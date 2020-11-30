«Сигнальная функция»: почему работодатели требуют «любой» диплом

При выборе исполнителей на онлайн-платформах пользователи чаще всего обращают внимание на отзывы — на них ориентируется 95% россиян, выяснили аналитики сервиса «Авито Услуги». При этом только каждый четвертый опрошенный считает принципиально важным наличие сертификатов и дипломов. При трудоустройстве уровень основного образования соискателя — четвертый по значимости параметр, на который обращают внимание работодатели, рассказала «Газете.Ru» представитель hh.ru Ирина Святицкая. Выяснилось, что в первую очередь работодатели больше обращают внимание на опыт работы кандидата, ожидаемый уровень заработной платы, набор навыков и личные качества.

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Культурное давление, предполагающее, что у каждого «нормального» человека должен быть диплом, в США приводит к тому, что диплом стали требовать для вакансий, где он объективно не нужен, пишут на портале The Faculty. Так, многие рабочие места, где необходим средний уровень квалификации (например, инспекторы, секретари и административные помощники) стали труднодоступными, поскольку работодатели всегда отдают предпочтение тем, у кого есть высшее образование. Эксперты пришли к выводу, что если больше компаний откажутся от требования степени бакалавра для работы со средним уровнем квалификации, это могло бы сыграть на руку всей экономике США, поддерживая средний класс, заметили в NBC. Так, некоторые крупные компании, как Apple, Google и IBM уже сняли требование наличия диплома со многих невысоких должностей.

При поиске сотрудников на аналогичные вакансии в России ситуация похожа. Работодатель часто учитывает наличие у соискателя профессионального диплома даже в том случае, когда выполняемые рабочие задачи не требуют специальных навыков.

Профессиональное образование (часто — высшее) в этом случае выступает в глазах работодателя гарантией более высокого «общего уровня» соискателя — того, что он с большей вероятностью ответственно отнесётся к своим обязанностям, примет установленные правила и так далее, говорит «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов.

«Диплом в глазах работодателя выполняет «сигнальную» функцию — человек чему-то учился, что-то читал, с кем-то успешно контактировал», — объясняет эксперт. Кроме того, он отмечает, что исследования Академии зафиксировали некоторый тренд на повышение ценности среднего профессионального образования (СПО) в представлениях молодых людей и их родителей — диплом стали чаще рассматривать в контексте успешной образовательной траектории. Однако ограничителем этого тренда выступает узость привлекательного сегмента рынка труда для имеющих СПО — рабочих мест, которые объективно требуют СПО, и при этом интересны, оплачиваемы и перспективны, не так много, говорит Логинов.

«Как показывает практика, работодатели в России действительно часто включают наличие высшего образования в перечень требований к соискателю, даже если речь о должности начального уровня. Однако то, насколько важен диплом и специальность, напрямую зависит от сферы деятельности», — замечает управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель

Недостаток уровня образования является одной из распространенных причин, почему работодатель не берет кандидата на работу — на это указывает исследование hh.ru, 12% респондентов которого получили отказ по этой причине. Среди молодых людей до 25 лет их доля выше — почти 20%.

В то же время, наличие диплома не всегда гарантирует легкое трудоустройство: по данным исследовательского центра SuperJob, в 2019 году 80% выпускников российских вузов сталкивались с трудностями при трудоустройстве после окончания учебы и только у 17% опрошенных поиск работы не вызвал затруднений.

«Необходимо учитывать, что важность наличия диплома варьируется в зависимости от профессии. В ряде профессий работодатели ценят не столько факт окончания вуза, а soft skills кандидатов например, быструю обучаемость, гибкость, креативность и умение анализировать информацию, — отмечает директор департамента по работе соискателями SuperJob Елена Никифорова. — Как правило, это касается IT-специалистов и интеллектуальных профессий (копирайтинг, маркетинг, торговля, развлечения), где знания быстро устаревают, а требования рынка труда к hard skills меняются очень быстро».

Раньше высшее образование являлось гарантом качества — человек с ним мог рассчитывать на лучшую заработную плату и определенные рабочие места, говорит руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

«Сейчас диплом вуза все еще является необходимым — особенно в государственном секторе. Однако сегодня сфера образования меняется: открываются сотни онлайн-курсов и университетов, в которых готовят специалистов по новым профессиям. Поэтому можно отметить, что образование при трудоустройстве все еще нужно — другой вопрос, где и как его получать», — замечает эксперт.

Прецеденты, когда на средней должности могут требовать «любой» диплом, лишь бы было высшее образование, даже не имеющее отношение к работе, существуют, но судить о распространенности этого явления достаточно сложно, говорит Артем Кумпель. При этом он также отмечает, что в России диплом об образовании все еще остается некоторым преимуществом при устройстве на работу, однако более пристальное внимание работодатели обращают все же на профессиональный опыт и навыки кандидата.

«В октябре этого года мы узнали, что российские компании хотят видеть в идеальном резюме соискателя. Оказалось, для работодателей важен релевантный опыт, навыки работника и их грамотное описание. Так ответили 75% опрошенных. О важности высшего и дополнительного образования у кандидата рассказали 13%», — делится результатами исследования коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

Эксперт также обращает внимание на тот факт, что рынок труда становится более гибким, и работодатели больше ценят актуальность знаний кандидатов и их конкретные навыки, чем наличие диплома. С каждым годом появляется все больше возможностей для получения определенных знаний. Активно набирают популярность форматы, когда после онлайн-обучения и повышения квалификации, соискатель находит вакансию, с требованием конкретно этих навыков, и сразу же применяет их на практике. При этом Корицкий замечает, что это не говорит о том, что диплом не имеет значения для работы.

«Наш опрос среди соискателей показал, 40% респондентов рассчитывают на статус вуза и полученного диплома, а навыки все-равно придется получать уже во время работы. 24% опрошенных считают, что важность диплома о высшем образовании переоценена и навыки намного важнее», — объясняет Корицкий.

Эксперт предупреждает, что для некоторых специальностей, например, в сфере digital, классического образования уже не достаточно. Речь идет о профессии маркетолога, UX-/UI-дизайнера, smm-менеджера, менеджера по продукту и прочих, приводит примеры директор «Работы.ру».

«Чтобы соответствовать меняющимся реалиям и оставаться востребованными, кандидатам необходимо повышать свою квалификацию. Помимо прочего, дополнительное образование открывает соискателям возможность смены профессии на более подходящую или высокооплачиваемую.», — подчеркивает эксперт.