Шестое продление: контрсанкции будут действовать до конца 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о пролонгации до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Глава государства поручил правительству обеспечить осуществление мер по реализации этого указа.

При необходимости кабмин может внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

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Они связаны с событиями на Украине, которые произошли в 2014 году. Тогда в Крыму был проведен референдум, согласно официальным результатам которого за вхождение полуострова в состав России проголосовали более 96% жителей региона. Таким образом Крым и Севастополь перешли под юрисдикцию РФ.

Украина и европейские государства назвали это «аннексией». Киев до сих пор считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом Москва настаивает, что процедура проходила в рамках международного права. Владимир Путин называл вопрос о принадлежности полуострова закрытым окончательно.

В связи со сложившейся ситуацией Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию, начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки физических и юридических лиц из РФ. Ограничительные меры предполагали запрет на въезд указанных лиц и заморозку их счетов. Кроме того, вводились так называемые секторальные санкции: активы подпавших под них компаний не замораживались, но налагались ограничения на средне- и долгосрочное кредитование.

В ответ на такие действия 6 августа 2014 года Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

На следующий день на основании этого документа российское правительство установило запрет на импорт ряда продовольственных товаров из Соединенных Штатов, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады.

После того, как эти контрсанкции были введены впервые, срок их действия продлевался еще пять раз. Очередной указ Путина стал шестой пролонгацией ограничительных мер. В июне прошлого года президент РФ продлевал контрсанкции до 31 декабря 2020 года. Глава государства внес изменения в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.

Санкционная политика Запада в отношении Москвы ужесточилась осенью текущего года из-за ситуации с Алексеем Навальным. Состояние здоровья блогера ухудшилось, когда он летел из Томска в Москву. Самолет пришлось посадить в Омске, где оппозиционер находился некоторое время до того, как был перевезен на лечение в Германию. В Европе считают, что он был отравлен боевым веществом из группы «Новичок» и что к этому причастны российские спецслужбы.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Навальный в России подвергся воздействию именно такого яда.

При этом российская сторона не обнаружила следов отравления.

Европейский союз ввел ряд санкций в отношении России по делу Навального. Как указано в документе, ограничительные меры введены за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Решение опубликовали на сайте журнала Евросоюза.

В санкционном списке Евросоюза оказались директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследо­вательский институт органической химии и технологии.

Фигурантам списка запретили въезд в страны ЕС, транзит через эти страны, активы и средства этих людей в ЕС замораживаются, а граждане Европейского союза не вправе предоставлять им какие-либо экономические ресурсы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью хорватской газете Večernji list, что эти санкции показывают неспособность Евросоюза адекватно оценивать происходящее в мире.

Он напомнил, что очередную серию «незаконных санкций» ЕС в отношении российских граждан инициировали Берлин и Париж.

«Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Европейского союза адекватно оценивать текущие события в мире и его стремление поставить себя выше закона», — констатировал Лавров.