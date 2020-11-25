«Неуверенность рынка»: почему нефть не поможет рублю

Впервые с 6 марта Brent перешла отметку в $48 и в течение среды торговалась около $48,3 за баррель. В беседе с «Газетой.Ru» аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Дмитрий Донецкий отметил, что

в первую очередь в росте нефтяных котировок заложены фундаментальные факторы: позитивные новости по вакцинам и прогнозы по массовой вакцинации в 2021 году, стремление ряда глав государств Европы ослабить локдауны в начале декабря этого года, а также вероятное продление соглашения ОПЕК+ в следующем году.

С этим мнением согласился аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Эксперт объяснил, что ряд сообщений о многообещающих результатах вакцин-кандидатов от американских производителей лекарств Pfizer и Moderna, а также британского конкурента AstraZeneca в этом месяце вызвали повышение цен на сырую нефть на 10%. Но ее стоимость по-прежнему во многом зависит от перспектив глобального потребления, так что до докризисных уровней «черному золоту» еще далеко.

Реклама

«Цена по-прежнему демонстрирует снижение более чем на 30% год к году. Перспектива быстрого внедрения вакцины мало что изменит в спросе на нефть в самом ближайшем будущем, — продолжил Евгений Миронюк. — Международное энергетическое агентство (МЭА), которое консультирует правительства западных стран по вопросам энергетической политики, ранее в этом месяце прогнозировало, что

даже при успешной вакцинации потребуется по крайней мере дождаться окончания второго квартала 2021 года, чтобы увидеть существенное и устойчивое улучшение потребления».

Впрочем, в пользу восстановления рынка сейчас говорит тот факт, что запасы хранящейся в супертанкерах нефти (трейдеры склонны прибегать к данной форме накопления запасов только тогда, когда у них нет возможности продать нефть) продолжают падать — во многом это происходит за счет роста спроса со стороны китайских НПЗ.

Если тренд будет устойчивым, уже в этом году вполне возможен скачок нефтяных котировок до $50 за баррель, но о росте выше этих значений говорить пока не приходится. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказали аналитики Telegram-канала «Сигналы РЦБ».

«На фоне текущего ралли на мировых фондовых рынках нефть может достичь отметки в $50 за баррель, но цены на нефть смогут закрепиться, на наш взгляд, на этом уровне к середине 2021 года.

Для продолжения роста цен необходим рост спроса и снижение запасов, а это пока не может полностью реализоваться из-за второй волны коронавируса», — полагают в «Сигналы РЦБ».

Их точку зрения разделяет Дмитрий Донецкий из ИФК «Солид». Он отметил, что считает цену в $50 за баррель справедливой, и напомнил, что такую же оценку недавно приводил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. В целом Дмитрий Донецкий уверен, что до конца года нефть перескочит эту отметку и будет торговаться вблизи нее.

Что будет с рублем

В беседе с «Газетой.Ru» директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичев заметил, что текущий рост цен на нефть демонстрирует интересный феномен — ослабление чувствительности рубля к изменению стоимости «черного золота».

«При росте нефти более 30% с начала ноября мы видим укрепление рубля по отношению к доллару всего на 6%, — указал эксперт. —

Это говорит о том, что стоимость российской валюты подвержена влиянию других факторов: внутриэкономических и геополитических. Даже если нефть преодолеет барьер в 50 долларов за баррель, вряд ли мы увидим существенное укрепление рубля до конца года».

Другие собеседники «Газеты.Ru» тоже не видят причин для значительного укрепления рубля: в течение последних нескольких дней он торгуется в районе отметки 75,5 за доллар.

Так, Дмитрий Донецкий отметил, что максимальный потенциал укрепления рубля при текущей денежно-кредитной политике ЦБ РФ составляет 70 рублей за доллар. По мнению аналитика,

низкие рублевые ставки являются главным препятствием для укрепления национальной валюты. И в целом такого курса можно ожидать лишь при цене на нефть выше $55. Поэтому аналитик ставит на сохранение диапазона 74-77 рублей до конца года при цене на нефть около $50.

В свою очередь «Сигналы РЦБ» считают, что недооценка рубля относительно нынешних цен на нефть — это общий консенсус на рынке.

«Текущие цены на нефть предполагают курс доллара около 69 рублей, и вероятно, что по мере восстановления рынка нефти мы увидим постепенное укрепление рубля, – рассуждают аналитики. — Локальная слабость рубля связана с неуверенностью рынка в продолжении восстановления цен на нефть, а также с опасениями ужесточения политики США по отношению к России из-за прихода Байдена».

Как отреагируют акции

«Газета.Ru» попросила аналитиков оценить и инвестиционную привлекательность акций российских нефтяных компаний. Дмитрий Донецкий из ИФК «Солид» обратил внимание, что сейчас действительно неплохой момент для их покупки, но в то же время нужно помнить, что

отдельные представители этой отрасли уже торгуются на докризисных значениях. Поэтому в его компании отдают предпочтение только ценным бумагам «Газпром нефти» как компании с наибольшим потенциалом роста.

Авторы канала «Сигналы РЦБ» также указали, что в текущих котировках российского нефтегазового сектора уже во многом заложен рост цен на нефть выше $50 за баррель.

Вместе с тем не стоит забывать, что нефтяным акциям уже сложно будет вернуться к февральским уровням даже при увеличении цен на нефть из-за роста налоговой нагрузки в отрасли, которая снизит EBITDA большинства компаний на 5-15% в 2021 году, и ограничений ОПЕК+, которые снижают объемы добычи компаний.