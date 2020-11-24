В ожидании ралли: повторится ли обвал биткоина

В последнюю неделю биткоин в целом уверенно держался выше отметки $18 тыс за монету, а в середине дня во вторник и вовсе подскочил до $19,5 тыс. На момент написания заметки он торговался по $19,2 тыс – таким образом за неделю монета подорожала на 5,3% за день и на 11% за последние семь дней. Но опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что этот уровень – далеко не предел.

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Так, инвестор и основатель Amir Capital Group Марат Мынбаев выразил уверенность в том, что к концу года монета подорожает до $20-25 тыс. долларов, хотя временное снижение биткоина в цене после достижения максимумов вполне реально, хотя и будет кратковременным.

Сооснователь инвесткомпании Exante Анатолий Князев согласился с тем, что факторы роста главной мировой криптовалюты до сих пор не исчерпаны. Эксперт отметил, что в пользу биткоина играет то, что его вместе с некоторыми другими токенами приняли в аккаунт PayPal, что резко расширило доступность его покупки для огромного числа людей.

«Текущая база биткоина составляет 100 млн пользователей, в то время как у PayPal втрое больше. Это означает, что в биткоин может еще в значительной мере нарастить клиентскую базу»,

– говорит эксперт.

Кроме того, значительное влияние на BTC оказывают притоки средств из фондов и крупных компаний. Например, PayPal и Cash App от Square скупают все недавно выпущенные биткоины. Более того,

крупнейший криптовалютный фонд Grayscale Investments в настоящее время держит более 500 000 BTС ($8,5 млрд), причем за последние полгода объем владения вырос на 50%.

Это говорит о том, что спрос со стороны инвесторов растет как лавина, подчеркивает Анатолий Князев.

Марат Мынбаев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что в целом инвестиции в цифровые активы вроде биткоина имеют смысл, поскольку такие технологии будут только развиваться и в будущем займут свою нишу в мировой финансовой системе. Однако что касается других криптовалют, то они, по мнению эксперта, значительно уступают биткоину как с технологической точки зрения, так и по своей капитализации.

«Если и рассматривать другие криптовалюты в качестве дополнения инвестиционного портфеля, то стоит большую долю все равно отдавать биткоину (примерно 80%) и только 20% — другим валютам»,

– советует Мынбаев.

Пора фиксировать прибыль

Анатолий Князев из Exante считает, что сейчас хороший момент для того, чтобы зафиксировать часть прибыли, полученной от инвестиций в биткоин. Дело в том, что для биткоина существуют циклы: каждые четыре года происходит халвинг — двукратное снижение мировой добычи валюты.

«Прошлые халвинги были в 2012, 2016 и 2020 годах, а в следующие после них годы надувались крупные пузыри крипторынка. В 2013 году биткоин подорожал в 50 раз, в 2017 – в 20 раз. Поэтому многие инвесторы ожидают подобного сценария и в 2021-м», — предупреждает эксперт.

Однако даже после фиксации прибыли большую часть биткоинов в портфеле стоит сохранить, рекомендует Анатолий Князев. По его мнению,

даже несмотря на возможные коррекции курса и фиксацию прибыли участниками рынка, в целом настрой инвесторов в отношении криптовалюты чрезвычайно оптимистичный.

И даже если брать в расчет исторический аспект, те инвесторы, которые не поддавались спекулятивной панике на рынке, в любом случае остаются в значительном выигрыше.

«Если вспомнить предыдущие пузыри, то BTC закреплялся на гораздо более высоких уровнях, чем до пузыря», — указывает Анатолий Князев.

В целом значительный рост цены биткоина прогнозируют и многие ведущие мировые финансовые организации. Так,

в Citi уверены, что в ближайший год главная мировая криптовалюта может взлететь в цене подобно тому, как это было с золотом в 1970-х годах, в результате чего одна монета будет стоить почти $320 тыс. уже к концу следующего года.

Анатолий Князев считает, что потенциально такая возможность существует, ведь цена биткоина регулируется исключительно спросом и предложением. При этом в данный момент на рынке с одной стороны есть ограниченная эмиссия и халвинг, а с другой — скупка актива институциональными инвесторами, что в целом будет приводить к дефициту криптовалюты.

Тем не менее инвесторам, которые надеются на еще более высокую и быструю прибыль, возможно, стоит присмотреться к альткоинам. Эксперт отмечает, что сейчас, точно так же как и в 2017-м году, они растут быстрее биткоина.

«Капитализация рынка альткоинов вдвое ниже капитализации BTC, хотя в 2017 ситуация обстояла иначе.

Альткоины в среднем более волатильны, чем биткоин, и можно ожидать перетока капитала из биткоина в альткоины в надежде инвесторов на более высокую доходность»,

– подытожил Князев.