В Госдуме намерены снизить стоимость ритуальных услуг

В России может снизиться стоимость ритуальных услуг, если будет принят законопроект о передаче обязанностей по содержанию кладбищ региональным властям для повышения государственного контроля в похоронном деле. Такое мнение ранее выразил автор инициативы, член комитета нижней палаты по транспорту и строительству Антон Жарков.

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«Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

По словам Жаркова, законопроект, который он ранее направил на рассмотрение Госдумы, предлагает также установить новые правила работы различных контор на рынке ритуальных услуг. Если инициатива будет одобрена, то такие конторы или похоронные агенты смогут заниматься своей деятельностью только после заключения соглашения с органами местного самоуправления.

Помимо этого, в документе предлагается ввести запрет на продажу должностными лицами информации о факте смерти человека, чтобы эти сведения не попадали к похоронным агентам. Таким образом, уверен парламентарий, удастся ликвидировать коррупцию на местах и защитить родственников от навязывания услуг.

Вместе с тем Жарков предлагает установить единую систему осуществления заказов на организацию похорон через специальные государственные диспетчерские центры и составить на государственном уровне единые требования к ритуальным компаниям.

Ранее глава основного оператора похорон и московских кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов рассказал в интервью РБК, что средняя стоимость первичных агентских услуг (катафалк, гроб, прощание, венки) составит порядка 70–80 тыс. руб.

«Однако сведения о фактических суммах, уплаченных заказчиком за похороны сторонним организациям, нам не доступны. Часто в договорах они минимизируются, а в реальности человек платит 150–200 тыс. руб.», — добавил он.

В то же время на официальном сайте ГУП «Мосгорритуал» указывается, что вместе с кремацией стандартные похороны могут обойтись от 35 тыс. руб., более 32 тыс. руб. обойдется захоронение усопшего на свободном месте.

В интервью РБК Екимов также рассказал, что ГБУ «Ритуал» «реализовал новый формат, запустив центр ритуального обслуживания».

«В рамках одного визита можно получить свидетельство о смерти, разрешение на захоронение, включить заказ в график погребения, приобрести ритуальную продукцию, заказать катафальный транспорт, организовать церемонию прощания и поминальную трапезу», — отметил собеседник издания.

По его словам, существует четыре базовых сегмента предоставления ритуальных услуг: «рынок агентских услуг, рынок услуг кладбищ, рынок услуг крематориев и рынок услуг благоустройства на месте захоронений, включая установку надмогильных сооружений».

В первом сегменте «Ритуал» занимает 30%. Кроме этой компании, на рынке есть еще около 300 игроков. «Но это только те, кто зарегистрирован в какой-либо организационно-правовой форме», — подчеркнул Екимов.

«На рынках услуг кладбищ и кремации мы исторически присутствуем в единственном числе, частные проекты здесь не реализуются, в том числе потому, что содержать эту инфраструктуру с полной ответственностью на данном этапе могут только органы государственной власти в лице подведомственных учреждений», — добавил он.

По словам главы столичной ритуальной организации, в четвертом сегменте компания занимает лишь 10%. «То есть все остальные 90% распределены между порядка 400 участниками», — обратил внимание Екимов.

Он отметил, что на 300 смертей в день в Москве приходится более 2 тыс. агентов --

«восемь человек на одну смерть, которые используют абсолютно запрещенные, безнравственные приемы». Он заверил, что к такому положению дел привела отмена лицензирования.