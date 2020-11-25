«Все равно 80% пьют»: что изменилось за 25 лет «антиалкогольного» закона

В ноябре 2020 года исполнилось 25 лет 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Эксперты «Балтики» проанализировали для «Газеты.Ru» ограничения продаж и потребления алкоголя в России и зарубежных странах (США, Китай, Германия и Италия).



Аналитики сделали вывод, что законодательство в России в этом вопросе — одно из самых строгих, установлено сравнительно большое количество ограничений и запретов на федеральном уровне. Так, 171-ФЗ запрещает продажу алкоголя на стадионах (такое есть только в Италии), на заправочных станциях (частично в Германии) и онлайн (такого нет нигде из проанализированных стран), а также ограничивает площадь баров (тоже нет нигде).



«Наши запреты явно избыточны и не снижают употребление алкоголя, так как статистика потребления алкоголя говорит об этом (Россия на №16 месте в мире по количеству выпитых литров спиртного на человека). Мы считаем, что наши строгие запреты не решают проблему с высоким уровнем употребления алкоголя», — считают в «Балтике». В компании также отметили, что одна из ограничительных мер — повышение цен на спиртное — уводит алкогольный рынок в тень, снижая доход государства и качество продукции, делает ее менее доступной, что отражается на здоровье людей.

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«Законодательство не только жесткое, но и трудночитаемое, потому что закон постоянно меняется. Поражает количество принятых поправок: за последние 10 лет в него внесли около 400 изменений, то есть по 40 правок в год, или три изменения в месяц! Как можно участникам рынка планировать работу с таким непредсказуемым законодательством?» — задалась вопросом старший директор по работе с органами госвласти региона Восточная Европа компании «Балтика» Ирина Федорова.

Представители «Балтики» также уверены, что дополнительные запреты не решают проблему высокого уровня потребления алкоголя.

«По нашей оценке, для борьбы с злоупотреблением алкоголем и его нелегальным оборотом следует не вводить новые запреты, а более эффективно контролировать соблюдение действующих ограничений»,

— добавили в компании.

Текущие законодательные барьеры, новые инициативы в сфере регулирования производства и продаж алкоголя, а также необоснованные излишние ограничения (тот же запрет онлайн-продаж алкоголя) делают работу отрасли непредсказуемой, соглашается директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. По его словам, все это сказывается и на объемах производства, и на потребителе, для которого возможности покупать качественный легальный алкоголь сокращаются. Из-за этого он вынужден делать выбор в пользу крепкого алкоголя, а местами и суррогатов, уверен Дурдыев.

Более того, в России ставки акциза остаются одними из самых высоких в мире в соотношении к доходу на душу населения, обращает внимание собеседник «Газеты.Ru».

«Начиная с 2009 года, когда был введен ряд дополнительных ограничений и значительно повышен акциз, было закрыто более 13 крупных пивоваренных заводов. Это привело не только к сокращению большого количества сотрудников (на каждом заводе работают порядка 300 человек), но и к падению рынка, который сократился на 60%»,

— приводит пример Дурдыев.

Введение 171-ФЗ было достаточно драматичным. Внедрение системы ЕГАИС внесло свои трудности, это очень сложная архитектура, и она стала завершенной лишь в прошлом году, когда был введен помарочный учет, рассказывает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

«Главная цель, с которой был написан 171-й закон, — улучшить собираемость налогов с алкоголя. Но при этом за 25 лет он показал эффективность в борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции, с которой налоги не уплачиваются — нелегального алкоголя в легальной рознице у нас сейчас нет», — заявляет эксперт.

Если посмотреть на США, у них на самом деле очень архаичная структура, говорит Ставцев. Начиная с того, что весь алкоголь идет через дистрибьюторов, напрямую у производителя приобрести продукцию нельзя. Это наследие сухого закона, у них также есть свои ограничения по алкоголю на уровне отдельных Штатов, указывает он.

«Законы США не столь прогрессивны, как привыкли считать. Они стабильны, и по ним приучились жить в конструкции, которая изначально была заточена не под бизнес, а под легкость контроля со стороны властей. У нас государство тоже хочет контролировать алкогольную продукцию в первую очередь как источник доходов, но нельзя сказать, что наше законодательство в этом плане самое строгое», — считает руководитель WineRetail, приводя в пример скандинавские страны, к примеру, Швецию и Финляндию, где вообще монополия и алкоголем разрешено торговать только в единственной сети.

«За последние 120 лет во всем мире проводилась масса разного рода антиалкогольных компаний, начиная с мелких ограничений и заканчивая американским сухим законом. Опыт показывает, что чем жестче ограничения, тем негативнее последствия. Это и уход рынка в тень, падение качества продукции, падение доходов с налогов, криминализация общества, наркоманизация»,

— подчеркивает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. Более того, любые запреты подрывают доверие населения, 75% которого — обычные люди с нормальным уровнем потребления, акцентирует эксперт.

«И что бы власти ни делали, все равно 80% употребляет и будет употреблять алкоголь, от рюмки в год и до бутылки в день. Настоящими алкоголиками из них являются только 5%», — замечает собеседник «Газеты.Ru».

По словам Вадима Дробиза, само по себе снижение потребления зависит от качества и уровня жизни. К примеру, в Западной Европе, когда в 50-70-е появился средний класс, уровень потребления резко пошел вниз. Если раньше выпить литр-полтора вина в день было нормой, сейчас европейцы пьют в четыре раза меньше. Все потому, что люди пошли работать, пошли в офисы, у них появились деньги на другую жизнь, другие развлечения,

рассказывает эксперт.

«Чиновникам надо бороться за светлые идеалы, один из которых — трезвость. То, что лежит на поверхности на пути к ней, — это ограничить продажи, количество магазинов, сократить время работы, увеличить цены и так далее. Все это — форма отчета общественных деятелей о проделанной работе перед обществом, которая к уровню потребления не имеет никакого отношения», — резюмирует Дробиз.

Сегодня, когда бизнес находится в условиях «второй волны» пандемии, самое важное для его устойчивости и развития — это стабильность, предсказуемость государственного регулирования и поддержка отрасли, подчеркивает Ораз Дурдыев. Уже не первый год обсуждаются такие инициативы, как снятие запрета на онлайн-продажу алкоголя, продажи пива на стадионах и АЗС. Однако, к сожалению, эти законопроекты пока не нашли своего закрепления на законодательном уровне, хотя их введение, безусловно, могло бы оказать очень своевременную поддержку отрасли, подытоживает эксперт.