«Принцип взаимности»: Москва ввела санкции против Лондона

В связи с санкциями Лондона по «делу Магнитского» Москва ввела запрет на въезд на территорию России для 25 представителей Великобритании, указано в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Реклама

Она указала, что британское правительство ранее под «надуманными и абсурдными» предлогами объявило о решении ввести национальные санкции против некоторых должностных лиц из России в рамках «дела Магнитского».

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — указано в заявлении.

Как отметила Захарова, Москва неоднократно давала исчерпывающие комментарии и разъяснения по всем сюжетам, которые связаны со смертью аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

«Видимо, в Лондоне [их] предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся назначать виновных и определять им наказание. Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя», — подчеркивается в документе.

В связи с этим официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в очередной раз призвала британское руководство отказаться от конфронтационной линии в отношении РФ. Она заверила, что любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа.

Великобритания 6 июля ввела персональные санкции против 25 россиян, которых считает причастными к нарушению прав человека. В «черный список» попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора страны Виктор Гринь, экс-замглавы МВД Алексей Аничин, а также судьи, следователи и сотрудники российского МВД.

Речь идет о лицах, которые Великобритания считает причастными к смерти адвоката и аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина». В также список вошли следователь Олег Сильченко, который занимался делом Магнитского, начальник «Матросской Тишины» Фикрет Тагиев, врач Бутырской тюрьмы Лариса Литвинова, бывший замначальника тюрьмы Дмитрий Кратов, а также врач-хирург медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина» Александра Гаусс.

Медики обвиняются в том, что они не смогли обеспечить необходимых условий ухода за болевшим Магнитским.

Главу СК Лондон обвинил в том, что его ведомство не обеспечило полноценное расследование причин смерти Магнитского в тюрьме.

Сергея Магнитского арестовали в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В 2013 году Магнитского посмертно признали виновным в неуплате налогов. Как утверждал глава Hermitage Capital Уильям Браудер, преследование Магнитского связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из бюджета РФ.

Помимо Великобритании, санкционный «список Магнитского» есть также в Соединенных Штатах и в некоторых других европейских странах. После принятия соответствующего закона в США в 2012 году российская сторона запретила гражданам этого государства усыновлять детей из РФ. Соответствующий закон получил название «закон Димы Яковлева».

Поправку, аналогичную американскому «закону Магнитского», британский парламент принял в мае 2018 года.

Помимо того, что по ней были введены ограничительные меры за нарушение прав человека, она также предполагала раскрытие до 2020 года информации о тех, кто держит активы под юрисдикцией заморских территорий Великобритании. В частности, речь идет о Британских Виргинских и Каймановых островах.

Как стало известно в декабре прошлого года, Евросоюз тоже решил создать общеевропейский механизм, чтобы вводить санкции за нарушение прав человека по аналогии с «актом Магнитского». Санкционный список Великобритании по России формируется независимо от европейского, поскольку страна вышла из Европейского союза.