«Напомнила о хрупкости жизни»: пандемия разогрела рынок страхования

Пандемия поспособствовала развитию рынка страхования. Так, по итогам 9 месяцев 2020 года объем страховой премии «Росгосстрах Жизнь» вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Газете.Ru» финансовый директор компании Валерий Смирнов. Рост, хоть и более скромный, показывают и другие сегменты. По прогнозу агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), совокупная доналоговая прибыль российских страховщиков в 2020 году может побить рекорд и превысить 300 млрд рублей.

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Общий объем премий по страхованию имущества физических лиц восстановился по итогам первого полугодия, а в III квартале показал рост. Самым продуктивным оказался август — сборы страховой премии увеличились на 13,4% по отношению к показателю августа 2019-го, поделился данными замруководителя блока маркетинга «Росгосстрах» Кирилл Бобыльков. Он отметил, что страхование имущества юридических лиц в «Росгосстрахе» выросло более значимо. Объем страховых премий за март-октябрь увеличился на четверть по отношению к аналогичному периоду 2019 года, а количество договоров выросло на 24,4%.

По оценке аналитиков НКР, такая динамика вызвана тем, что пандемия COVID-19 позволила страховщикам значительно сократить убыточность в отдельных сегментах в результате резко уменьшившейся частоты страховых событий.

Группа «АльфаСтрахование» также по итогам 9 месяцев показывает уверенный рост: за отчетный период сборы увеличились на 20%, до 141,7 млрд рублей. Наиболее высокими темпами росли сегменты инвестиционного и накопительного страхования жизни — сборы по ним за отчетный период подскочили почти в 2,5 раза, до 34,8 млрд рублей. А после снятия режима самоизоляции спрос на накопительные программы в компании вырос в три раза, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе.

«Пандемия коронавируса напомнила миру о хрупкости жизни: многие столкнулись с потерей работы и снижением дохода, не говоря уже о рисках для здоровья. Из-за этого люди стали ответственнее относиться к защите благополучия — своего и близких. Неудивительно, что потребность в НСЖ выросла, поскольку это удобное сочетание страхового и финансового инструмента», — рассказали в «АльфаСтраховании», отметив, что среди лидеров по приросту также числятся программы страхования от несчастных случаев физических лиц — особенно защита на случай выявления нового коронавируса.

При этом в компании все равно прогнозируют небольшое падение сборов страхового рынка по итогам 2020 года, в пределах 5%, поскольку сильно пострадали сегменты, связанные с выездом за границу — страхование пассажиров, туристическое и «Зеленая карта».

Сегмент страхования жизни по итогам 9 месяцев 2020 года в целом восстановился после трудного II квартала, отмечает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. По его мнению, этому поспособствовал рост числа сделок по ипотеке, а также смещение приоритетов с продаж инвестиционного страхования жизни на накопительное страхование жизни.

По прогнозу «Эксперт РА», итоги 2020 года превзойдут результаты 2019-го: рынок страхования жизни вырастет на 5-6%. При этом эксперт обращает внимание на тот факт, что с другой стороны, на рынок давят снижение доходов населения и ухудшение экономической ситуации.

На низкий платежный спрос населения и негатив в экономике в стране и в мире указывает и партнер компании «Первая Юридическая Сеть» Павел Курлат.

«Страховая отрасль пытается находить новые варианты улучшения сервиса за счет цифровизации и упрощения работы с клиентами. Компании пытаются сохранить привлекательность страховых услуг в условиях спроса на финансовые услуги и с учетом отсутствия свободных денежных средств у клиентов, однако говорить об ощутимой успешности этих попыток я бы не стал», — добавляет эксперт.

На рынке страхования non-life был небольшой всплеск, связанный с активным потреблением товаров длительного потребления (квартиры, авто), замечает генеральный директор «Манго Страхование» Павел Конев.

«Тут сказался отложенный в период пандемии спрос, программа льготной ипотеки и инфляционные ожидания в связи с падением курса рубля. Я думаю, что этот эффект уже исчерпан, дальнейших причин для роста я пока не вижу. В текущих условиях поводов для роста рынка пока нет», — утверждает эксперт, но при этом отмечает, что относительно следующего года люди настроены оптимистично и ждут, что экономическая ситуация улучшится после решения проблем с коронавирусом.

По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, рост рынка страхования продолжится еще некоторое время, однако впоследствии, после появления эффективных вакцин от COVID-19 и закономерного завершения эпидемии, динамика изменится и ажиотаж неизбежно прекратится, а рынок вернется в свое прежнее состояние.

Павел Конев также уверен, что скоро мы увидим, как мелкие игроки будут уходить с рынка. Объединение крупных игроков, в свою очередь, под вопросом. С одной стороны, страховщики накопили хороший объем прибыли, которую можно использовать для поглощений. С другой стороны, пандемия внесла существенные корректировки в стратегии игроков, часть переговоров была отложена или прекратилась, заключает эксперт.