.

Что будет в 2021 году

Несмотря на отрицательные показатели, с которыми весь мир и Россия в том числе, подходят к окончанию года, в ближайшем будущем экономисты ожидают восстановления экономки и, как следствие, рынка труда после рецессии, причем как в России, так и в мире. В этом убежден руководитель информационно-аналитического цента «Альпари» Александр Разуваев.

«Вакцина должна победить пандемию, ограничения будут сняты. Цены на нефть, вероятно, выйдут в коридор $60-70, ограничения ОПЕК+ будут сняты.

Российский бюджет снова будет в профиците.

Плюс будущий год – это год парламентских выборов. Можно с уверенностью ожидать индексаций пенсий и зарплат в государственном секторе», – поделился позитивным прогнозом с «Газетой.Ru» экономист.

Быстро будет восстанавливаться сектор услуг, индустрия развлечений, особенно международный туризм, уверены в «Альпари». От тандема Джанет Йеллен, возможного министра финансов США, и Джерома Пауэлла, председателя ФРС США, ждут очень мягкой денежной политики, которая приведёт к слабости доллара и росту фондовых индексов, включая индекс РТС и индекс Мосбиржи. Быстрее всего доходы будут расти в сегменте брокерских сделок, а хуже рынка будет сектор коммерческой недвижимости, отмечают в «Альпари».

«В целом российская макроэкономика, включая уровень зарплат и занятости, восстановится, то есть выйдет на уровень до ограничений, связанных пандемией COVID-19, в третьем квартале 2021 года. В конце 2021 года Банк России начнет ужесточать монетарную политику – повышать ставку, следом начнут расти ставки по вкладам», – поделился мнением Александр Разуваев.

Пандемия стала толчком к переоценке стандартных корпоративных ценностей, и в 2021 году при благоприятных условиях распространится гибридный формат работы, когда сотрудники смогут чередовать работу дома с выездом в офис, считает Артём Кумпель из «Авито». Среди точек роста бизнеса он выделил аграрный и промышленный секторы, продуктовый ритейл, медицину и образование.