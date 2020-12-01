«Из пушки по воробьям»: нужен ли Москве закон о риелторской деятельности

«Деловая Россия» выступила с инициативой ввести городской закон о риелторской деятельности. Ее уже поддержал заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, сообщает РИА «Недвижимость». По его словам, целесообразность предложенных организацией мер уже рассматривают власти Москвы.

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Глава комитета по развитию рынка недвижимости столичного отделения «Деловой России» Анна Лупашко обратилась к Ефимову с предложением определить требования к риелторам и закрепить ответственность за ненадлежащее качество оказанных услуг. В «Деловой России» эту идею объясняют тем, что количество мошеннических сделок на рынке растет, и бюджет города недополучает налоги. По подсчетам организации, в Москве как минимум 50% операций с квартирами на вторичном рынке могут совершаться «черными маклерами», через руки которых ежегодно проходит жилье совокупной стоимостью 300 млрд рублей.

Владимир Ефимов отметил, что наличие отдельного законодательного регулирования отрасли в части защиты прав получателей услуг, — это всегда хорошо. По его словам, недвижимость для человека является самой важной собственностью, и из-за ее высокой стоимости, эта сфера, к сожалению, достаточно привлекательна для мошенников.

«Недвижимость — сфера, где есть деньги, и соответственно, у кого-то может возникать желание заработать их легко и обманным путем», — соглашается риелтор и автор блога про недвижимость Никита Лабецкий. Он рассказывает о разных видах мошенничества, начиная от фейковых объявлений на сайтах, и заканчивая крупными обманами, о которых можно не догадываться годами.

«На специальных сайтах публикуются привлекательные объявления, на которые попадаются обыватели. По ним звонят, на другом конце провода мошенник просит прямо сейчас перевести деньги, чтобы зарезервировать и не упустить выгодный вариант. Возможно, звучит очень просто и очевидно, но я регулярно получаю сообщения от своих подписчиков о том, что именно так они потеряли деньги», — рассказывает Лабецкий. Он также предупреждает о более крупных мошеннических схемах, которые проявляются не на этапе звонка по объявлению или заключения сделки, а уже через какой-то период. Спустя несколько лет люди иногда выясняют, что у той недвижимости, которую они приобрели, есть сложности. Их может выявить только настоящий профессионал, который ответственно подходит к проверке документов, указывает эксперт.

Не упустить какие-то проблемы в недвижимости, участвующей в сделке, могут как непреднамеренно из-за безответственности, так и специально.

«Риелтор может обещать проверить юридическую чистоту квартиры, но по факту просто оказывать информационные услуги и не брать ответственность за последующие проблемы с жильем. Некоторые могут утаивать какие-то важные детали о продаваемой квартире, которые могут даже привести к потере титула права собственности в дальнейшем», — предупреждает управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая. Она также рассказывает о других схемах мошенничества — например, когда клиенту продают не ту квартиру, которую он хотел купить, и в договоре прописывают другой номер дома, в котором продается квартира в худшем состоянии. Или намеренно утомляют показами плохих вариантов, а затем продают квартиру дороже рыночной стоимости, скрывая наличие лучших и выгодных объектов.

По мнению Литинецкой, проблема кроется не в отсутствии закона, а в самом российском рынке, который свободен для злоупотреблений в силу его неурегулированности.

«Нужно совершенствовать налоговое законодательство, гражданский кодекс, титульное страхование, права добросовестного приобретателя… Принимать закон о риелторской деятельности на этом фоне – все равно что стрелять из «пушки по воробьям». К тому же непонятно, почему московских риелторов нужно как-то особо выделять, чем они отличаются от региональных?»,

— задается вопросом эксперт.

Об этом же говорит и директор по поддержке риелторского бизнеса «МИЭЛЬ» Юлия Федулаева. Она отмечает, что сейчас проводится множество межрегиональных сделок, риелтор может находиться не в Москве, но проводить сделку с объектом дистанционно. Законом одного города невозможно урегулировать деятельность всей отрасли, уверена эксперт.

«Деятельность сферы недвижимости регламентирована ГК РФ, УК РФ, Законом о рекламе, Законом о защите прав потребителей. Принятие нового закона не решит проблему неработающих иных законов. Для нас не существует понятия «черный» риелтор – есть профессионалы своего дела, а есть преступники. Бороться необходимо с ситуацией, когда любое физическое лицо может проводить сделки с недвижимостью. Лицензирование и урегулирование имеет смысл тогда, когда сделки будут проводиться через аккредитованный орган», — говорит Федулаева.

Этот же факт подчеркивает Мария Литинецкая, отмечая, что в «Метриуме» считают закон о риелторской деятельности «пока что ненужным» — необходима более глобальная регулировка рынка недвижимости.

Юлия Федулаева добавляет, что единственный плюс в предложенном законе есть – это попытка создания профессионального объединения.

«Риелторское сообщество крайне разобщено, но насильно мил не будешь. В первую очередь ценность объединения должна осознаваться саморегулируемым обществом риелторов», – резюмирует эксперт.