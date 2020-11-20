Полисы-пустышки: почему россиян могут лишить компенсации по ОСАГО

В марте в начале первой волны коронавируса в России Центробанк разрешил страховщикам заключать договоры ОСАГО с клиентами без предъявления диагностической карты или документов о прохождении техосмотра. Позже эта возможность ввиду особых эпидемиологических обстоятельств была закреплена в законе ОСАГО.

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Изначально сообщалось, что эти документы нужно будет предоставить после снятия в течение одного месяца после отмены карантина на территории преимущественного использования машины. Однако ограничительные меры вводились во всех регионах неравномерно, как и снимались неодинаково. Более того, осенью Центробанк уточнил крайний срок для предоставления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра — 31 октября.

Чтобы выяснить, чем чревато для автомобилистов отсутствие этих документов, если произойдет ДТП, «Газета.Ru» обратилась к крупнейшим страховщикам российского рынка. В компании «РЕСО-Гарантия» сообщили, что в случае непредставления необходимых сведений страхователем, к страховщику переходит право требовать возмещения средств уплаченных потерпевшей стороне в ДТП. Причем страховщики взыщут с помощью регрессного иска всю сумму осуществленной выплаты.

«При этом стоит отметить, что регресс — это право страховщика, а не обязанность. При оценке основания предъявления регрессных требований.

«РЕСО-Гарантия» планирует в соответствии с рекомендациями ЦБ учитывать факт прохождения/непрохождения транспортным средством технического осмотра используя как данные, содержащиеся в ЕАИС ТО,

так и документальное подтверждение прохождения технического осмотра», — сказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

О вероятном выставлении регрессного иска своим клиентам без диагностических карт и свидетельств ТО также сообщили в компаниях «Страховой Дом ВСК», «Ингосстрах» и «Росгосстрах». Страховые компании «Альфастрахование», «Согласие» на запрос не ответили.

Масштаб проблемы

Опрошенные «Газетой.Ru» правозащитники говорят, что потенциально на дорогах России от несколько десятков до сотен тысяч водителей, которые просто не осведомлены, что их полисы ОСАГО фактически стали «пустышками», а в случае аварии взыскания денег будет обращено на самих автомобилистов.

«К сожалению, многие граждане у нас не то, что диагностические карты, зимнюю резину не успели заменить. Сейчас, когда кругом гололедица, это прекрасно видно на дороге. Я думаю, что несколько десятков тысяч человек точно не предоставили страховщикам эти документы», — говорит лидер «Движения автомобилистов России» экс-депутат Госдумы Вячеслав Похмелкин.

Масштаб проблемы намного больше, речь может идти о сотнях тысяч страхователей, которые не довезли страховщикам карты и свидетельства о ТО, убежден адвокат движения «Свобода Выбора» Сергей Радько.

Страховщики должны были заранее обеспокоиться оповещением своих клиентов о необходимости довезти данные, правозащитники не исключают, что коммерсантам даже выгодно, что их клиенты могут получить регресс.

«Когда подходит время окончания срока действия будь то договора каско или ОСАГО, они тут как тут — названивают предлагают. И сейчас они должны были предупредить клиентов, чтобы не оставить без покрытия по ОСАГО. Я не исключаю, что у них даже есть определенная заинтересованность в этом», — полагает Похмелкин.

В «РЕСО-Гарантии» сказали, что информировали страхователей о порядке их действий после снятия санитарных ограничений.

«Во время действия ограничений наши агенты были обязаны при заключении договора рассказывать страхователям о необходимости представления диагностической карты и сроках, в которые это нужно сделать. В этом преимущество для клиента агентской модели продаж – основной для нашей компании», — уточнил Игорь Иванов из «РЕСО-Гарантии».

При заключении электронного договора эта информация доводилась до страхователя непосредственно при оформлении полиса, так же, как и адрес электронной почты службы поддержки, по которому необходимо направить диагностическую карту, отметили в компании.

Что делать

Если ДТП еще не произошло, то ситуация поправима. Как пояснили «Газете.Ru» в Российском союзе автостраховщиков (РСА), водителям, которые в силу каких-либо причин не успели предоставить страховщикам диагностические карты и свидетельства о прохождении технического осмотра до 1 ноября 2020 года, рекомендуется связаться со своими страховыми компаниями и при необходимости предоставить им эти документы.

«Новые полисы (из-за этой проблемы — «Газета.Ru») ОСАГО покупать не нужно», — подчеркнули в РСА.

В «Страховом доме ВСК» в свою очередь отметили, что не будут настаивать на обязательном уведомлении страхователями о прохождение техосмотра. Проверка факта его прохождения будет осуществляться в момент рассмотрения страхового события. Тем, кто захочет добровольно предоставить диагностическую карту нужно будет обратиться в офис компании.