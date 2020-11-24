Почти как в банке: какие автомобили меньше всех теряют в цене

В 2020 году среди моделей массового сегмента лидером рейтинга по остаточной стоимости стал корейский кроссовер Hyundai Creta, который за три года эксплуатации при продаже сохранит своему владельцу до 91% от своей первоначальной цены. Такие выводы содержатся в предоставленном «Газете.Ru» исследовании сервиса «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо». Эксперты составили рейтинг остаточной стоимости автомобилей 2017 года выпуска на вторичном рынке страны.

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Второе и третье место занимают сразу две модели японской компании Mazda: кроссовера CX-5 (88,5%) и седан 6 (85,5%). На четвертой позиции еще один японский «паркетник» — Toyota RAV4 (84,3%), а замыкает эту пятерку хетчбэк Renault Sandero Stepway (83,8%).

Далее в двадцатке наиболее ликвидных машин массового сегмента следуют Hyundai Tucson (83,7%), Honda CR-V (83,6%), Hyundai Solaris (83,2%), Volkswagen Polo (82,7), Kia Sorento (82,6%).

Три года — это первый пороговый возраст автомобиля, когда довольно часто совершается продажа машины первым собственником. В связи с этим индекс остаточной цены зачастую становится ключевым фактором при выборе нового автомобиля.

В 2020 году россияне могли даже заработать на остаточной стоимости своих машин, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, многие граждане из-за стремительной девальвации рубля предпочли инвестировать рублевые сбережения в покупку автомобиля, в результате на авторынке образовался дефицит наиболее ходовых моделей. Банки отчитываются о солидном оттоке капиталов граждан с рублевых депозитных счетов, существенная часть этих денег идет на покупку машин, считает эксперт.

«В принципе ситуация немного абсурдная.

Условно говоря, любая машина в автосалоне сейчас стоит в среднем на 10-15% дороже, чем в начале года. Если бы человек купил машину и просто поставил ее на стоянку в теплый гараж, а затем продал без пробега на волне дефицитного спроса, то его уровень дохода был бы гораздо выше, чем при рублевом вкладе в любом российском банке», — сказал по этому поводу «Газете.Ru» Бургазлиев.

Эксперт отмечает, что наивысшая доходность — в сегменте дорогих автомобилей. Согласно исследованию сервиса «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо», в премиум-сегменте лидером стало купе Audi A5, которое за три года сохранит 80,6% от первоначальной цены. Второе место у хетчбэка Mini Cooper, а на третьей ступеньке встал кроссовер Lexus RX (79,6%).

Четвертое и пятое место у Porsche Macan (79,1%) и Lexus NX (78,7%). Далее в десятке наиболее ликвидных моделей премиальной категории следуют Audi Q7 (76,4%), Porsche Cayenne (75,3%), Mercedes-Benz GLE (75,1%), Lexus LX (75%), Land Rover Discovery Sport (74,6%).

В целом в массовом сегменте рынка меньше всего теряют в цене машины корейских марок (79,5%), немногим хуже остаточная стоимость европейских (78,7%) и японских машин (75,4%). А вот при выборе американского (71,8%), российского (71,5%) или китайского (67%) автомобиля шансы сохранить свои сбережения при продаже авто значительно меньше. В премиальной категории авто по этому показателю доминируют японские марки (72,9%), отмечается в исследовании.

«По сравнению с прошлым годом остаточная стоимость трехлетних автомобилей с пробегом (2017 год выпуска) по массовому и премиальным сегментам незначительно снизилась относительно прошлого года: на 0,4 процентных пункта по массовым и -0,7 процентных пункта по премиальным маркам», — уточняется в исследовании.

В следующем году остаточная стоимость автомобилей будет расти еще сильнее, полагает Сергей Бургазлиев. Это связано, по словам эксперта, с тем что цены на новые автомобили существенно выросли, соответственно спрос сместится на подержанный рынок.

«Трехлетние автомобили уже сейчас непросто купить на вторичном рынке.

В 2021 году, машины 2018 года выпуска будет еще в большем дефиците из-за подорожания новых автомобилей, соответственно остаточная стоимость у ходовых моделей будет расти», — полагает эксперт.

К марту ажиотажный спрос на новые автомобили снизится, считает Бургазлиев. С ним соглашается автоэксперт Сергей Ифанов, который полагает, что в 2021 году произойдет насыщение отложенного спроса, вслед за которым неминуемо последует отскок рынка.

«Здесь нет ничего необычного, мы это уже проходили в 2014 году: после бума продаж вплоть до 2017 года авторынок показывал отрицательную динамику. И ничего не предвещает, что в следующем году будет какой-то иное движение рыночных законов», — подытожил автоэксперт.