Facebook запустит криптовалюту в январе

Новая цифровая валюта Libra от компании Facebook может появиться уже январе следующего года. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила Financial Times со ссылкой на три участвующих в подготовке проекта источника. О создании криптовалюты от Facebook стало известно еще в июне.

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Проект будет запущен в более ограниченном формате, чем планировалось. Ассоциация Libra (в нее входят 27 партнеров проекта, среди которых Spotify, Uber и др.) планировала запуск цифровых аналогов сразу нескольких высоколиквидных валют, а также созданного на их основе мультивалютного токена. Марк Цукерберг делал ставку на то, что в отличие от остальных криптомонет, Libra будет подкреплена традиционными валютами. Но против выступили регулирующие органы США, а Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении проекта.

Сейчас создатели Libra пришли к тому, что одна цифровая монета будет привязана только к американскому доллару в соотношении один к одному, а другие валюты и мультивалютный токен появятся позже, уточняет FT.

Серьезным ударом для криптовалютного проекта Цукерберга стал выход в октябре из ассоциации Libra международной платежной системы PayPal, которая считалась ключевым партнером, писало агентство Bloomberg. В официальном сообщении PayPal заверил, что хочет сосредоточиться на собственных задачах. Однако многие западные эксперты оценили это как результат давления американских регулирующих органов. Изначально среди членов ассоциации также значились платежные компании (Mastercard, PayU, Stripe, Visa), торговые площадки («Booking, eBay), телекоммуникационные корпорации (Iliad, Vodafone Group), блокчейн-компании (Anchorage, Bison Trails), венчурные фонды и прочие организации.

Однако в октябре вслед за PayPal от участия в проекте Марка Цукерберга отказались Visa, MasterCard, eBay и Stripe.

Прошлой осенью валюту от Facebook резко критиковал Минфин США, американские чиновники считают, что новые платежные единицы могут быть использованы для отмывания средств, полученных преступным путем, а также для финансирования деятельности криминальных сообществ и терроризма. В ЕС против Libra выступил министр экономики Франции Брюно Ле Мер, пообещавший блокировать работу системы в Европе. Фактически именно американский регулятор остановил запуск Libra еще в 2019 году.

Формально Ассоциация Libra зарегистрирована в Швейцарии — стране с относительно лояльным к криптовалютам законодательством. Швейцарский регулятор будет мягче и с большой долей вероятности пойдет на компромисс с Facebook, полагает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Несмотря на выход из проекта платежных систем,

спрос на LBR будет высокий, так как Facebook планирует интегрировать цифровой кошелек в принадлежащие компании сервисы WhatsApp и Messenger, объясняет Антонов.

Таким образом, Libra позволит людям во всем мире оплачивать товары и услуги в единой валюте.

«Компания обещает нам, что криптовалюта будет низковолатильной, а курс — определяться через фиксированный номинальный вес в валютной корзине, как, например, определяется содержимое специальных прав заимствования Международного валютного фонда», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Владислав Антонов.

В сети Libra есть официальные дилеры, поставщики услуг виртуальных активов, включая биржи и кастодиальные кошельки, которые зарегистрированы или лицензированы как VASP (провайдеры услуг, связанных с виртуальными активами, — «Газета.Ru») в юрисдикции члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), уточняет эксперт.

Хотя сохраняются риски запрета запуска этой валюты, есть и позитивные предпосылки со стороны американских законодателей, указывает руководитель отдела анализа данных торговой платформы CEX.IO Broker Юрий Мазур. Он напоминает, что 25 сентября 2020 года конгрессмен, член палаты представителей от Техаса Майкл Конавей представил проект «Закона о биржевом обмене цифрового сырья».

Документ предусматривает присвоение криптовалютам и цифровым токенам статус цифрового сырья и делает их объектом надзора Комиссии по фьючерсной биржевой торговле США, а не Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая не позволила, в частности, Telegram успешно провести ICO.

«Можно предположить, что принятие этого закона поможет открыть криптовалютным проектам доступ к капиталу американских инвесторов и американскому рынку, что, в том числе повышает шанс на успех криптовалюты Facebook», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Юрий Мазур .

После запуска Libra интерес к новой криптовалюте будет высокий во время листинга на биржах, но он закончится в течение месяца, полагает Владислав Антонов из «Альпари». Как и все токены, с открытием первых торгов цена резко растет, а потом уходит в глубокий минус. Выход Libra на рынок не обвалит биткоин и эфир, к тому моменту ее выход уже будет учтен рынком, убежден Антонов.

Юрий Мазур из CEX.IO Broker считает, что произойдет переток средств из других альткоинов в Libra, но это не коснется биткоина и Ethereum. Он полагает, что Libra будет свободна от корреляции со стоимостью биткоина, поскольку она будет иметь свой большой рынок, который даст высокий спрос.