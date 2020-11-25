Пальцем в небо: почему Росгидромет ошибается в прогнозах

Счетная палата РФ проверила, как Росгидромет проводит техническое перевооружение подведомственных метеослужб. В отчете о проверке (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») говорится о двух источниках финансирования для решения этой задачи. Это заем от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на $60 млн и софинансирование Российской Федерации — $79,5 млн. Итого — $139,5 млн.

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Решение о финансировании для Росгидромета было принято еще в 2014 году. Но к 2020 году общая стоимость проекта возросла на $41,1 млн — до $180,6 млн. При этом доля в финансировании со стороны банка снизилась, а со стороны госбюджета выросла.

То есть, софинансирование со стороны Российской Федерации увеличилось в 1,5 раза с $79,5 млн до $120,6 млн, отметила Счетная палата.

Эти средства планировалось потратить на цели, которые Росгидромет сформулировал не без пафоса: «На повышение уровня гидрометеорологической безопасности, защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от опасных природных явлений, негативных последствий изменений климата».

В заявке на получение финансирования также указывалось, что апгрейд метеослужбы крайне необходим для обеспечения своевременной и достоверной информацией не только населения, но и органов власти, секторов экономики, Вооруженных Сил РФ, МЧС, пограничной службы…

Суперкомпьютер за $45 млн

Закупать оборудование и комплектующие предполагалось как для региональных метеослужб (в частности, в бассейне реки Волга, а также в Хабаровске и Новосибирске), так и для центрального офиса.

Главные расходы были связаны с закупкой «центрального вычислителя производительностью свыше 500 терафлопсов». Цена контракта — $45,5 млн.

Сверхмощный вычислитель необходим для «развития оперативного гидрометеорологического прогнозирования и повышения надежности гидрологических прогнозов». То есть, деньги (заемные и бюджетные) были изысканы как раз ради искоренения тех проблем, за которые метеослужбу постоянно критикуют еще с советских времен.

«Центральный вычислитель» — это, по сути, суперкомпьютер. Сейчас Росгидромет использует систему, производительность которой составляет 32 терафлопса (триллиона операций в секунду). Быстродействие нового суперкомпьютера должно составить как минимум 500 терафлопсов. Сопоставимые по мощности системы имеются только в МГУ и в РАН.

В итоге аудиторы Счетной палаты, проверив расходы на модернизацию метеослужбы, выяснили, что фактические расходы за период 2014–2019 годов составили $107,1 млн или всего 59,3%.

При этом проект планировалось закончить в 2021 году, но сейчас он оказался под угрозой срыва.

«Проект реализуется с отставанием от установленных сроков, в том числе по причине систематического неисполнения планов закупок, что отрицательно отражается на его эффективности и результативности», — считает аудитор СП Алексей Саватюгин.

Аудитор предупреждает, что существует риск неисполнения мероприятий по проекту модернизации до даты закрытия займа МБРР по шести контрактам. А пролонгация проекта (однажды она уже проводилась) может в очередной раз привести к его удорожанию.

Счетная палата назвала ряд причин, по которым срывается модернизация метеослужб России. Это недостаточная проработка проекта, низкое качество планирования и длительность согласования закупочных процедур и других мероприятий, связанных с исполнением этого госзаказа. Сроки принятия решений затягивались ежегодно, в среднем до девяти месяцев. Кроме того, «Росгидромет нарушал правила ведения бухучета», отметил аудитор Саватюгин.

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков с выводами Счетной палаты согласился. «Мы начали уже процесс устранения недостатков», — признал он на коллегии контрольного ведомства.

Мебель менять недостаточно

У экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», совсем иные объяснения тех проблем, которые завели Росгидромет в тупик. Член экспертного совета по эффективности управления и производительности труда при Госдуме Николай Калмыков считает распространенной практикой среди чиновников искусственно придерживать реализацию проектов.

«Бывают случаи долгосрочного лоббирования «нужных» исполнителей госзаказов, готовых прийти и сделать все за более значительные средства и в такие сроки, на которые не согласится ни один конкурент», — говорит Калмыков .

«Тетя Роза в Одессе, когда бордель переставал приносить прибыл, говорила, что менять надо девочек, а не мебель. То есть, если говорить серьезно, то в критических ситуациях срыва многомиллионной госпрограммы налаживать процесс точечно бесполезно, нет смысла производить косметический апгрейд. Нужно менять сами принципы работы и неумелых исполнителей», — категоричен ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова отмечает, что ситуация с низким качеством освоения средств госбюджета возникает довольно часто, причем в последние годы она все более усугубляется. «Например, в 2019 году в федеральном бюджете остались неизрасходованными порядка 1,1 трлн руб., или 5,8% годовых назначений, и это несмотря на то, что в IV квартале расходы шли ускоренными темпами», — напоминает Кононова.

Аналогичная ситуация будет, скорее всего, и по итогам 2020 года, поскольку сейчас в федеральном бюджете исполнено лишь 76,2% годовых назначений, а до конца года уже невозможно распланировать ритмичное расходование средств, считает эксперт.

Во многих случаях причины низкого результата реализации госпроектов — это забюрократизированность всех процедур. «В свое время ужесточение этих требований вводилось как инструмент бюджетной дисциплины, препятствующий «освоению» бюджета недобросовестными получателями. Но, как это часто бывает, под одну гребенку попали все, включая и добросовестных участников госпрограмм», — сетует эксперт ИКСИ.

У Минфина своя правда

В итоге самые низкие показатели исполнения бюджетных расходов касаются тех статей, которые подразумевают финансирование капитальных расходов — обновления оборудования, нового строительства. «Например, сейчас капитальные расходы федерального бюджета исполнены менее чем на 60% годовых назначений. Для сравнения, расходы федерального бюджета на выплату зарплат, социальных пособий, трансфертов регионам исполнены на 80% и выше», — уточняет Кононова.

Глубинной причиной, по которой возникает неполное и неритмичное исполнение бюджетных расходов, является политика бюджетной экономии, которой Минфин следует уже много лет, полагает эксперт. Эта политика заключается в стремлении увеличить бюджетные доходы и ограничить расходы, в том числе путем их переноса на следующие периоды.

Устоявшаяся практика переноса расходов на следующий год сняла проблему «сгорания» средств в конце года и стала удобным инструментом для откладывания финансирования проектов, которые по мнению Минфина, могут быть отложены.

Как раз примером такого подхода и является ситуация с обновлением оборудования Росгидромета.

«Применение такой бюджетной экономии вряд ли стоит считать проблемой только нынешнего правительства — ведь она сложилась давно. Ранее эта политика применялась на фоне профицита бюджета, а теперь — на фоне нарастающего дефицита. Однако это не делает ее более оправданной, поскольку сейчас как никогда расходы бюджета необходимы для поддержки экономики», — заключает эксперт.