Вытянут мир: «азиатские тигры» начали экономический прыжок

Один из самых динамично развивающихся «азиатских тигров» — Сингапур — показал рост своей экономики в третьем квартале на 9,2% относительно предыдущего квартала. Значение оказалось выше прогнозов, ожидалось, что рост составит только 7,9%. Данные в понедельник, 23 ноября, опубликовало министерство торговли и промышленности страны.

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Рекордный рост в третьем квартале отчасти связан с эффектом низкой базы, поскольку во втором квартале экономика Сингапура обвалилась на фоне пандемии на 13,2%.

Если ВВП Сингапура продолжит восстанавливаться такими темпами, то по итогам этого года падение все-таки будет зафиксировано, но в 2021 году прогнозируется уже плюс на 4-6%.

К «азиатским тиграм» традиционно относится также Южная Корея, которая тоже показывает рост экономики. В первом квартале в условиях пандемии ВВП Кореи, по данным местного Центробанка, сократился на 1,3% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Этот спад оказался самым крупным, если отсчитывать от третьего квартала 2008 года — тогда ВВП Кореи сократился на 3,3%. Спад случился практически во всех секторах экономики, включая промпроизводство. Экспорт снизился на 3%, импорт — на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Потребление сократилось на 13,8% — самый значительный показатель с 1998 года.

Но в третьем квартале корейская экономика показала отскок на 1,9%. Экспорт вырос на 15,6%, импорт — на 4,9%, инвестиции — на 6,7%.

«Тигры» на поводке у Китая»

К «азиатским тиграм» экономисты относят всего четыре страны Азии: Южную Корею, Сингапур, а также Гонконг и Тайвань. Они показывали экономический прорыв еще с 80-х годов прошлого века. Их успех, как считается, основан на производстве востребованных экспортных товаров, дешевой рабочей силе и грамотной макростратегии. Но в широком смысле термин «азиатские тигры» сейчас размыт и включает в себя и экономики Вьетнама, Индонезии, Японии и, конечно, Китая. Тем более, что все эти страны экономически интегрированы, даже вопреки непрекращающимся десятилетиями геополитическим конфликтам.

Например, экономика Японии с июля по сентябрь продемонстрировала рекордный за 40 лет рост. Ее ВВП увеличился более чем на 21% в годовом выражении, отчиталось на прошлой неделе правительство страны. Потребление выросло почти на 5%, экспорт — на 7%. По оценке ЦБ Японии, в этом году будет минус 5,5%, но в 2021 финансовом году экономика страны может вырасти на 3,6% в случае возвращения экономической активности на прежний уровень.

Как себя чувствует экономика Китая, характеризует то, что в сентябре КНР нарастила импорт газа на 25% по отношению к сентябрю 2019 года до 5 млн тонн СПГ. Об этом свидетельствуют данные таможенной службы страны.

Импорт трубопроводного газа за этот же период вырос на 1% до 3,3 млрд куб. м к аналогичному периоду прошлого года.

Эксперты оценивают рост запасов и потребления газа как безусловный признак грядущего экономического рывка в Китае и последующего роста ВВП его экономических сателлитов. «Трехквартальный рост пока небольшой, +0,7% год к году, но не стоит забывать, что в первом квартале экономика пережила жесткий противоковидный карантин, квартальный ВВП сократился тогда почти 7%», — говорит управляющий партнер инвесткомпании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян.

Байден даст указ

По словам эксперта, Китаю очень помогает еще не произошедшая, но ожидаемая смена президента в США. От Джо Байдена ожидают смягчения торговых войн, снятия других барьеров, оживления программ сотрудничества, что будет стимулировать рост ВВП Китая и его партнеров, добавляет Акопян.

«Но и без всяких надежд на смену президентской власти в США, в экономику Китая в этом году шел значительный приток инвестиционного капитала со всего мира, как портфельного, так и связанного с прямыми инвестициями, растет курс юаня к мировым валютам», — напоминает Акопян.

«Все азиатские страны пытаются показать себя перед инвесторами с лучшей стороны. И это, кстати, одно из самых больных мест этого региона. На самом деле не все так радужно с теми же инвестициями.

В этом году из всех стран, включая Китай, наблюдался отток инвестиций.

В конце третьего квартала он развернулся слабым притоком, в октябре приток прямых иностранных инвестиций составил в КНР +6,4% против +6,5% годом ранее», — поясняет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Скорее всего, пока только две страны в Азии смогут показать прирост ВВП по итогам всего года — это Китай и Вьетнам. Обе резко нарастили расходы на инфраструктурные проекты, чтобы по максимуму загрузить свою промышленность. Это дало краткосрочный позитивный эффект, но чем он обернется через год или два — вопрос открытый, отмечает Миронюк.

Азиатские рынки практически в каждый кризис восстанавливаются довольно быстро по сравнению с европейскими странами и США, потому что во многих азиатских странах действуют эффективные противовирусные методы и серьезная экономическая поддержка бизнеса, указывает содиректор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Алексей Васильев.

Например, Китаю удалось начать восстанавливаться после кризиса 2008 года уже в 2009-2010 годах (тогда снижение темпов роста составило 9,4%) за счет реализации государственной программы стимулирования экономики объемом 4 трлн юаней ($585 млрд) — это примерно 10% от ВВП страны.

Сигнала из Европы ждать не стоит

В Южной Корее в кризисном 2009 году темпы роста ВВП замедлились до 0,2%. Чтобы восстановить экономику, страна увеличила экспорт и ввела низкие процентные ставки. Уже в 2010 году экономический рост превысил 6%, уточняет Васильев.

Именно экономика Китая и «азиатских тигров» становится в этом году, как минимум, стабилизатором мирового экономического роста, помогая сырьевым активам и глобальной торговле, отмечает главный экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Китай может вырасти на 2% в этом году. Это хуже, чем обычно, но гораздо лучше Европы и США, столкнувшимися с жесткой рецессией. Триггерами роста для других стран они вряд ли станут», — говорит Суверов.

Однако нужно понимать, что текущий кризис не похож на предыдущие, на возвращение к докризисным показателям требуется больше финансовых ресурсов и мер господдержки, добавляет Васильев.

Эксперты солидарны в том, что восстановление в странах АТР не будут легким. Есть риск, что когда тот же Китай или Япония свернут госфинансирование, частные заказы так и не придут или придут, но в меньшем объеме, потому что государство спровоцировало ситуацию с перепроизводством в отдельно взятых провинциях и отраслях. «В итоге экономика получит пустующие цеха, лишние дороги, непроданные офисы, затоваренные склады, рост безработицы и это снова затормозит восстановление по всем глобальным экономическим цепочкам», — рассуждает Миронюк из «Фридом Финанс».

«Успехи азиатских экономик впечатляют, но для России более важен западный мир, на который приходится основной объем глобального потребления нефти, к тому же именно западный капитал наиболее активно инвестирует в российские активы, в том числе акции компаний и госбумаги», — предупреждает Суверов из «Арикапитала», добавляя, что доля инвестиций из Азии в Россию пока незначительна. Тем не менее эксперты считают, что ситуация в Китае позволяет оптимистично смотреть на перспективы экспорта российских сырьевых товаров на быстрорастущие азиатские рынки. И это со временем даст положительный эффект для все российской экономики.

Согласно прогнозу МВФ, мировой ВВП в 2020 году сократится на 4,4 %, а в 2021 году вырастет на 5,2 %.