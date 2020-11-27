Аптеки вместо кафе: как торговые улицы переживают кризис

Доля свободных площадей на торгово-пешеходных улицах Москвы составила 12,9%, что стало рекордно высоким показателем с 2015 года. Такие предварительные итоги 2020 года на рынке стрит-ретейла Москвы подвели аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

Реклама

В структуре арендаторов на пешеходных улицах лидирует общепит с долей 47,6%. Однако за первое полугодие 2020 года их доля значительно сократилась — на пешеходных улицах Москвы объем общепита уменьшился на 8%. Среди сокративших свои точки в Knight Frank выделяют сети «Две палочки», «Кофе Хауз», «Шоколадница», «Джон Джоли», Prime, «Хлеб и Вино» и «Жан-Жак». Значительное количество ресторанных концепций закрылось на Маросейке, Мясницкой, Покровке и Пятницкой.

Среди основных пешеходных улиц столицы больше всего доля свободных площадей возросла на Арбате, где показатель увеличился до 16%, что на 13 п.п. выше уровня конца 2019 года.

Продуктовые магазины, напротив, увеличили свое присутствие на пешеходных улицах столицы на 2%:

«Продуктовые ретейлеры и аптеки не только переживают коронакризис с наименьшими потерями, но и укрепляют свои позиции на рынке», — отмечает директор направления стрит-ретейла Knight Frank Ирина Козина.

Торговые улицы в центре пострадали даже сильнее торговых центров – пешеходный трафик, который является целевой аудиторией магазинов в стрит ретейле, заметно сократился, говорит замруководителя департмента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяна Дивина. По ее данным, уровень вакансии действительно вырос, с 9,3% в конце 2019 года до 11,9% на текущий момент.

«Помещения освобождаются, при этом нельзя сказать, что массово уезжают ретейлеры. Наиболее заметно сокращение точек кафе и ресторанов на ключевых улицах, т.к. они занимают самую большую долю в структуре арендаторов на торговых улицах», — замечает Дивина.

Тот факт, что после введённых ограничений следуют изменения в деятельности многих арендаторов, — нормальное явление, замечает консультант департамента стрит-ретейла Colliers International Анастасия Шакина. Рынок стрит-ретейла сейчас находится в самом эпицентре событий и старается максимально быстро подстроиться под новый формат работы. В первую очередь, это касается общепита, которому теперь запрещено работать после 23.00. Нужно время для того, чтобы привыкнуть к такому режиму работы, и конечно же, без потерь трафика и выручки не обойтись, указывает эксперт.

Анастасия Шакина прогнозирует, что

уровень вакантности, безусловно, будет расти, но насколько быстро – во многом зависит от введения новых ограничений или, наоборот, их снятия, если статистика заболеваемости будет показывать положительную динамику.

Уровень вакантных помещений по итогам 2020 года может достичь 15%, предполагает старший аналитик отдела исследований рынка CBRE Екатерина Сизанова. По ее словам, увеличение показателя коснется, в первую очередь, улиц и кластеров, где трафик формируется преимущественно туристами и офисными сотрудниками. При этом эксперт прогнозирует, что интерес ретейлеров и инвесторов к спальным районам сохранится ввиду изменения потребительского поведения – желания иметь доступ у широкому кругу товаров и услуг в шаговой доступности от дома.

«За пределами центра остаются востребованными торговые помещения в составе жилых комплексов и рядом с метро, так как значительная доля офисных сотрудников продолжает работать удаленно», — объясняет Сизанова.

Ротация арендаторов, безусловно, будет происходить, но общий баланс будет сохраняться, уверена Анастасия Шакина. Вакантные площади будут занимать как аналогичные категории арендаторов, так и другие. Как правило, помещение, которое занимал ресторан, позже также занимается общепитом — все технические условия для въезда нового заведения уже созданы, следовательно, не потребуется серьезных вложений для капитального ремонта.

«Однако бывает так, что сам собственник помещения хочет сдать его более стабильному арендатору, например, продуктовому ретейлеру. Так владелец снижает различные риски при новых введённых ограничениях, чтобы быть уверенным в стабильной выручке»,

— объясняет Шакина.

Продовольственные магазины вряд ли займут большую долю на торговых улицах, особенно в центре города, поскольку востребованность таких арендаторов ограничена, либо это будет временный тренд, говорит Татьяна Дивина. Она считает, что на смену закрывшимся кафе скорее придут новые точки общественного питания, как это уже происходило летом после выхода из локдауна.

Эксперты единогласно прогнозируют, что стабилизация и восстановление рынка начнется не ранее второй половины следующего года. «До этого мы увидим продолжение ротации арендаторов, возможен небольшой рост вакансии», — уверена аналитик Cushman & Wakefield.