Россияне не ждут от будущего ничего хорошего

В ноябре порядка 26% россиян начали покупать более дешевые продукты и товары, чем раньше. Покупать реже или отказываться от некоторых продуктов питания, товаров и услуг или развлечений стали еще 20% населения страны. Такие данные следуют из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

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Материальное положение за год ухудшилось у 34% респондентов, и такому же количеству денег хватает только на покупку еды и одежды. При этом 26% опрошенных отметили, что им хватает денег только на еду, а новую одежду и обувь они себе позволить не могут.

Но гораздо хуже то, что согласно данным опроса сейчас в России фиксируется самый низкий уровень ожиданий россиян по поводу трудовой занятости, будущего уровня жизни, потенциала экономического развития страны и коррупции.

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В беседе с «Газетой.Ru» заведующий лабораторией конъюнктурных опросов института Гайдара Сергей Цухло отметил, что неопределенность с тем, что будет через год или полтора, в первую очередь в том, что касается эпидемиологической ситуации, очень сильно бьет по населению. Эксперт считает, что с точки зрения экономики наше население уже давно получило прививку от потрясений, пройдя те же девяностые годы и кризис 2008-2009 годов.

«А пандемии в нашей биологической памяти еще нет, поэтому можно с уверенностью сказать, что такое серьезное падение ожиданий по поводу будущего в первую очередь связано именно с тем, что не только мы, а весь мир никогда ни с чем подобным не сталкивался»,

— обратил внимание Сергей Цухло.

Собеседник «Газеты.Ru» также добавил, что кризис 2015-2016 годов был в целом гораздо более комфортным для населения и в сравнении с нынешней пандемией это лишь «легкий ветерок». Но если говорить о худших ожиданиях населения, их, по мнению эксперта, надо сравнивать не с показателями пяти- или десятилетней давности, а с 1996-1997 годов. По его мнению, в те годы оценки были бы примерно такими же.

Экономист банка «ЦентроКредит» и автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что

пандемия, безусловно, стала главным катализатором ухудшения настроений россиян, в разрезе которого население больше всего обеспокоено ставшим неустойчивым рынком труда и, соответственно, собственными реальными доходами, которые и так падали на протяжении последних нескольких лет.

Несмотря на это, российская промышленность в целом оценивает будущее отечественной экономики более позитивно, заметил Сергей Цухло.

«По нашим первым данным за ноябрь, промышленность, выдержав паузу и посмотрев, что будут делать власти в ходе очевидного для всех роста заболеваемости в последний месяц осени, начала потихоньку оживать, поскольку такого же локдауна, как был весной, объявлено не было, — сказал эксперт. — Так что я думаю, что по этому показателю мы увидим продолжение восстановительного роста, затормозившегося в конце августа. Но о выходе на докризисные показатели речь, конечно, не идет».

Россия для грустных

Евгений Суворов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что, на его взгляд, потребительский спрос в среднесрочной перспективе будет снижаться, так как стимулов от правительства, как это было весной и летом, далее не ожидается, а доходы не растут.

«В следующем году грядет консолидация бюджета, о чем говорил Минфин, и мы разделяем логику ЦБ о доминировании в 2021 году дезинфляционных факторов. Что касается малого и среднего бизнеса, без дополнительных стимулов со стороны государства этот сегмент вряд ли получит какие-либо импульсы к опережающему развитию»,

— полагает эксперт.

С этим мнением согласен Сергей Цухло. По его словам, население переходит в защитный режим и тратит деньги только на еду и медикаменты — то есть те товары, без которых просто невозможно выжить. А все остальное, в том числе и услуги, перестает пользоваться спросом. А еще из-за сильной девальвации все будут переводить хоть какие-то накопления в доллары.

«Малый бизнес из-за этого тоже очень серьезно пострадает, ведь по сути весь он занимается обслуживанием населения, а в нынешней ситуации максимум, на что он может рассчитывать, — что человек придет постричься и помыться. То же коснется спортклубов, общепита, каких-то массовых мероприятий и так далее», — указал Сергей Цухло.

Профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Ольга Кузина тоже считает, что без каких-то позитивных изменений в экономике страны ждать оптимизма от россиян не приходится. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что индекс потребительских настроений в России значительно коррелируется с общим экономическим развитием страны. Но тут важно разделять «ведущее» и «ведомое».

«В целом наша экономика очень сильно зависит от экспорта нефти, и учитывая, что сейчас с ним наблюдаются явные проблемы, потребительский рынок в целом сжимается хотя бы поэтому — а потребительские ожидания населения оказываются скорее ведомым фактором», — рассудила Ольга Кузина.

При этом на настроения россиян очень заметно давят банальные бытовые факторы. Ольга Кузина предложила начать хотя бы с того, что

наше жилье в целом менее комфортабельно для жизни, чем во многих других странах — у нас приходится меньше квадратных метров на человека, чем, например, в странах Западной Европы. И сидеть дома в карантине из-за этого становится гораздо труднее, если на этой площади живут не только супруги с детьми, но и старшее поколение.

«На настроениях сказывается ситуация и с заработками населения, и рынком труда в целом. Дело даже не в том, что люди теряют работу, а скорее в общей неясности относительно будущего — люди не понимают, что будет с их бизнесом, что будет с работой в целом, — посетовала эксперт. — И

это рождает страхи и тревогу, если человек, например, выплачивает кредит и ему нужно жить с этим еще несколько лет. Или, например, если дети поступили не на бюджет и учатся в вузе на контрактной основе — от этого тоже невозможно будет избавиться в течение как минимум четырех лет, а деньги откуда-то надо брать».

В целом, что касается будущего российской экономики, мнения опрошенных «Газетой.Ru» экспертов несколько разделились. Так, Евгений Суворов отметил, что сейчас ситуация в экономике целиком зависит от масштабов второй волны коронавируса и возможного введения повторных карантинных мер. И если в России не случится нового локдауна, это даст определенную надежду на начало восстановления в следующем году.

Но Сергея Цухло такая оценка не удовлетворила. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что сейчас российское правительство ради сохранения бюджета и какого-никакого экономического роста буквально расплачивается за это жизнями россиян, не вводя нового локдауна даже на фоне рекордных цифр по заболеваемости коронавирусом.